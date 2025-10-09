Макс Баклаян: Като приемаме еврото, влизаме в клуба на задлъжнелите

„Като приемаме еврото, влизаме в клуба на задлъжнелите.“

Това каза икономистът Макс Баклаян, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Балаяян от началото на 2026-а ние ще можем да задлъжняваме много по-лесно, отколкото в момента. Той допълни, че тези дългове ще трябва да ги плащат децата ни.

„В България данъчната ставка е позитивна за работодателите, а ако това се промени, ще окаже негативно влияние върху икономиката ни“, посочи още гостът.

Икономистът разказа, че този уикенд е отворил врати първият музей на инвестиционното злато у нас. Той се намира в Пловдив и единствен в света, обясни създателят му.