Изграждат 35 електрозарядни станции на жп гарите в областните градове и по магистралите (ВИДЕО)

35 електрозарядни станции ще бъдат изградени в железопътните гари на всички областни градове в България в рамките на следващите няколко месеца. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред журналисти в Министерския съвет.

- Реклама -

Проектът става възможен след подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между:

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) ,

, „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) и

и „ЕСО Чардж“ ЕАД.

Зарядни станции във всички 249 гари в страната

Караджов посочи, че изграждането на първите 35 станции е само началото на по-мащабна инициатива, която предвижда зарядни съоръжения във всички 249 железопътни гари в страната.

„Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии. Това не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с видими резултати в кратки срокове“, подчерта министърът.

Той обясни, че изборът на жп гарите не е случаен, тъй като там се срещат автомобилният и железопътният транспорт, което ще улесни интегрирането на различните видове придвижване.

Зарядните станции ще бъдат свободно достъпни за всички — както за частни автомобили, така и за товарни превозни средства.

Висока мощност и ниска цена

По думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, зарядните станции ще бъдат с мощност от 600 киловата, което ще позволи бързо зареждане дори на автобуси и тежки превозни средства.

„Станциите ще използват съществуващата електромрежа на НКЖИ и ще осигурят най-ниската цена на пазара за зареждане на електромобили“, заяви Станков.

Той добави, че през първата година в проекта ще бъдат инвестирани 10 млн. лева от „ЕСО Чардж“ ЕАД.

Нови станции и по магистралите

Караджов съобщи, че предстои изграждане на електрозарядни станции и по автомагистрала „Струма“, а в момента се подготвят още два съвместни проекта между транспортното и енергийното министерство.