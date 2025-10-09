Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Хирурзи имплантираха генетично модифициран свински черен дроб на човек, отбелязвайки първия документиран случай на спомагателна ксенотрансплантация на черен дроб.

71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб, е пациентът. По лекарска информация, той не е могъл да получи човешки орган.

Пациентът е живял 171 дни след процедурата според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology. Това е доказателство, че основните функции в човешкото тяло могат да бъдат временно изпълнявани от свински черен дроб. Въпреки това медиците изтъкват, че все още подобни интервенции могат да доведат до сериозни рискове и предизвикателства.

Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Тези промени се правят с цел да се предотврати рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.

Черният дроб е функционирал доста добре през първия месец след операцията, като е произвеждал жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. Но на 38-ия ден възникнали усложнения – пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.

Въпреки че лечението временно е поддържало живота на мъжа, впоследствие се появили вътрешни кръвоизливи, причинили смъртта на пациента на 171-ия ден.

„Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период“, обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. „Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата – особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени“.

Хиляди хора ежегодно умират в очакване на чернодробна трансплантация според Световната здравна организация. Само около 6000 души, страдащи от чернодробна недостатъчност в Китай, получават трансплантация годишно.