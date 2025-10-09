НА ЖИВО
          Цената на среброто премина 50 долара за унция за първи път от над 30 години

          Цената на среброто достигна най-високото си ниво от три десетилетия насам. Това стана, след като инвеститорите продължиха да се насочват към сигурни убежища на фона на геополитическа и икономическа несигурност, докато златото леко се отдръпна от рекордния си възход, предаде АФП.

          Междувременно фондовите пазари останаха смесени, тъй като търговците претегляха редица фактори – мащабните инвестиции в изкуствен интелект, корпоративните резултати, лихвените проценти в САЩ, продължаващото спиране на работата на американското правителство, политическите сътресения във Франция и споразумението за примирие в Газа.

          Цената на среброто надхвърли 50 долара за унция за пръв път от 1993 г., следвайки рекордния скок на „сестринския“ актив – златото. Металът достигна 50,1900 долара за унция, докато златото се понижи, след като на 8 октомври премина прага от 4 000 долара за унция – най-високото му ниво в историята.

          „Мисля, че това е ефект на наваксване“, коментира Джон Пласар, ръководител на инвестиционната стратегия в Cité Gestion Private Bank.

          Той посочи като причини опасенията относно американската икономика, очакванията за нови понижения на лихвените проценти от Федералния резерв по-късно тази година, както и нарастващите тревоги около френския дълг.

          „Онова, което също оказа допълнителен тласък на среброто, е фактът, че все по-често се говори за потенциален недостиг на този метал“, добави Пласар. Той отбеляза, че среброто се използва не само като инвестиционен актив, но и в редица индустрии, включително производството на соларни панели.

          Златото и среброто традиционно се възприемат като сигурни инвестиции в периоди на нестабилност.

          „Изглежда, че златото навлиза във фаза на консолидация след два месеца на безспирен ръст“, заяви Дейвид Морисън, старши пазарен анализатор във финансовата компания Trade Nation. 

