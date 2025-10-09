Механик сподели тайната как да загряваме автомобила през зимата и да пестим гориво

Механик разкри истината за това дали водачите трябва да загряват двигателя на колата си, след като е престояла навън през нощта.

Неговото просто правило от 30 секунди ще помогне за пестене на гориво и време през зимата, според The ​​Sun. Механикът Момо сподели в TikTok как са се развили уменията на автомеханиците в борбата със студа.

Докато някои автомобилни експерти, въз основа на опита си с по-стари модели, препоръчват по-дълго загряване, Момо твърди, че повечето съвременни автомобили се нуждаят само от „30 секунди, ако не и по-малко“.

Той обясни, че изчакването от 30 секунди позволява на моторното масло да достигне до главите на цилиндрите, които са горната част на двигателя. След като маслото достигне главите, целият двигател е напълно смазан и готов за работа. Маслото трябва да циркулира в целия двигател, тъй като това намалява триенето между движещите се метални части по време на шофиране.

Намаленото триене, от своя страна, намалява топлината, генерирана от тези части, когато се трият една в друга, което предотвратява износването и подобрява здравето на двигателя и удължава живота му.

Веднага щом това се случи, след около 30 секунди, можете да потеглите, съветва Момо.

Въпреки че това е достатъчно, за да се поддържа производителността на двигателя, механикът отбеляза, че е възможно колата да се загрява по-дълго:

„Ако искате да я затоплите, за да размразите прозорците, това също е добре.“

Момо обаче не препоръчва загряване на двигателя твърде дълго сутрин, тъй като е разточително.

„Не оставяйте двигателя да работи на празен ход твърде дълго, в противен случай ще хабите гориво“, подчерта той.

Докато повечето съвременни автомобили се нуждаят от около 30 секунди, за да се загреят напълно, има забележим знак, че двигателят е смазан. Когато двигателят е готов за работа, шофьорите ще забележат, че оборотите му падат значително. Шофьорите могат също да следят спада на оборотите на празен ход, като наблюдават тахометъра – инструментален панел на таблото, който измерва хиляди обороти в минута.

Както обясни Момо, когато стрелката на тахометъра пада на празен ход, това означава, че двигателят е топъл и готов за движение.

Диапазонът на оборотите на празен ход варира в зависимост от модела и двигателя поради механични фактори като работен обем, настройка и брой цилиндри.

Въпреки това, оборотите на загрят двигател обикновено спадат с няколкостотин, обикновено от над 1000 до под 1000 оборота в минута в повечето съвременни автомобили.