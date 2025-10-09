НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

          0
          201
          Свинеферма
          Свинеферма
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Хирурзи имплантираха генетично модифициран свински черен дроб на човек, отбелязвайки първия документиран случай на спомагателна ксенотрансплантация на черен дроб.

          - Реклама -

          71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб, е пациентът. По лекарска информация, той не е могъл да получи човешки орган.

          Пациентът е живял 171 дни след процедурата според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology. Това е доказателство, че основните функции в човешкото тяло могат да бъдат временно изпълнявани от свински черен дроб. Въпреки това медиците изтъкват, че все още подобни интервенции могат да доведат до сериозни рискове и предизвикателства.

          Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Тези промени се правят с цел да се предотврати рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.

          Съществена промяна в закона за трансплантациите на органи Съществена промяна в закона за трансплантациите на органи

          Черният дроб е функционирал доста добре през първия месец след операцията, като е произвеждал жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. Но на 38-ия ден възникнали усложнения – пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.

          Въпреки че лечението временно е поддържало живота на мъжа, впоследствие се появили вътрешни кръвоизливи, причинили смъртта на пациента на 171-ия ден.

          „Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период“, обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. „Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата – особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени“. 

          Критично състояние на донорството у нас: България на последно място в Европа по трансплантации Критично състояние на донорството у нас: България на последно място в Европа по трансплантации

          „Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период. Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата – особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени“, 

           заяви водещият изследовател д-р Бейченг Сун.

          Хиляди хора ежегодно умират в очакване на чернодробна трансплантация според Световната здравна организация. Само около 6000 души, страдащи от чернодробна недостатъчност в Китай, получават трансплантация годишно.

          Хирурзи имплантираха генетично модифициран свински черен дроб на човек, отбелязвайки първия документиран случай на спомагателна ксенотрансплантация на черен дроб.

          - Реклама -

          71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб, е пациентът. По лекарска информация, той не е могъл да получи човешки орган.

          Пациентът е живял 171 дни след процедурата според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology. Това е доказателство, че основните функции в човешкото тяло могат да бъдат временно изпълнявани от свински черен дроб. Въпреки това медиците изтъкват, че все още подобни интервенции могат да доведат до сериозни рискове и предизвикателства.

          Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Тези промени се правят с цел да се предотврати рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.

          Съществена промяна в закона за трансплантациите на органи Съществена промяна в закона за трансплантациите на органи

          Черният дроб е функционирал доста добре през първия месец след операцията, като е произвеждал жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. Но на 38-ия ден възникнали усложнения – пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.

          Въпреки че лечението временно е поддържало живота на мъжа, впоследствие се появили вътрешни кръвоизливи, причинили смъртта на пациента на 171-ия ден.

          „Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период“, обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. „Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата – особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени“. 

          Критично състояние на донорството у нас: България на последно място в Европа по трансплантации Критично състояние на донорството у нас: България на последно място в Европа по трансплантации

          „Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период. Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата – особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени“, 

           заяви водещият изследовател д-р Бейченг Сун.

          Хиляди хора ежегодно умират в очакване на чернодробна трансплантация според Световната здравна организация. Само около 6000 души, страдащи от чернодробна недостатъчност в Китай, получават трансплантация годишно.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително...
          Политика

          Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

          Владимир Висоцки -
          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато...
          Общество

          Нов силен трус удари Филипините, броят на жертвите от сутринта расте (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поредно мощно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Филипините, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Според данните, трусът е бил регистриран в 19:12 ч. местно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions