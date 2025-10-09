Генерал Дейвид Петреъс: Западът има уникална възможност да нанесе съкрушителен удар по ВПК на Русия

Пенсионираният генерал Дейвид Петреъс – командвал американската армия в Ирак и Афганистан, бивш ръководител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ – заяви в интервю за немското издание Die Welt, че Западът има уникалната възможност да нанесе съкрушителен удар по военно-промишления комплекс на Русия.

От Eurocom.bg извадихме основните тези от неговото пространно изявление, в което той оцени слабостите на руската икономика, успехите на Украйна и мерките, които могат да обърнат ситуацията. Петреъс е посещавал Киев няколко пъти и следи отблизо развитието на войната.:

Според генерала Западът е на прага на уникална възможност да нанесе съкрушителен удар на руския ВПК. Той отбелязва, че успешните удари на Украйна по рафинерии са извадили от строя над 20% от капацитета за рафиниране на петрол. Този удар по ключов сектор на руската икономика съвпада с друг сериозен проблем за Кремъл: догодина се очаква руският Фонд за национално благосъстояние да се изчерпи.

Това създава възможност за нов, по-строг пакет от санкции. Петреъс очаква Конгресът на САЩ, следвайки Европейския съюз, да подкрепи по-нататъшни санкции:

„Сега има шанс да се унищожи военната икономика на Русия, да се накажат тези, които доставят компоненти на нейния военно-промишлен комплекс, и тези, които купуват руски петрол и газ. Ако страни като Саудитска Арабия увеличат доставките, това ще им позволи да изместят руските енергийни ресурси от пазара“.

Генералът подкрепя идеята за предаване на замразените руски активи на Украйна, което би позволило на Киев да увеличи производството на безпилотни летателни апарати и самоходна артилерия.

Комбинацията от всички тези мерки – а именно унищожаването на руската икономика, засиленият санкционен натиск, наказването на съучастниците на Русия и мащабната подкрепа за Украйна – би могла да промени динамиката на бойното поле:

„Тогава Путин в крайна сметка ще разбере, че това е война, която не може да си позволи да продължи. Той ще бъде принуден сериозно да обсъди прекратяването ѝ. И това е ключово. То не само ще доведе до сериозни преговори, но и ще създаде възможност за трайно споразумение“.

В отговор на въпрос относно доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна, генералът отбеляза, че това значително ще разшири възможностите на Киев. Междувременно самата Украйна скоро ще започне масово производство на крилати ракети „Фламинго“ с обхват до 3000 км и мощни бойни глави. Той определи като „типично украинско творчество“ превръщането на съветските бомби в прецизни оръжия.

Въпреки малките тактически успехи, Петреъс като цяло вижда офанзивата на руснаците като провал:

„Русия напредва бавно, нейните печалби са незначителни и идват с цената на огромни загуби – 1,1 милиона убити и ранени. Като генерал, който е писал писма до семействата на загиналите, не мога дори да осъзная тази цифра“.

Генералът определи предполагаемите провокации на Кремъл в небето над страните от НАТО като изолирани, но целенасочени действия, решени на най-високо ниво. Той подкрепи позицията, че НАТО трябва да реагира остро на подобни инциденти, включително със сваляне на руски самолети.

Относно европейската отбрана Петреъс изрази увереност, че континентът е способен да поеме по-голяма отговорност в светлината на евентуалното постепенно намаляване на военното присъствие на САЩ. Той смята увеличението на разходите за отбрана в много европейски страни до 3,5% от БВП и до 5%, когато се вземат предвид инфраструктурните проекти, много значително.

Бившият директор на ЦРУ обаче е загрижен не толкова за обема на финансирането, колкото за неговата ефективност. Съществува опасност всяка страна да изгради своя собствена система: свои собствени танкове, свои собствени дронове и т.н. В крайна сметка това води до т.нар. „зоопарк“ от различни модели, което затруднява силно постигането на мащабен ефект.

Според Петреъс Москва не може да си позволи да открие втори фронт. Генералът отбелязва, че Кремъл дори не е имал сили да помогне на своя съюзник от ОДКБ Армения или да запази властта на Башар Асад в Сирия.