      събота, 11.10.25
          Политика

          Корнелия Нинова: Правителството е ненужно, вредно и фалшиво

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          “ Само 30% от месото, което ядем у нас, е българско. В Европа потреблението на месо е намаляло с 9%“

          Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колевв.

          Нинова коментира и темата за правомощията на президента и тяхното ограничаване от Народното събрание. Тя определи като грешка промяната на закона, според която държавният глава няма да утвърждава с подпис назначаването на шеф на ДАНС.

          Председателят на ПП „Непокорна България“ сподели, че на нея самата три пъти са й предлагали да ползва охрана от НСО, но тир пъти е отказвала, тъй като не искала да се харчат държавни пари за нея.

