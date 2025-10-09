НА ЖИВО
          Изграждат 35 електрозарядни станции на жп гарите в областните градове и по магистралите (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          35 електрозарядни станции ще бъдат изградени в железопътните гари на всички областни градове в България в рамките на следващите няколко месеца. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред журналисти в Министерския съвет.

          Проектът става възможен след подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между:

          • Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ),
          • „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) и
          • „ЕСО Чардж“ ЕАД.
          Зарядни станции във всички 249 гари в страната

          Караджов посочи, че изграждането на първите 35 станции е само началото на по-мащабна инициатива, която предвижда зарядни съоръжения във всички 249 железопътни гари в страната.

          „Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии. Това не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с видими резултати в кратки срокове“, подчерта министърът.

          Той обясни, че изборът на жп гарите не е случаен, тъй като там се срещат автомобилният и железопътният транспорт, което ще улесни интегрирането на различните видове придвижване.

          Зарядните станции ще бъдат свободно достъпни за всички — както за частни автомобили, така и за товарни превозни средства.

          Висока мощност и ниска цена

          По думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, зарядните станции ще бъдат с мощност от 600 киловата, което ще позволи бързо зареждане дори на автобуси и тежки превозни средства.

          „Станциите ще използват съществуващата електромрежа на НКЖИ и ще осигурят най-ниската цена на пазара за зареждане на електромобили“, заяви Станков.

          Той добави, че през първата година в проекта ще бъдат инвестирани 10 млн. лева от „ЕСО Чардж“ ЕАД.

          Нови станции и по магистралите

          Караджов съобщи, че предстои изграждане на електрозарядни станции и по автомагистрала „Струма“, а в момента се подготвят още два съвместни проекта между транспортното и енергийното министерство.

          „Обединяването на усилията в транспорта и енергетиката дава много по-голям ефект, отколкото всяка от системите поотделно. Това партньорство поставя основата на стратегическо сътрудничество, а железопътната инфраструктура ще бъде фундамент на бъдещата електрическа стабилност“, заяви транспортният министър.

