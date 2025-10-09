НА ЖИВО
          Мъка без край: Григор Димитров отказа пореден турнир

          Следващите надпревари, за които българинът е заявил участие, са ATP 500 във Виена (20-26 октомври) и Мастърса в Париж (27 октомври – 2 ноември).

          Снимка: БГНЕС
          Григор Димитров оттегли заявката си за ATP 250 турнира в Стокхолм, който започва в понеделник (13 октомври). За Димитров това щеше да е първо участие от Уимбълдън насам, когато бе принуден да се откаже по време на мача с Яник Синер заради контузия на гръден мускул.

          Освободеното от първата ни ракета място в схемата ще бъде заето от Себастиан Корда.

          Отсъствието на българина от надпреварата ще се отрази негативно на ранкинга му, тъй като миналата година той игра финал в Стокхолм.

          Вчера действащият шампион Томи Пол също се оттегли. Водач на схемата ще бъде Каспър Рууд, следван от Денис Шаповалов, Юго Умбер и Талон Грикспор.

          Следващите турнири, за които Григор Димитров е заявил участие, са ATP 500 във Виена (20-26 октомври) и Мастърса в Париж (27 октомври – 2 ноември).

