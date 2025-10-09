НА ЖИВО
          - Реклама -
          Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван

          Снимка: БГНЕС
          „Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал.“

          Това заяви пред медиите директорът на завода за отпадъци Николай Савов, минути след като излезе от разпита.

          По-рано днес прокуратурата извика Савов за разпит, без да посочи предварително причината, което предизвика интерес и в Столичната община.

          „Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили едно от делата по една от тези проверки. На разпита ми бяха задавани само уточняващи въпроси относно сигнала от миналата година“, обясни директорът.

          Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО) Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО)

          Той подчерта, че разпитът няма никаква връзка с текущата криза с отпадъците в София.

          „Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва в момента. Само и единствено ми бяха задавани въпроси, свързани с проверка на РИОСВ от миналата година“, заяви Савов.

          Той уточни, че не е бил подлаган на натиск и не е получавал никакви указания или коментари по други теми:

          „Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници – вършим си работата. Никой не се е обаждал да ме репликира.“

          Очаква се утре, 10 октомври, на разпит да бъде привикана и заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.

          „Доколкото виждам, сме с една и съща призовка и би трябвало и тя да бъде питана по този въпрос“, допълни Савов.

          ПП-ДБ: Държавата да подкрепи общината, а не да пречи ПП-ДБ: Държавата да подкрепи общината, а не да пречи

          - Реклама -

