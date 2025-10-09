НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивелин Михайлов: Борисов и Пеевски са тандем

          24
          107
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов и Пеевски са тандем. Пеевски е бандит и не може да общува с външните сили.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Михайлов коментира кризата с боклука. По думите му всеки, който се е прегърнал с председателя на ГЕРБ, е били изяден. Според него това би се случило и с кмета на София, ако приеме предлаганата от държавата помощ.

          Председателят на ПГ на „Величие“ коментира казуса с „Лукойл“. По думите му в дългосрочен план Борисов и Пеевски ще настъпят някаква мина. В тази връзка той беше категоричен, че депутатите не бива да подкрепят законопроекта, при който ДАНС ще може да пречи на продажбата на компанията.

          „Има потенциален купувач, който е турско-азърбайджански консорциум. Още преди месеци Пеевски вкара държавната бухалка, за да принуди компанията да продаде собствеността си“, изтъкна още гостът.

          „Борисов и Пеевски са тандем. Пеевски е бандит и не може да общува с външните сили.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Михайлов коментира кризата с боклука. По думите му всеки, който се е прегърнал с председателя на ГЕРБ, е били изяден. Според него това би се случило и с кмета на София, ако приеме предлаганата от държавата помощ.

          Председателят на ПГ на „Величие“ коментира казуса с „Лукойл“. По думите му в дългосрочен план Борисов и Пеевски ще настъпят някаква мина. В тази връзка той беше категоричен, че депутатите не бива да подкрепят законопроекта, при който ДАНС ще може да пречи на продажбата на компанията.

          „Има потенциален купувач, който е турско-азърбайджански консорциум. Още преди месеци Пеевски вкара държавната бухалка, за да принуди компанията да продаде собствеността си“, изтъкна още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          24 КОМЕНТАРА

          8. А…Ти Господине си Плод на Пирамидална Структура Създадена от Държавна Сигурност!!!!!!!!!

              • Бонка Вачева Госпожо Я не се Прави на Интересна !!!!Дядо Найден Много Добре Знае ,какво е Пирамидална Структура?????Който е на Върха и Обира Лаврите ,а Другите Го Духат !!!!!?????

              • Найденчо Найденов ти от духачите на Пеевски ли си , защото , като гледам какви ги плещиш ти е по- добре да го духаш на Пеевски и Борисов .

            • Хари Димитров Това го знаем вика . Еми щом не ти пречи бегай да спинкаш.След 500г робство,пак същите заспали

              • Svilen Svilenov не го слушай как хубаво говори ами виж как осигурява кворум когато мафията си гласува закони. Точно тоя е патерица на тиквата и свинята.

            • Хари Димитров като го знаеш , робе , какво правиш по въпроса ? Подми ли си задника за тях ?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions