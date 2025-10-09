Изпратиха португалец на България – Турция

Португалецът Луиш Годиньо ще бъде главен съдия на световната квалификация от група Е между отборите на България и Турция в събота (11 октомври).

Негови помощници ще бъдат сънародниците му Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти рефер.

За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци. Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е асистент-ВАР.

39-годишният Годиньо е съдия от 2002-а година, а влиза в ранглистата на ФИФА от 2017-а година. Годиньо живее в Евора и работи като технически оператор в държавната администрация.

Интересното е, че Годиньо има три мача като ВАР-съдия в турската Суперлига през пролетта. Той е бил зад монитора на срещите Бодрум – Трабзонспор (1:1), Самсунспор – Касъмпаша (0:2), Бодрум – Фенербахче (2:4) и в тези три срещи е потвърдил три дузпи. Също така мачът в София е четвърти за него тази есен като главен арбитър на международно ниво след два мача в квалификациите на клубните турнири и един в основната групова фаза на Лига Европа.