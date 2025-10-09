НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          
          
          
          Холгер Руне отпадна от тенисист извън топ 200

          На полуфиналите Валентин Вашеро ще се изправи срещу победителя от мача между Зизу Бергс и Новак Джокович

          Снимка: БГНЕС
          Валентин Вашеро се класира за полуфиналите на Мастърса в Шанхай. 26-годишният монегаск изненадва всички с представянето си в китайския град тази седмица и продължи похода си след тричасова битка с Холгер Руне – победа с 2-6, 7-6 (4), 6-4.

          Десетият поставен в схемата датчанин, фаворит преди двубоя, започна ударно и с два пробива взе на бърза ръка първия сет. Втората част беше изключително драматична. Двамата си размениха по един пробив в средата на частта и неизбежно се стигна до тайбрек. В него Вашеро спечели четири поредни точки от 3-4 до 7-4 и възстанови паритета. В решителния трети сет монегаскът проби в седмия гейм и след това спаси два шанса за рибрейк в десетия, когато сервираше за победата. Руне изпитваше проблеми с мускулни крампи по време на срещата.

          Така 204-ият в световната ранглиста достигна до първия си полуфинал на ниво Мастърс 1000 в кариерата. Там той ще се изправи срещу победителя от мача между Зизу Бергс и четирикратния шампион Новак Джокович.

          Братовчедът на Вашеро – Артур Риндеркнек, ще играе в четвъртфиналите с Феликс Оже-Алиасим, а в другата двойка от последните осем Даниил Медведев има за съперник Алекс де Минор.

          

