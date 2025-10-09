ISW: Русия изнудва САЩ със стари споразумения, за да спре доставката на „Томахоук“ в Украйна

Кремъл увеличава усилията си да използва стари споразумения за контрол върху въоръженията между САЩ и Русия, за да извлече отстъпки от САЩ по отношение на войната в Украйна, твърди базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.
Анализаторите смятат, че действията на Русия за оттегляне от Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA) вероятно имат непосредствената цел да откажат САЩ от предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна и са „част от дългосрочна кампания за рефлексивен контрол“.
„Представители на Кремъл продължиха да твърдят, че американският персонал ще бъде принуден да участва пряко в украинските ракетни удари „Томахоук“ и че тези ракети няма да повлияят на решимостта на Русия да постигне военните си цели или на ситуацията на бойното поле“, отбелязват от ISW.
Експертите оценяват, че Кремъл провежда различни многостранни информационни кампании, за да възпрат САЩ от продажбата на такива ракети на Украйна.
„Оттеглянето на Русия от PMDA на 8 октомври вероятно има за цел да засили усилията на Кремъл да представи отношенията между САЩ и Русия като навлизащи в опасна фаза и да отклони вниманието на САЩ от Украйна към двустранните отношения и преговорите за контрол върху въоръженията“, отбелязват анализаторите.
Страх тресе кочината 😂
Институт на глупостта…
Русия отдавна е нарушила най-важния договор и не може да спре нищо.
Кирил Стоянов не си виновен ти, винпром Карнобат е виновен
Юлиян Методиев , винпром Карнобат е скъпо удоволствие за Русия. На теб мечта ли ти е карнобатската пърцуца?
Кирил Стоянов ниска топка си дъртия 😁🤣😁🤣😁🤣😁
Юлиян Методиев , така и не разбрах каква ти е болката.
Кирил Стоянов аз болка нямам, просто ти си прост и елементарен, но човек се излага винаги според възможностите си, ама винаги. При теб очевидно те са огромни…..
Юлиян Методиев , ясно – избиваш комплекси. Надявам се да си се почувствал поне замалко като пълноценен човек 😉
американските бомби няма да променят хода на операцията! но ще подтикнат усраинският тероризъм! а отговорите ще са болезнено-поучителни за украинците
Русия трябва да е с железен ултиматум към САЩ една изстреляна ракета 5 изтреляни от руснаците към САЩ та колко бързо дядо Дони ще си седне на дъто..
Дени Валя , скоро към РФ ще полети не една, а стотици хиляди ракети.
Бисер Бонев То и по САЩ ще полетят не стотици а хиляди да не забравяме и Китай …Китай се готви за война със САЩ ..
Бисер Бонев САЩ няма да посмее защото ако Русия и Китай ги почнат едновременно САЩ ще бъде заличен от земята..
Дени Валя ,а ако САЩ, Великобритания, Франция и Израел подкарат руснаците с ядрени ракети, китайците дали ще посмеят да се намесят?
Бисер Бонев Защо пропускате С.Корея и Китай ?Те руснаците нямат ядрени ракети 🤣🤣🤣.Русия има ядрено оръжие да изпепели цял свят..
Бисер Бонев Израел си имат проблем голям С Иран и ислямския свят ще бъдат унищожени скоро запомняго. Ислямския свят се обединява заедно с Турция и скоро ще гледаме унищожението на Израел..Великобритания ли?Франция ли?фалиралата 🤣🤣🤣..
Бисер Бонев Почва война между Китай и САЩ Китай се подготвя за тази война от няколко години ,САЩ си го намери ако не си седне на дъто руснаците вкараха ракети в Куба та да ги видим САЩ как ще воюва срещу Русия Китай едновременно а да не пропуснем и С.Корея..Руснаците и Китай са готови ..Освен западна пропаганда има и друга информация много по-достоверна..Сега Дядо Дони ще се оттегли от усрайна ще и спре и доставките на оръжия за да се опита да спаси Израел ,но няма да успее..Да не мислиш,че САЩ и дивия запад се подготвят за война а изтока Китай,С.Корея и Русия спят?
Дени Валя , като закарат ракети в Куба, американците ще ги бомбардират, това е повече от ясно. Не виждам спиране на доставки и изтегляне от Украйна, а доставки на ракети Томахоук. Израелците имат около 400 ядрени бойни глави и това е полу официално. Дали имат 400 или 5000, само те си знаят. Ако стане нещо там, накрая ще полетят ракетите.
Бисер Бонев Те руснаците няма да бомбандират ракетите в Украйна 🤣🤣🤣 то и това е ясно ..
Бисер Бонев Те руснаците, С.Корея и Китай и Турция да не би да нямат ядрени глави ?Та Израел ли ще ги оплаши?
Бисер Бонев Ердоган мрази Израел Турция е с най-голямата армия в нато и с огромни оръжия ,Израел ще изчезне от лицето на земята много скоро..
Нали можеха да ги свалят както си искат!!! Защо се изпонасраха! А убиецът путлер няма да излезе от бункера.
Ventzislav Simeonov Кой е „путлер“🤔
Румен Шарабански С простаци не се занимавали,няма смисъл
Ventzislav Simeonov дядка, сънищата ти не кореспондират
с реалността. Нещо смислено не можеш ли да напишеш накрая. Такива като теб имат няколко думички в репертоара изкопитрани от някой от чехльовците наричащи себе си демократи преродени обаче от комунистите. Демрк Ново начало ДБ
Русия не изнудва САЩ Куба и Венецуела сключили споразумение за военно оборудване за руски бази и ако в Куба и Венецуела закара руснаците кинжал и орешник да видим какво ще правят американците
Georgi Berberov одавна са там затова са по ниски от тревата краварите
Georgi Berberov Нашите медии мълчат, но Куба изпраща 25000 бойци в Русия. Вероятно ще трупат опит като С.Корея срещу ВСУ. Чудно ми е как ще ги транспортират от Куба до Русия?! Имам съмнение че това ще го извършат Китайските авиолинии!
Georgi Berberov , какво ще правят? Ще бомбардират Куба и Венецуела.
Така и трябва Да ги мачкат тия кравари, че вече досаждат до смърт.
Rayna Plukchieva Ма ти повярва ли Склери. Разбираш от плутоний, от договори, но не разбираш, че Руснята е сцепена, а 😂? Орките искат да подплашат…гаргите. Ракетите на краварите вече пътуват към Украйна, а значи скоро ще удрят по тиквите на Орките 😂.
Росен Радославов – склери ще казваш на майките на баща си и майка си, льольо. И май главата ти е сцепена от простотия, байно смотан. Ще доживеем да чуем как ракетите удрят по твоята тиква, орка такава. Чупката. С простаци не си заслужава да си хабя думите.
Rayna Plukchieva
Е дърта си, но и проста. Кравари се въртят в тиквата ти 😂.
Ако дадат Томахок, след първия който изстрелят по Русия ще има отговор срещу американски бази от проксита. Най вероятно от Йемен.
Малко им е на американците. И още неща ще им откаже Русия.
За да не започнат ядрен конфликт ще използват всяка възможност. Русия не иска да унищожава света. Но америка да. След такъв удар, няма да има какво да краднат от Русия, защото ще ги няма. ⁉️
Голям страх тресе руската кочина
Vanesa Stoyanova Ivanova Сериозно ли ,че си „умна “ от кое да я страх Русия примерно от това че може да унищожи света над 60 пъти.Цялата жълтопаветна сган дебилизма ви е по рождение
Vanesa Stoyanova Ivanova Вече е изтъркано, кажете нещо ново!
Валя Маринова Браниш руските ти господари ли копейка продажна ?
Vanesa Stoyanova Ivanova Що, ти как разбра? И до твоя задник ще дойде не се притеснявай!
Dimitar Varbanov чакам и тогава ще ви видя физиономиите копейки продажни
Vanesa Stoyanova Ivanova Вярно ли искам да изстрелят една томахавка към Кремъл и ще видите кой как се тресе….
Vanesa Stoyanova Ivanova Ще реват, ще вият, по накрая рашките ще подвият опашка. Да не е за пръв път, то не беше за изтребителите Ф16, за ракетите ATACMS и за какво ли не още.