Ивелин Михайлов: Борисов и Пеевски са тандем

„Борисов и Пеевски са тандем. Пеевски е бандит и не може да общува с външните сили.“

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Михайлов коментира кризата с боклука. По думите му всеки, който се е прегърнал с председателя на ГЕРБ, е били изяден. Според него това би се случило и с кмета на София, ако приеме предлаганата от държавата помощ.

Председателят на ПГ на „Величие“ коментира казуса с „Лукойл“. По думите му в дългосрочен план Борисов и Пеевски ще настъпят някаква мина. В тази връзка той беше категоричен, че депутатите не бива да подкрепят законопроекта, при който ДАНС ще може да пречи на продажбата на компанията.