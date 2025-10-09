Дронове на украинските ССО поразиха завод на Лукойл и диспечерска станция в Русия

В нощта на 9 октомври подразделения за дълбоки удари на Силите за специални операции (ССО) на Украйна са поразили газопреработвателния завод „ЛУКОЙЛ-Коробковски“ и линейната производствено-диспечерска станция „Ефимовка“ във Волгоградска област на Руската федерация, съобщава „Украинская правда“, като се позовава на пресслужба на ССО и Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
Газопреработвателният завод „ЛУКОЙЛ-Коробковски“ е завод за първична преработка на природен газ и съпътстващ нефтен газ с проектен капацитет от 450 милиона кубически метра годишно.
Линейната производствено-диспечерска станция „Ефимовка“ обслужва няколко регионални магистрални линии: Куйбишев-Тихорецк, Жирновск-Волгоград и Саратов-Кузмичи. Нейният пропускателен капацитет е 50 милиона тона годишно.
Според ГЩ на ВСУ и в двата обекта са регистрирани експлозии и пожар; информация за въздействието на удара се изяснява.
По-рано руски обществени групи и местни власти в Руската федерация съобщиха, че дронове са атакували газопреработвателния завод „ЛУКОЙЛ-Коробковски“ в Котово, Волгоградска област, в нощта на 9 октомври. Атаката е довела до пожари в обекта на завода.
