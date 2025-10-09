Ивелин Михайлов: Борисов и Пеевски са тандем

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Михайлов коментира кризата с боклука. По думите му всеки, който се е прегърнал с председателя на ГЕРБ, е били изяден. Според него това би се случило и с кмета на София, ако приеме предлаганата от държавата помощ.
Председателят на ПГ на „Величие“ коментира казуса с „Лукойл“. По думите му в дългосрочен план Борисов и Пеевски ще настъпят някаква мина. В тази връзка той беше категоричен, че депутатите не бива да подкрепят законопроекта, при който ДАНС ще може да пречи на продажбата на компанията.
Слава на пастор иво и неговите инвеститори с по – няколко кредита.
Най – добрия !
И двуличие е тандем с герб-дпс.
Я па ти сефте булке спасов ден
Що така говориш за шефовете си?
А вие не сте хах
Евроком ,ставате съучастници в простотиите на това миризливо човече !
А…Ти Господине си Плод на Пирамидална Структура Създадена от Държавна Сигурност!!!!!!!!!
Найденчо Найденов научи какво значи пирамида и тогава пиши.
Бонка Вачева Госпожо Я не се Прави на Интересна !!!!Дядо Найден Много Добре Знае ,какво е Пирамидална Структура?????Който е на Върха и Обира Лаврите ,а Другите Го Духат !!!!!?????
Найденчо Найденов ти от духачите на Пеевски ли си , защото , като гледам какви ги плещиш ти е по- добре да го духаш на Пеевски и Борисов .
Да взима лъка и стрелите и да ги почва….. Със селски приказки и ферарита не става…..
И ти участваш в тройката…. ей, мушморок! 🙂
Vasil Vasilev Трябвало да те кръстят МОЗЪКА
Svilen Svilenov е то не е късно. 🙂 Ако имаме в предвид какви неща знам и мога… 🙂
Кажи нещо ново, това го знаем. Новата партия е ГЕРБ НОВО НАЧАЛО.
Хари Димитров Това го знаем вика . Еми щом не ти пречи бегай да спинкаш.След 500г робство,пак същите заспали
Svilen Svilenov не го слушай как хубаво говори ами виж как осигурява кворум когато мафията си гласува закони. Точно тоя е патерица на тиквата и свинята.
Хари Димитров като го знаеш , робе , какво правиш по въпроса ? Подми ли си задника за тях ?
Valentin Kazakov ибрик нещастен как разбра че съм за тиквата и свинята?
Ще те схрускат за закуска!