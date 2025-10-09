НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Лукойл“ може да бъде продаден само след одобрение от ДАНС, прие парламентът на първо четене

          5
          68
          Лукойл
          Лукойл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се въвежда строг държавен контрол при евентуална продажба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и свързаните с него дружества. Законопроектът задължава всяка бъдеща сделка с активите на компанията да бъде одобрявана от Министерския съвет, след като ДАНС изготви подробен доклад за купувача.

          - Реклама -

          Според приетите текстове, потенциалният нов собственик трябва да е стратегически инвеститор с доказан капацитет да гарантира непрекъснатата работа на рафинерията и да не застрашава националната енергийна сигурност. Сделки, извършени без решение на правителството, ще се считат за нищожни.

          Как гласува парламентът

          Промените получиха подкрепата на 114 депутати от ГЕРБ, БСП, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“.

          Против гласуваха представителите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), „Възраждане“, Алианса за права и свободи, както и един депутат от левицата. Двама народни представители се въздържаха.

          Законопроектът бе внесен на 7 октомври от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („ДПС – Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Ден по-късно той бе одобрен от комисиите по енергетика и финанси, а окончателното гласуване се очаква след пет дни.

          „Застраховка, а не натиск“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че целта на закона не е натиск върху компанията, а предпазна мярка в случай на евентуална промяна на собствеността.

          „Законът е застраховка – за да може ДАНС и Министерският съвет да проверят кой ще купи активите, ако собственикът реши да продава. Не знам дали ‘Лукойл’ е на пазара – носят се само слухове. Никой не ги принуждава да продават“, каза Борисов в кулоарите на парламента.

          Той подчерта, че държавата трябва да запази контрол върху стратегически енергийни обекти, без това да се използва като инструмент за политическо влияние.

          Опозицията: закон „по конкретен адрес“

          От ПП–ДБ определиха промените като насочени към конкретна компания, което според тях нарушава принципа на равнопоставеност между инвеститорите.

          Според „Възраждане“, законът представлява „опит за държавна намеса в частния бизнес“. Въпреки критиките, мнозинството защити мярката като необходима за прозрачност и защита на националните интереси.

          Контекст и мотиви

          В мотивите към проекта се посочва, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ има ключово значение за икономиката и енергийната независимост на България. Макар страната вече да е постигнала диверсификация на доставките на нефт, собствеността на рафинерията все още се разглежда като потенциален риск за националната сигурност.

          Вносителите подчертават, че новият механизъм за двойно одобрение – от ДАНС и Министерския съвет, ще предотврати повторение на грешките от миналото, когато продажбата на „Лукойл Нефтохим“ е извършена без предварителен анализ на риска.

          Окончателното гласуване на законопроекта се очаква през следващата седмица, когато ще стане ясно дали мярката за „Лукойл“ ще бъде окончателно приета и влезе в сила.

          Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се въвежда строг държавен контрол при евентуална продажба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и свързаните с него дружества. Законопроектът задължава всяка бъдеща сделка с активите на компанията да бъде одобрявана от Министерския съвет, след като ДАНС изготви подробен доклад за купувача.

          - Реклама -

          Според приетите текстове, потенциалният нов собственик трябва да е стратегически инвеститор с доказан капацитет да гарантира непрекъснатата работа на рафинерията и да не застрашава националната енергийна сигурност. Сделки, извършени без решение на правителството, ще се считат за нищожни.

          Как гласува парламентът

          Промените получиха подкрепата на 114 депутати от ГЕРБ, БСП, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“.

          Против гласуваха представителите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), „Възраждане“, Алианса за права и свободи, както и един депутат от левицата. Двама народни представители се въздържаха.

          Законопроектът бе внесен на 7 октомври от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („ДПС – Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Ден по-късно той бе одобрен от комисиите по енергетика и финанси, а окончателното гласуване се очаква след пет дни.

          „Застраховка, а не натиск“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че целта на закона не е натиск върху компанията, а предпазна мярка в случай на евентуална промяна на собствеността.

          „Законът е застраховка – за да може ДАНС и Министерският съвет да проверят кой ще купи активите, ако собственикът реши да продава. Не знам дали ‘Лукойл’ е на пазара – носят се само слухове. Никой не ги принуждава да продават“, каза Борисов в кулоарите на парламента.

          Той подчерта, че държавата трябва да запази контрол върху стратегически енергийни обекти, без това да се използва като инструмент за политическо влияние.

          Опозицията: закон „по конкретен адрес“

          От ПП–ДБ определиха промените като насочени към конкретна компания, което според тях нарушава принципа на равнопоставеност между инвеститорите.

          Според „Възраждане“, законът представлява „опит за държавна намеса в частния бизнес“. Въпреки критиките, мнозинството защити мярката като необходима за прозрачност и защита на националните интереси.

          Контекст и мотиви

          В мотивите към проекта се посочва, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ има ключово значение за икономиката и енергийната независимост на България. Макар страната вече да е постигнала диверсификация на доставките на нефт, собствеността на рафинерията все още се разглежда като потенциален риск за националната сигурност.

          Вносителите подчертават, че новият механизъм за двойно одобрение – от ДАНС и Министерския съвет, ще предотврати повторение на грешките от миналото, когато продажбата на „Лукойл Нефтохим“ е извършена без предварителен анализ на риска.

          Окончателното гласуване на законопроекта се очаква през следващата седмица, когато ще стане ясно дали мярката за „Лукойл“ ще бъде окончателно приета и влезе в сила.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          5 КОМЕНТАРА

          3. Лукойл е собственост на руската федерация,която Борисов искаше да дари на САЩ . Кой е ДАНС и как те ще защитят българският интерес? Те търговска фирма ли са или офшорка на Пеевски ,Борисов.

          4. „Лукойл“ е съдбата на стотици работници-специалисти!!! Да не стане като с „Кремиковци“!!!!

          5. И как ще стане така – фирмата не е държавна собственост?! Ние къде влизаме – в съюза на свободните съчинения.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions