Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван

„Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал.“
Това заяви пред медиите директорът на завода за отпадъци Николай Савов, минути след като излезе от разпита.
По-рано днес прокуратурата извика Савов за разпит, без да посочи предварително причината, което предизвика интерес и в Столичната община.
Той подчерта, че разпитът няма никаква връзка с текущата криза с отпадъците в София.
Той уточни, че не е бил подлаган на натиск и не е получавал никакви указания или коментари по други теми:
Очаква се утре, 10 октомври, на разпит да бъде привикана и заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.
