ISW: Русия изнудва САЩ със стари споразумения, за да спре доставката на „Томахоук“ в Украйна

Кремъл увеличава усилията си да използва стари споразумения за контрол върху въоръженията между САЩ и Русия, за да извлече отстъпки от САЩ по отношение на войната в Украйна, твърди базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

Анализаторите смятат, че действията на Русия за оттегляне от Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA) вероятно имат непосредствената цел да откажат САЩ от предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна и са „част от дългосрочна кампания за рефлексивен контрол“.

„Представители на Кремъл продължиха да твърдят, че американският персонал ще бъде принуден да участва пряко в украинските ракетни удари „Томахоук“ и че тези ракети няма да повлияят на решимостта на Русия да постигне военните си цели или на ситуацията на бойното поле“, отбелязват от ISW.

Експертите оценяват, че Кремъл провежда различни многостранни информационни кампании, за да възпрат САЩ от продажбата на такива ракети на Украйна.

„Оттеглянето на Русия от PMDA на 8 октомври вероятно има за цел да засили усилията на Кремъл да представи отношенията между САЩ и Русия като навлизащи в опасна фаза и да отклони вниманието на САЩ от Украйна към двустранните отношения и преговорите за контрол върху въоръженията“, отбелязват анализаторите.