Генерал Дейвид Петреъс: Западът има уникална възможност да нанесе съкрушителен удар по ВПК на Русия

Пенсионираният генерал Дейвид Петреъс – командвал американската армия в Ирак и Афганистан, бивш ръководител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ – заяви в интервю за немското издание Die Welt, че Западът има уникалната възможност да нанесе съкрушителен удар по военно-промишления комплекс на Русия.
От Eurocom.bg извадихме основните тези от неговото пространно изявление, в което той оцени слабостите на руската икономика, успехите на Украйна и мерките, които могат да обърнат ситуацията. Петреъс е посещавал Киев няколко пъти и следи отблизо развитието на войната.:
Според генерала Западът е на прага на уникална възможност да нанесе съкрушителен удар на руския ВПК. Той отбелязва, че успешните удари на Украйна по рафинерии са извадили от строя над 20% от капацитета за рафиниране на петрол. Този удар по ключов сектор на руската икономика съвпада с друг сериозен проблем за Кремъл: догодина се очаква руският Фонд за национално благосъстояние да се изчерпи.
Това създава възможност за нов, по-строг пакет от санкции. Петреъс очаква Конгресът на САЩ, следвайки Европейския съюз, да подкрепи по-нататъшни санкции:
„Сега има шанс да се унищожи военната икономика на Русия, да се накажат тези, които доставят компоненти на нейния военно-промишлен комплекс, и тези, които купуват руски петрол и газ. Ако страни като Саудитска Арабия увеличат доставките, това ще им позволи да изместят руските енергийни ресурси от пазара“.
Генералът подкрепя идеята за предаване на замразените руски активи на Украйна, което би позволило на Киев да увеличи производството на безпилотни летателни апарати и самоходна артилерия.
Комбинацията от всички тези мерки – а именно унищожаването на руската икономика, засиленият санкционен натиск, наказването на съучастниците на Русия и мащабната подкрепа за Украйна – би могла да промени динамиката на бойното поле:
„Тогава Путин в крайна сметка ще разбере, че това е война, която не може да си позволи да продължи. Той ще бъде принуден сериозно да обсъди прекратяването ѝ. И това е ключово. То не само ще доведе до сериозни преговори, но и ще създаде възможност за трайно споразумение“.
В отговор на въпрос относно доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна, генералът отбеляза, че това значително ще разшири възможностите на Киев. Междувременно самата Украйна скоро ще започне масово производство на крилати ракети „Фламинго“ с обхват до 3000 км и мощни бойни глави. Той определи като „типично украинско творчество“ превръщането на съветските бомби в прецизни оръжия.
Въпреки малките тактически успехи, Петреъс като цяло вижда офанзивата на руснаците като провал:
„Русия напредва бавно, нейните печалби са незначителни и идват с цената на огромни загуби – 1,1 милиона убити и ранени. Като генерал, който е писал писма до семействата на загиналите, не мога дори да осъзная тази цифра“.
Генералът определи предполагаемите провокации на Кремъл в небето над страните от НАТО като изолирани, но целенасочени действия, решени на най-високо ниво. Той подкрепи позицията, че НАТО трябва да реагира остро на подобни инциденти, включително със сваляне на руски самолети.
Относно европейската отбрана Петреъс изрази увереност, че континентът е способен да поеме по-голяма отговорност в светлината на евентуалното постепенно намаляване на военното присъствие на САЩ. Той смята увеличението на разходите за отбрана в много европейски страни до 3,5% от БВП и до 5%, когато се вземат предвид инфраструктурните проекти, много значително.
Бившият директор на ЦРУ обаче е загрижен не толкова за обема на финансирането, колкото за неговата ефективност. Съществува опасност всяка страна да изгради своя собствена система: свои собствени танкове, свои собствени дронове и т.н. В крайна сметка това води до т.нар. „зоопарк“ от различни модели, което затруднява силно постигането на мащабен ефект.
Според Петреъс Москва не може да си позволи да открие втори фронт. Генералът отбелязва, че Кремъл дори не е имал сили да помогне на своя съюзник от ОДКБ Армения или да запази властта на Башар Асад в Сирия.
Аман от педераси
Тия Бацили откъде изпълзяват,само Умници и философи,от разстояние!🤮🤮🤮
От всичко това пострада икономиката на ЕС , долара се срива , Украйна вече не е държава .
Ако можехте ,щяхте !Но, очевидно не можете !🙂
Много ги е страх тия пусти западняци! Те да са доволни, че начело на Русия стои Владимир Путин, защото ако стоеше някой луд фашистки наследник от Германия, досега щеше да стане белята!
Само като си спомним, как войските му избягаха от Афганистан, веднага разбирам, че изобщо не трябва да му вярвам, ама изобщо!
Поредния изтрещял.
Па ще висят прокситата ви по крилата на отлитащите ви самолети и ще падат като онези от кулите близнаци.
самият факт че 32 държави от НАТО вече трета година не могат да спрат 1 държава Русия .
32 не могат да спрат 1 държава за какъв баланс на силите говори нато е пълен провал .
🤣
Болен мозък
Малоумник
Ама айде . Какво чакате и бълхария има 4 самолета
Данчо Полицая Най накрая без ирония.🙂
„Голяма“ фигура, командващ в Ирак – нищо, освен вероломна разсипия на държавата, в Авганистан – мъка и накрая се измъкна като насран! Сега, от Украйна ще го боли главата!
И какво, като Русия е бензиностанция без бензин? Бабите ви само с бензин са живяли.
Мокрите сънища на един провалил се никаквец!
Обирайте си крушите от нашия континент и си отивайте във вашия! Там се гърмете,а нас тука,оставете на мира! Наглеци!
Генерал ли е гейрал ли е да си гледа воинските вътре в САЩ че нещо много военни са разположили в градовете да не стане някоя гражданска Война пак Русия не е залък за вашата уста вече си осигурихте да продавате на Европа скъпа каза и високи мита сега бълвате само празни приказки
Този командващ професор ако е много умен нямаше да избяга с подвита опашка от Афганистан и да заебе въоръжения и техника за милиони
Затова сега е бивш
Докато не вземете да потапяте корабите които им карат пералните нищо няма да промените 🤣
Клоун 🤡🤡🤡🤡
Да ви ЕПМ джюбрета
Пропаганда….и $$$$$$$$$$$$$$$$$…и още.$$$$$$$$$$$
Ама тия всичките са на психотропни вещества.. Поне да бяха чели история…Колко много мечти в тази посока са угаснали…😂
ИМАТЕ МУШМУЛКИ!САМО ЩЕ РАЗДРАЗНИТЕ ОЩЕ РУСКАТА МЕЧКА И ТОГАВА ИЗОБЩО НЕ ВИ ВИЖДАМ!И АКО СИ ВЪОБРАЗЯВАТЕ ,ЧЕ РУСИЯ ЩЕ СТОИ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ И ЩЕ ВИ СЛУША ГЛУПОСТИТЕ И ЛЪЖИТЕ ,ЖЕСТОКО СЕ ЛЪЖЕТЕ!АКО ПОНЕ МАЛКО ИМАТЕ УМ В ГЛАВИТЕ СЕ ПОСПРЕТЕ ,ЗА ДА ИМА МИР НА ТАЗИ ЗЕМЯ!…
Собственик на – NOVA-тв.и ТЕЦ- Марица 😡😡😡😡😡💀💀💀👹👹👹
Хаха
ГЕНЕРАЛЕ,АМА ИЗБЯГАХТЕ,КАТО Н@СР@НИ ОТ АФГАНИСТАН И ОСТАВИХТЕ ТЕХНИКА ЗА МИЛИАРДИ!ЗАБРАВИ ЛИ?
Топай топката
Успешен е… Ирак и Афганистан🤣🤣🤣🤣🤣
Боже,каква отрепка!
Кретен
Мамицата ви американска …..целия свят да насочите срещу Русия пак ще ядете пердах….
Задръстеняци. А после нали ще гърми ядрената бомба по вас. С едно натискане, дори имат и защитна система която като отчете нападрние срещу тях и ще изпепели пиловината свят,наведнъж.Пробвайте се. ⁉️
Да го духа.
Куклени марионетки отвличат вниманието на цял свят от нарастващите проблеми и ни водят за носа…
Кви глупости драскате! Тоя „шаман“ е в пенсия от 2011 г. Сега го раздава инвестиционен посредник…
Това е Русия не Ирак ще я обръкаш май?
Само осигурени!
Американски пе**рас който не взема Русия на сериозно и не брои ковчезите на американски военни водещи се за наемници.
Ако можехте отдавна да сте сринали Русия,тия фишеци са за баламурниците…
Поредният, на когото главата е заела формата на фуражката
Тия ще Мирясат,
само кога ги Аргасат…
с Голямата Тояга!
Абе. много им се Краде,
та две не Видят!!