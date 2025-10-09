НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          ДБ предлага: Десни мерки за ограничаване на неефиктивните разходи

          Депутатите от „Да, България“ обявиха пакет от десни мерки, насочени към ограничаване на неефективните и корупционните разходи и към подобряване на бизнес средата в страната. Предложенията бяха представени на брифинг в парламента от Мартин Димитров и Божидар Божанов, съпредседатели на формацията.

          Мартин Димитров: „Правителството взема по 500 млн. лв. дълг всяка седмица“

          Правителството взема всяка седмица около 500 млн. лева дълг – това е негативен рекорд в нашата история и води България към криза. Ако не се предприемат сега десни мерки, може да влезем в гръцки или румънски сценарий – вдигане на данъци, висока инфлация и спад в стандарта на живот“, заяви Мартин Димитров.

          По думите му, спешно трябва да се ограничат публичните разходи, започвайки с държавните предприятия като ББР и БЕХ, в които вече са налети 5,5 млрд. лева за „неоправдани харчове“.

          Божидар Божанов: Три групи мерки – ефективност, прозрачност и икономически растеж

          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов представи три основни направления в пакета от мерки:

          Ограничаване на неефективните разходи:

          • държавните служители да започнат да плащат своите осигуровки;
          • въвеждане на централизирани конкурси за държавни служители;
          • поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР;
          • ограничаване на бонусите в регулаторите, ВСС, публичните предприятия и администрацията;
          • премахване на почивните бази на държавната администрация и МВР;
          • повишаване на ефективността на фонда за пътна безопасност;
          • социални помощи по подоходен критерий, а не на калпак.
          Ограничаване на корупционните практики:

          • приоритизация на общинските проекти чрез дигитализация и прозрачност;
          • търгове за частни болници, когато ползват публичен ресурс;
          • уведомяване на пациентите при хоспитализация, за да се спре източването на НЗОК;
          • ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения;
          • прозрачност в системата за безопасност на храните и борба с фалшивите животни и субсидии;
          • въвеждане на таван за кредитите на ББР – 5 млн. лв.;
          • ясни правила при капитализацията на публичните предприятия;
          • антикорупционни промени в Закона за обществените поръчки.

          Подобряване на бизнес средата:

          • Закон за изкуствения интелект – вече внесен в парламента;
          • данъчни облекчения при реинвестиране на печалбата в развойна дейност;
          • отмяна на ДДС дневниците и въвеждане на електронни фактури;
          • възможност платеният отпуск по майчинство да се ползва почасово от родителите.

          „Колкото и да се ограничават разходите, икономиката трябва да генерира стойност. Без това няма растеж, няма стабилност“, подчерта Божанов.

          Позиция по законопроекта на ИТН за „защита на личния живот“

          На въпрос на журналисти относно внесения от „Има такъв народ“ законопроект, предвиждащ до 6 години затвор и глоби до 8 000 лв. за разпространяване на лична информация, Божанов заяви, че формацията му няма да го подкрепи.

          Този законопроект отваря вратата за цензура над медиите и репресия спрямо всеки български гражданин. Разгласяването на позорящи обстоятелства вече се наказва от закона. Това, което предлагат колегите от ИТН, е зле написано и опасно“, каза Божанов.

          Депутатите от „Да, България“ настояват предложеният пакет от мерки да бъде приет преди бюджетната процедура за 2026 г., тъй като, по думите им, правителството няма стратегия за ограничаване на разходите.

          „Това е шанс да спрем натрупването на нов дълг и да върнем България в посока на стабилност и растеж“, обобщи Мартин Димитров.

