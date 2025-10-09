НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          DE: България е сред целите за ядрен удар на Владимир Путин

          246
          2266
          Атомна бомба
          Атомна бомба
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          България е включена сред потенциалните цели в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии, цитирани от Daily Express. Документите описват военни планове на руските военноморски сили и предвиждат удари по инфраструктура в редица страни от НАТО в случай на разширен световен конфликт.

          - Реклама -

          Според информацията, първоначално публикувана от Financial Times през август 2024 г., документите съдържат 29 секретни презентации за руски офицери, изготвени преди 2022 г. В тях се посочва, че Балтийският флот трябва да атакува цели в Норвегия и Германия, докато Северният флот ще се фокусира върху отбранителната индустрия във Великобритания, Норвегия и Естония.

          Особено тревожно за страната ни е, че в случай на глобална ескалация Русия разглежда възможността за удари по обекти в Румъния, България и Турция. Тези три държави, разположени по югоизточния фланг на НАТО, са определени като ключови в стратегическите планове на Москва.

          В списъка на конкретните цели, цитирани от Daily Express, са включени три обекта във Великобритания – корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес, индустриален комплекс край град Хъл и неразкрита локация в Единбург.

          Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на Владимир Путин към Запада. Русия вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус и се е оттеглила от ключови международни споразумения за контрол върху въоръженията.

          Въпреки това, в последните дни се забелязват знаци на дипломатическо раздвижване. Кремъл приветства позицията на американския президент Доналд Тръмп, който нарече предложението на Путин за удължаване на договора „Нов СТАРТ“ с още една година „добра идея“. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, това е „основание за оптимизъм“, докато Путин подчерта, че изтичането на договора би имало „дестабилизиращ ефект и би ускорило ядрената надпревара“.

          Така, на фона на нестабилната международна среда, включването на България в руския ядрен списък поставя въпроса за сигурността на региона и ролята на страната ни в системата за отбрана на НАТО.

          България е включена сред потенциалните цели в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии, цитирани от Daily Express. Документите описват военни планове на руските военноморски сили и предвиждат удари по инфраструктура в редица страни от НАТО в случай на разширен световен конфликт.

          - Реклама -

          Според информацията, първоначално публикувана от Financial Times през август 2024 г., документите съдържат 29 секретни презентации за руски офицери, изготвени преди 2022 г. В тях се посочва, че Балтийският флот трябва да атакува цели в Норвегия и Германия, докато Северният флот ще се фокусира върху отбранителната индустрия във Великобритания, Норвегия и Естония.

          Особено тревожно за страната ни е, че в случай на глобална ескалация Русия разглежда възможността за удари по обекти в Румъния, България и Турция. Тези три държави, разположени по югоизточния фланг на НАТО, са определени като ключови в стратегическите планове на Москва.

          В списъка на конкретните цели, цитирани от Daily Express, са включени три обекта във Великобритания – корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес, индустриален комплекс край град Хъл и неразкрита локация в Единбург.

          Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на Владимир Путин към Запада. Русия вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус и се е оттеглила от ключови международни споразумения за контрол върху въоръженията.

          Въпреки това, в последните дни се забелязват знаци на дипломатическо раздвижване. Кремъл приветства позицията на американския президент Доналд Тръмп, който нарече предложението на Путин за удължаване на договора „Нов СТАРТ“ с още една година „добра идея“. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, това е „основание за оптимизъм“, докато Путин подчерта, че изтичането на договора би имало „дестабилизиращ ефект и би ускорило ядрената надпревара“.

          Така, на фона на нестабилната международна среда, включването на България в руския ядрен списък поставя въпроса за сигурността на региона и ролята на страната ни в системата за отбрана на НАТО.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...

          246 КОМЕНТАРА

          29. Ама….нашата инфраструктура без това е няма.
            То без никакъв удар сме убити.
            Държава без война ,а пък прилича на цигански катун.
            Които живее в малките населено места ще го потвърди.

          33. Е, щом има толкова евроатлантици в България, какво чудно има, че сте цел.. нали това искахте … бази, военни заводи, помощи за Украйна… сега ще си сърбате каквото сте надробили.

          34. 🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸💯📰🎉🛸📻📺📺📺📻🕶️🖨️👁️‍🗨️🔪👓🌿🌿👓😜🔪🙃😜🤓☠️👻🤓☠️☠️☠️💩💩🫥😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️🤗😬🤫😟💔🧠🤝🙏🤳🤳💅🏊🤽🏊🤽🦸🦸💃🧑‍💼🧕🧑‍🍳🧑‍🍳🧑‍💼🧑‍💼🧑‍💼🌿🌿⚡⚡🌋🌋🌋🌋🌋🌌🌠🌌🌌🌌🌠🌌🌌🌌

          39. Евроком.бг
            Спрете да плашите хората!
            Русия не се интересува от Европа, а още по-малко от България.

          40. “Западните медии” били разкрливали 🙈 Те ни разкриваха и, че трябва да се хакаме с игли. Няма медии. Има обслужващи манипулатори.

          43. Документите са предадени лично от Медведев на НАТО Европейския съюз Англия и Тръмп.Блянуванията плод на медикаменти отдавна преминаха границата на лудоста

          46. БРАВО ТАКА ТРЯБВА ДА ИМА УСИРАНЕ КАТО БЪЛГАРИТЕ СА ТЪПИ И СМЕ ОСТАВИЛИ НЯКАКВИ ФЪШКИИИ ДА НИ КРАДАТ И МАЧКАТ И СЪСИПАХА ДЪРЖАВАТА СЛЕДВА ПОТОП И УСИРАНЕ

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions