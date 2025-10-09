„Лукойл“ може да бъде продаден само след одобрение от ДАНС, прие парламентът на първо четене

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се въвежда строг държавен контрол при евентуална продажба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и свързаните с него дружества. Законопроектът задължава всяка бъдеща сделка с активите на компанията да бъде одобрявана от Министерския съвет, след като ДАНС изготви подробен доклад за купувача.

Според приетите текстове, потенциалният нов собственик трябва да е стратегически инвеститор с доказан капацитет да гарантира непрекъснатата работа на рафинерията и да не застрашава националната енергийна сигурност. Сделки, извършени без решение на правителството, ще се считат за нищожни.

Как гласува парламентът

Промените получиха подкрепата на 114 депутати от ГЕРБ, БСП, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“.

Против гласуваха представителите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), „Възраждане“, Алианса за права и свободи, както и един депутат от левицата. Двама народни представители се въздържаха.

Законопроектът бе внесен на 7 октомври от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („ДПС – Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Ден по-късно той бе одобрен от комисиите по енергетика и финанси, а окончателното гласуване се очаква след пет дни.

„Застраховка, а не натиск“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че целта на закона не е натиск върху компанията, а предпазна мярка в случай на евентуална промяна на собствеността.

„Законът е застраховка – за да може ДАНС и Министерският съвет да проверят кой ще купи активите, ако собственикът реши да продава. Не знам дали ‘Лукойл’ е на пазара – носят се само слухове. Никой не ги принуждава да продават“, каза Борисов в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че държавата трябва да запази контрол върху стратегически енергийни обекти, без това да се използва като инструмент за политическо влияние.

Опозицията: закон „по конкретен адрес“

От ПП–ДБ определиха промените като насочени към конкретна компания, което според тях нарушава принципа на равнопоставеност между инвеститорите.

Според „Възраждане“, законът представлява „опит за държавна намеса в частния бизнес“. Въпреки критиките, мнозинството защити мярката като необходима за прозрачност и защита на националните интереси.

Контекст и мотиви

В мотивите към проекта се посочва, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ има ключово значение за икономиката и енергийната независимост на България. Макар страната вече да е постигнала диверсификация на доставките на нефт, собствеността на рафинерията все още се разглежда като потенциален риск за националната сигурност.

Вносителите подчертават, че новият механизъм за двойно одобрение – от ДАНС и Министерския съвет, ще предотврати повторение на грешките от миналото, когато продажбата на „Лукойл Нефтохим“ е извършена без предварителен анализ на риска.

Окончателното гласуване на законопроекта се очаква през следващата седмица, когато ще стане ясно дали мярката за „Лукойл“ ще бъде окончателно приета и влезе в сила.