Кой печели от войните в Украйна и Газа?

„За мнозина Тони Блеър е военен престъпник и поради тази причина той не е правилният човек, който да води преговорите между Израел и Палестина.“

Това каза журналистът Диана Хусеин, която беше тост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Според Худсеин всичко това показва, че мирът е трудно постижим.

Хусеин посочи, че от началото на септември в Газа са били убити над 1890 медицински работници. Гостенката беше скептична и по посока на това, че Тръмп силно преувеличава относно положителното развитие на конфликта между Израел и Палестина. Според нея трайният мир все още е химера.

Журналистката припомни, че „Хамас“ застават зад твърдата позиция, че това кой ще управлява в Палестина може да реши само палестинския народ. Нещо, което не е в унисон с предложението на Тръмп.

Гостенката беше категорична, че българските власти дължат обяснение, защо не виждат това, което ООН от две години повтаря, а именно, че правителството на Нетаняху извършва геноцид над палестинския народ.