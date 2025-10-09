НА ЖИВО
          Макрон: Израелските селища застрашават палестинската държава

          Снимка: БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че разширяването на израелските селища застрашава палестинската държава и мирните усилия, водени от САЩ.

          Коментарите му дойдоха, докато Франция беше домакин на арабски и европейски министри, за да намерят начини да подкрепят палестинците след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

          Макрон приветства споразумението за прекратяване на огъня като „голяма надежда“ за региона, но заяви, че „ускоряването“ на строителството на селища в окупирания Западен бряг е „екзистенциална заплаха“ за палестинската държава, предаде АФП.

          Това е „не само неприемливо и в противоречие с международното право“, но и „подхранва напрежението, насилието и нестабилността“, каза той в уводните си думи на срещата в Париж.

          „Това е в основно противоречие с американския план и нашата обща амбиция за мир в региона“, посочи френският президент.

          Израел и Хамас по-рано се споразумяха за примирие в Газа, включващо освобождаването на останалите живи израелски заложници, държани от палестинската групировка.

          Това се разглежда като важна стъпка към прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.

          Споразумението, постигнато чрез непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх, дойде две години след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика безмилостна ответна атака срещу управляваната от Хамас Газа.

          Докато Европа силно подкрепи усилията за прекратяване на огъня, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп, Вашингтон и няколко европейски страни имат разногласия по въпроса дали това е подходящият момент за признаване на палестинска държава.

          В речта си пред ООН на 22 септември Макрон призна палестинската държава, след като Канада, Португалия и Обединеното кралство направиха същото.

          На срещата в Париж се събраха най-висшите дипломати на пет ключови арабски държави – Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства – заедно с европейските им колеги от Франция, Италия, Германия, Испания и Обединеното кралство.

          Турция и Европейският съюз също бяха представени.

