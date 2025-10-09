Елена Рибакина – Арина Сабаленка ще бъде топ-сблъсъкът от четвъртфиналите в Ухан

Елена Рибакина се наложи над Линда Носкова с 6-3, 6-4 в мач от осминафиналите на турнира в Ухан, Китай.

Осмата поставена направи изключителен двубой на сервис. Тя проби по веднъж чехкинята във всеки от сетовете, като завърши с осем аса и нито една двойна грешка. Казахстанката не даде нито една точка за пробив на Носкова, като спечели 86% от точките на първо подаване и 69% на второ.

Така Рибакина се справи с намиращата се в силна форма опонентка, финалистка от Пекин, и в спор за място на 1/2-финалите ще се изправи срещу актуалната трикратна шампионка Арина Сабаленка. Световната номер 1 е в серия от 19 поредни победи в надпреварата, след като по-рано днес надви убедително Людмила Самсонова.

В четвъртфиналите е и седмата в схемата Жасмин Паолини. Италианката отказа Клара Таусон от Дания. В последните осем Паолини ще играе с Белинда Бенчич или Ига Швьонтек.

Лаура Зигемунд чака Шуай Джан или Коко Гоф в друг 1/4-финал, а в горната половина специалистката на двойки Катерина Синякова излиза срещу номер 6 в схемата Джесика Пегула.