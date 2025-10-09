Кой печели от войните в Украйна и Газа?

Това каза журналистът Диана Хусеин, която беше тост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Според Худсеин всичко това показва, че мирът е трудно постижим.
Хусеин посочи, че от началото на септември в Газа са били убити над 1890 медицински работници. Гостенката беше скептична и по посока на това, че Тръмп силно преувеличава относно положителното развитие на конфликта между Израел и Палестина. Според нея трайният мир все още е химера.
Журналистката припомни, че „Хамас“ застават зад твърдата позиция, че това кой ще управлява в Палестина може да реши само палестинския народ. Нещо, което не е в унисон с предложението на Тръмп.
Гостенката беше категорична, че българските власти дължат обяснение, защо не виждат това, което ООН от две години повтаря, а именно, че правителството на Нетаняху извършва геноцид над палестинския народ.
За мен личнода!Бомбандировките на Югославия са лично ,,негова ,,заслуга .По корем ляга докато убеди американците да почнат това зверство.
Много са!
Той няма да води преговорите а ще бъде генерал губернатор и да предлагат го точно за това че е военнопрестъпник като компенсация за провалената кариера.Щатите се отплащат.