Макрон: Израелските селища застрашават палестинската държава

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че разширяването на израелските селища застрашава палестинската държава и мирните усилия, водени от САЩ.
Коментарите му дойдоха, докато Франция беше домакин на арабски и европейски министри, за да намерят начини да подкрепят палестинците след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.
Макрон приветства споразумението за прекратяване на огъня като „голяма надежда“ за региона, но заяви, че „ускоряването“ на строителството на селища в окупирания Западен бряг е „екзистенциална заплаха“ за палестинската държава, предаде АФП.
Това е „не само неприемливо и в противоречие с международното право“, но и „подхранва напрежението, насилието и нестабилността“, каза той в уводните си думи на срещата в Париж.
„Това е в основно противоречие с американския план и нашата обща амбиция за мир в региона“, посочи френският президент.
Израел и Хамас по-рано се споразумяха за примирие в Газа, включващо освобождаването на останалите живи израелски заложници, държани от палестинската групировка.
Това се разглежда като важна стъпка към прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.
Споразумението, постигнато чрез непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх, дойде две години след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика безмилостна ответна атака срещу управляваната от Хамас Газа.
Докато Европа силно подкрепи усилията за прекратяване на огъня, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп, Вашингтон и няколко европейски страни имат разногласия по въпроса дали това е подходящият момент за признаване на палестинска държава.
В речта си пред ООН на 22 септември Макрон призна палестинската държава, след като Канада, Португалия и Обединеното кралство направиха същото.
На срещата в Париж се събраха най-висшите дипломати на пет ключови арабски държави – Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства – заедно с европейските им колеги от Франция, Италия, Германия, Испания и Обединеното кралство.
Турция и Европейският съюз също бяха представени.
Този,май ще гние на остров „Св.Елена“- без „Жозефина“…
както давате тази френска парлама така обяснете новите договори на франция за доставка на оръжия за Израел?!?!
Той да си разширява мюсюлманите, та после да направи Франция цялата такава. СРАМ СРАМ ЗА ЕВРОПА
