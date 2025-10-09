Макс Баклаян: Като приемаме еврото, влизаме в клуба на задлъжнелите

Това каза икономистът Макс Баклаян, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Балаяян от началото на 2026-а ние ще можем да задлъжняваме много по-лесно, отколкото в момента. Той допълни, че тези дългове ще трябва да ги плащат децата ни.
Икономистът разказа, че този уикенд е отворил врати първият музей на инвестиционното злато у нас. Той се намира в Пловдив и единствен в света, обясни създателят му.
С тия дългове дет теглят ,натам отиваме! Вече е 50%от БВП
🇧🇬🐑🐑🐑🐑🇧🇬 КУХИ ЛЕЙКИ ГЛАДА..НАСТЪПВА….ТРЯБВА ДА, СЕ ДЕЙСТВА…БЪРЗО….ОСТАВКА НА ГЕПАЧИТЕ НА НАРОДА
Сега в кой клуб си ?
Това новият Кузман ли е? Аман!
Кой е тоя, бе!?
Верно?
Хубаво запомняйте тия дето искат еврото , щото след време , когато огладнеем , а шибаните политици са със стабилна охрана , яда си ще има на кого да излеете !
Тази карикатура не съм го чувал, но задлъжняваме защото правителството на Пеевски краде милиарди от инфраструктурни проекти и завишени заплати и разходи за чиновници и милиционери.
Като приемем еврото,бизнесът на този „специалист“ще приключи.Не разбирам защо трябва да се плащат стотици милиони такси за превалутиране ,след като сме в единен съюз .
Biser Temnialov я обясни с таксите за превалутиране?? Жокер: Българската икономика е насочена главно в 3 посоки- внос от Турция, внос от Китай и внос на енергоносители търгуващи се в долари!?! Защо не приемем турската лира примерно за да избегнем таксите за превалутиране?? Сега като помислиш малко ще разбереш колко е тъпо това, които всички дрънкате с тези такси!!
Всъщност вноса ни от ЕС е два пъти по-голям от този на Китай, Турция, Русия, САЩ взети заедно. В БНБ има статистика.
Свилен Узунов Българската икономика изнася продукцията си в ЕС -над 90% от производството.Продава в евро,а се разплаща в лева в България.Над 1 млн работещи българи в чужбина изпращат евро на роднините в Бг ,които се редят на опашки пред бюрата на въпросния господин.Изчисленията са за загуби от почти милиард годишно за превалутиране.Всяка година стотици хиляди българи си купуват евро ,за да почиват и посетят държава в ЕС,пак от банките или бюрата на бизнесмена.
Biser Temnialov имаш жокер, използвай го! Не ми повтаряй едно и също! Българи пращат и долари и турски и английски лири!! Българи купуват долари, йени, донги и каквото още се сетиш… за да ходят на почивки по света.Така, че трябва нещо друго да измислиш!!
Свилен Узунов Да ,имаме стокообмен и превалутиране от трети страни,но то не може да бъде избегнато и е с доста по-малък дял.
Защо трябва да се плащат 700-900млн .такси на банки за превалутиране,което няма смисъл за държавата ,частния бизнес и гражданите.
Biser Temnialov Стига повтаря едно и също, измисли нещо логично!!Това спря да го дрънка дори и Хапарцумян…
Че ние и сега сме задлъжнели но после ще плащаме масрафа и на другите…
Руски гъзолизци навсякъде.
АМИ КАТО ВЪРНЕТЕ ОТКРАДНАТОТО МОЖЕ И ДА ЗАДЛЪЖНЕЕТЕ!!! НАРОДА НЕ ГО ПЛАШЕТЕ НИКОГА НЯМА ДА ЗАГУБИ ,ТОВА КОЕТО Е СПЕЧЕЛИЛ С ЧЕСТЕН ТРУД!!!! ШАРЛАТАНИ ДОЛНИ,КАКВО ОЩЕ НЕ СТЕ ИЗМИСЛИЛИ???? КОЯ ДЪРЖАВА С ЕВРО Е ПО МИЗЕРНА ОТ БЪЛГАРИЯ????
В клуба на Ограбените!
Глада иде
Не знам кой е Бакс, но знам за Макс.😅😅😅
Смешник!
Дойдохме си на думата точно!
Сега пък хич не сме.
Всеки нормален човек го разбира това ! Само в България все по малко са нормалните хора, и това е най големия проблем на тази държава !
Димо Димитров Нормалните не са малко, просто ни навират в очите само ненормални.
Vania Ilieva Може и да сте права !
Vania Ilieva В смисъл !?
Vania Ilieva И как точно ви ги навират?
Димо Димитров! Проблема сте такива не…норм@лници като теб и този плямпащия гл@пости… Значи аз ако дължа пари на една банка и ти влезеш в тази банка… значи и ти ставаш задлъжнял??? Аман от примитивно мислещи люде!
Тия не се ли умориха!?…
Александър Даскалов Кои ?
Палячо 🙂 Вече и доста алчен стана.
Miroslav Lazarov палячо,с него ли ще се мериш?
Кухи лейки ако няма валутен борд който е обвързан с еврото сме фалирали само за ден набийте си го в празните кратуни нашия лев приключи 97-ма година малоумници
Hristo Vakov тази на раменете си ли имаш предвид
Боян Димитров прост си та чак дрънкаш празноглавецо
Боян Димитров виж за 16 евро колко неща купуваш куха лейко
Hristo Vakov ей малоумник така ще говориш на семейството си ясно
Заради тези малоумници които се смеят искам да не приемем еврото и да излезем от ЕС да разберат тогава къде сер.ат гладните
Hristo Vakov, опитвам се да разбера вие „малоумен „ли сте или неинформиран, за да говорите глупости!🤔Поучете малко икономика, намерете достоверна информация за събитията през 97 г., проследете случващото се през годините и тогава говорете. В политиката и икономиката нещата не са като при математиката- 2+2 никога не е равно на 4!🤣
Виж малко цени тъпчо
Hristo Vakov И вия но не сте го разбрали още на 01.01 .26.ще го разбереш!
Hristo Vakov Нищо подобно по телевизията ли го чу
Иван Гатев кое да съм чул по телевизията
Hristo Vakov Тази тъпотия дето си написал
Иван Гатев не гледам телевизия тъпчо като си голям разбирач обясни защо сме във валутен борд обвързан с еврото от 97
Hristo Vakov Уроци не преподавам
Иван Гатев няма как да преподаваш когато горния етаж е празен
Hristo Vakov А еврото е на път да приключи, т.е. урсулите ще го приключат. Набий си го в „умната“ кратуна.
Hristo Vakov И сега ще вземем еврото та да не ни се размине фалита……..по бързо да ни занулят…
Hristo Vakov Могат да си го набият ама не в кратуните!!!
Hristo Vakov я ми дай 3 икономически обосновани причини да приемане на еврото. Внимателно прочети въпроса преди да отговориш!! Уточнявам, че спадам към кухите лейки, кратуните и малоумниците.. твоето определение ще го дам когато получа отговора ти..
Свилен Узунов давам ти всичко което купуваме е по две а заплатите са делено на две на 1400евро минимална заплата в Испания там бях та скоро горивото им е 1.5 евро п и нас на 1170лв минимална горивото е 2.40лв.
Hristo Vakov и си мислиш, че от 01.01.26г. заплащането ще стане по две?? Не виждам икономически обоснована причина!! Не си прочел внимателно въпроса!! Отиваш на слаб 2 даже по обща култура, за икономика, математика и логика… там си под нулата!!
Свилен Узунов неее не мисля че заплащането ще стане по две а се надявам по бързо да се доближим до стандарта на нормалните държави
Hristo Vakov За да се приближил трябва икономика Нашата е нула Няма инвестиции ни отвътре ни отвън И за колко години ще направим що годе икономика Че аз нещо съм с празна глава Засега разчитат само на заеми А кой взема заеми?Осветли ми кухата лейка че не включвам
Hristo Vakov Абе ръпунгер тъп ти не разбра ли че БНБ няма да има ти не разбра ли че ЕС ще стопанисва нашите пари и ще помагаме на фалирали държави както кажат те Нали ти казах да се образоваш видя ли колко хора са тук против теб защото си безхаберник
Иван Гатев всички против мен сте тъпунгери няма валутен борд няма и БНБ
Hristo Vakov нали като няма БНБ си никой нищо нула ще се съобразяваш другите Те ще ти харчат парите а ти ще лапаш мухите
Hristo Vakov надявай се… за това е нужно да се случат много неща НЕсвързани с еврото!!
Hristo Vakov само да обясниш как фалирахме е 10 млрд. , а САЩ, Франция…., а бе, клуба на „богатите“ не фалират? Обясни и защо Русия не фалира след 19 пакет санкции, както се надявахте? Май нещо си сбъркан с фактите и понятоята????
Pavel Boev обясни защо два милиона и половина бйлългари работят в Е.С. и САЩ а не в Русия
Hristo Vakov айде, обясни защо де? Ако ти е трудно недей да се излагаш!
Pavel Boev няма с какво да се излагам не знам защо обясни ти явно си голям разбирач защо никой не отива на гурбет в Русия
Hristo Vakov я пак се пробвай да ми отговориш!!
Тая опорка не се ли изтърка вече бе? Опровергаха я 1000 пъти вече, но овцете вярват ми вярват!
Ivo Mirchev ако имаш 1000 тъпотии лъжи от мисирките в главата си дръж си ги там! доклад на световната банка 2023 алармира за огромната задлъжнялост на ЕС
Ivo Mirchev Каква опорка бре селски , факт !
Ivo Mirchev колко трябва да си тъп. За да вярваш на хората който вече почти 40 години те грабят и те тласкат към разруха и упадък. Кажи ми щото ти си от тези хора. Лъжат ви със Русия със комунизам и вие си мислите че сте във Европа и че сте свободни хахах ние сме дъното в Европа вече 40 години. И това че може да ходиш да им чисти туалетните на европейците не те прави свободен. Раздвижете ги вече тези мозъци малко. Аз не съм против Европа просто наще крадци използват страховете ви че ще се върне комунизма за да са във властта а всъщност ние в момента сме бетер комунизма навсякъде корупция навсякъде шуробаджанащина моя човек твоя човек доносници никаква свобода на словото мнг неща.
Всички в света го знаят! и експерти и икономисти само нашите управници и платените мисирки ОЩЕ не го знаят
Dimas Wolf Знаят го но така им отърва!
Dimas Wolf трай бе тролче
Sabin Harizanov може и ти да не го знаеш! ако си човек а не някаква амеба зеленясала вмирисана изгнила от тъпотия
Dimas Wolf Нали ти казах, знам че си трол!
Sabin Harizanov Не траят тези ,които знаят ! Другите си мислят ,че ще им се вдигни цената на свирките !!😂😂😂
Dimas Wolf Знаят го ! Друго си е 50 ,,еврака“ за свирка !!
Dimas Wolf Защото бавно схващат!!!!
Идиотски коментар за Дебилно население.