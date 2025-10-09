НА ЖИВО
          Начало България Инциденти

          Евакуация в Русе: Дига е пред скъсване след проливните дъждове (ВИДЕО)

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Критична ситуация се развива в района на Русе след проливните дъждове през последните часове. Дигата на езерото в местността „Липник“ е под сериозна заплаха от скъсване, което може да предизвика наводнение в близките населени места.

          Властите са активирали националната система за ранно предупреждение BG-Alert, чрез която жителите на селата Николово, Сандрово и Мартен са получили съобщения с указания да се подготвят за незабавна евакуация.

          Критична обстановка и риск от наводнение

          Според първоначалните данни, проливните валежи през последните дни са довели до рязко повишаване на водното ниво в езерото „Липник“, което е популярна зона за отдих край Русе. Под натиска на водата дигата е започнала да поддава, а специалисти на място предупреждават, че при евентуално скъсване може да се стигне до заливане на ниските части на Николово и околните райони.

          Екипи на Гражданска защита, пожарната и общината са мобилизирани в района. Извършва се укрепване на критичните участъци на дигата с техника и чували с пясък, докато специалисти от „Напоителни системи“ и „Басейнова дирекция“ извършват постоянен мониторинг на водното ниво.

          Предупреждение към населението

          Жителите на трите застрашени населени места са приканени да следят официалните съобщения на властите и при нужда да се евакуират по най-бързия безопасен маршрут. Организират се и временни центрове за подслон, подготвени от община Русе.

          Ситуацията остава напрегната и динамична, като службите за спешно реагиране работят денонощно, за да предотвратят бедствие.

          Природата отново напомня за уязвимостта на инфраструктурата

          Случаят край Русе за пореден път показва колко тежки могат да бъдат последиците от екстремните валежи и недостатъчно поддържаните водни съоръжения. Експерти предупреждават, че липсата на навременна профилактика и контрол върху малките язовири и диги в страната увеличава риска от подобни инциденти.

          Метеоролозите прогнозират, че валежите в региона ще продължат и през следващото денонощие, което допълнително усложнява обстановката. Властите апелират към гражданите да запазят спокойствие, но да бъдат готови за бърза реакция, ако бъде наредена пълна евакуация.

