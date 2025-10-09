Головата машина Хари Кейн ще пропусне контролата на Англия с Уелс

Капитанът на Англия Хари Кейн ще пропусне приятелската среща с Уелс тази вечер поради травма на глезена. Реализатор номер 1 в историята на „Трите лъва“ пропусна тренировката в сряда и няма да бъде рискован от селекционера Томас Тухел на „Уембли“.

Германецът се надява, че ще може да разчита все пак на нападателя на Байерн Мюнхен за световната квалификация с Латвия другата седмица.

В отсъствието на Кейн, Тухел разкри, че Джордан Хендерсън, Джон Стоунс и Деклан Райс са варианти за капитан на Англия срещу уелсците.

„Кейн получи удар в последния си мач с Байерн Мюнхен. Беше твърде рисковано да получи още един удар и да бъде на приливи и отливи с болката. Дадохме му възможност всичко да се успокои. Уверени сме, че той ще бъде на линия за мача с Латвия“ – коментира Тухел.