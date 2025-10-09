Изграждат 35 електрозарядни станции на жп гарите в областните градове и по магистралите (ВИДЕО)

35 електрозарядни станции ще бъдат изградени в железопътните гари на всички областни градове в България в рамките на следващите няколко месеца. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред журналисти в Министерския съвет.
Проектът става възможен след подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между:
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ),
„Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) и
„ЕСО Чардж“ ЕАД.
Зарядни станции във всички 249 гари в страната
Караджов посочи, че изграждането на първите 35 станции е само началото на по-мащабна инициатива, която предвижда зарядни съоръжения във всички 249 железопътни гари в страната.
Той обясни, че изборът на жп гарите не е случаен, тъй като там се срещат автомобилният и железопътният транспорт, което ще улесни интегрирането на различните видове придвижване.
Зарядните станции ще бъдат свободно достъпни за всички — както за частни автомобили, така и за товарни превозни средства.
Висока мощност и ниска цена
По думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, зарядните станции ще бъдат с мощност от 600 киловата, което ще позволи бързо зареждане дори на автобуси и тежки превозни средства.
Той добави, че през първата година в проекта ще бъдат инвестирани 10 млн. лева от „ЕСО Чардж“ ЕАД.
Нови станции и по магистралите
Караджов съобщи, че предстои изграждане на електрозарядни станции и по автомагистрала „Струма“, а в момента се подготвят още два съвместни проекта между транспортното и енергийното министерство.
