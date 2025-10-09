„Московский комсомолец“: Единственият начин за Русия да завърши войната е да „спре тока“ на Украйна

На 9 октомври въоръжените сили на Русия продължиха многодневната си стратегическа операция за изваждане от строя на критичната енергийна и транспортна инфраструктура на Украйна. Съоръжения в Одеса и Чернигов бяха подложени на нови атаки. Както заяви пред „Московский комсомолец“ военният анализатор и главен редактор на списание „Национална защита“ Игор Коротченко, руските ракети и дронове са предназначени да „спрат тока“ на Украйна, което ще принуди Зеленски незабавно да подпише мирен договор.
Материалът е представен без редакторска намеса от Eurocom.bg.
Припомняме, че от нощта на 9 октомври руските сили започнаха нов комбиниран удар, измествайки фокуса на атаките от западните райони на Украйна към централните и южните области. Основните цели бяха логистични съоръжения, горивно-енергийни обекти и пристанищна инфраструктура.
Един от най-значимите епизоди беше нападението срещу пристанищни терминали в Одеса и Черноморск (Иличевск). Според местни източници ударите са били насочени по складови помещения за входящи военни товари. Местните власти и медиите съобщиха за пожари в складове, повреда на кейове и контейнери, както и мощни експлозии в района на пристанището. Очевидци описаха „силна детонация, каквато Одеса не е виждала от дълго време“. Според предварителни данни, военни доставки от Турция са пристигнали там предния ден.
Масираните удари срещу непосредствените тилови райони на украинските въоръжени сили в Сумска област продължиха. През последните 24 часа там бяха регистрирани най-малко 25 атаки срещу железопътни възли и енергийни съоръжения.
Удари бяха насочени и към цели в Харковска и Днепропетровска области, като бяха използвани реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ и управляеми авиобомби.
Според Игор Коротченко, най-ефективният начин да се принуди Киев към мир е пълното унищожаване на неговата инфраструктура и горивно-енергиен комплекс:
„Всеки удар със сигурност постига целите си, включително оперативната реакция при разтоварването на транспорти, натоварени с оръжие, както се случва сега в пристанищата на Одеса. Такива удари са ефективни и необходими.
От експертна гледна точка обаче съм убеден, че целенасочените удари са недостатъчни. Само пълното унищожаване на горивно-енергийния комплекс на Украйна, което би оставило страната без ток и топлина, би довело до колапс на държавната и военната система за командване. Когато електропреносната мрежа се срине в Киев и други центрове, на тях вече няма да им е до организирана съпротива срещу Русия.
По никакъв начин не омаловажавам значението на настоящите ни удари. Но, въз основа на приоритетите, трябва да започнем два, три или четири масирани удара специално срещу сектора за производство на електроенергия. „Спрете тока“ в Украйна и системата за управление ще се срине. Или нека въртят генераторите ръчно. Това е трудно решение, но не виждам други варианти за максимизиране на усилията ни в СВО“.
„Защо това е толкова важно?“
„Защото характерът на съвременната война се промени кардинално. Театърът на военните действия стана абсолютно прозрачен. За всеки наш военнослужещ на линията на съприкосновение се падат от три до пет украински дрона. „Мъглата на войната“ се е разсеяла. Вече не е възможно тайно да се концентрират войски за голяма офанзива. При тези условия дори батальонни тактически групи не могат да се използват ефективно. Това е тактика за оцеляване, а не за настъпление.
Да, ние напредваме по цялата линия на съприкосновение, отблъскваме противника, а той се оттегля в бой. Това е факт. Но режимът на Зеленски продължава да функционира. Те провеждат мобилизация, изпращат хора на фронта, получават западна помощ и стартират собствено производство на дронове с голям обсег. Има само един начин да се обърне този сценарий: „спрете им тока“, парализирайте системата за командване и контрол, спрете транспорта и промишлеността и предизвикайте общ колапс. Тогава управлението ще се срине.
Без енергия режимът няма да може ефективно да управлява страната или да оказва организирана съпротива. Фактът, че те се държат вече няколко години, доказва, че системата за управление не се е сринала. Така че трябва да се насочим към слабото му място – неговия комплекс за производство на енергия и гориво. По този начин ще направим ефективното функциониране на украинската държава невъзможно.
Уверен съм, че нашите военни разполагат с всичко необходимо. Те не трябва да бъдат ограничавани; напротив, трябва да им се даде картбланш да използват всички оръжия. Разбирате, всеки удар по инфраструктурата на Украйна намалява загубите ни на фронтовата линия. Затова трябва да продължим започнатото.
„Имаше изявления за доставка на „Томахоук“ и други сложни системи на Украйна. Днешният удар по Одеса превантивна мярка за предотвратяване на пристигането им ли е?“
„Не мисля. Всички те ще бъдат прехвърлени през сухопътните граници без проблем. Ще влезе камион и това е. Въпросът не е да им се попречи да получат оръжие, а да бъдат лишени от възможността да го използват ефективно.
Трябва да разкрием всички вътрешности на тази гнила система. Нека Зеленски кърви и пълзи, за да подпише мирно споразумение при нашите условия, които бяха изразени още в Истанбул.
Наложиха ни този сценарий на „прозрачна“ война и ние трябва да го счупим. А можем да го разрушим само като унищожим цялото производство на електроенергия в Украйна, от горе до долу. Унищожавайки всички нефтени рафинерии, депа за гориво и газоразпределителна инфраструктура. И колкото по-скоро направим това, толкова по-скоро ще настъпи мир и милиони украински и руски животи ще бъдат спасени.
Зеленски беше възприеман като клоун, свирещ на пианино с оная си работа, но той се е изродил в опасен международен терорист. А мерките срещу тероризма са добре известни. Трябва да бъдат громени.
Пламен Александров Че от къде внася??? Нали целия „цивилизован свят“ беше срещу Россия! Или греша?
РФ бензин не внася! Бензин изнася! Суровините са при тях!
А пък за внос на хора–виж укрите! Цели колумбийски бригади се бият за тях. От самото начало на СВО! Освен всякаква друга евро-атлантическа „демократична“сган! И плащаме за всичко това НИЕ!
Браво на тези
Успех
Пламен Александров Проблем е, защото САЩ се отказаха да финансират войната (която впрочем сами подпалиха!)…Урсула мисли, че със средства само на ЕС ще може да продължи да финансира киевския режим. Но много държави вече отказват да участват в тази саксонска авантюра. Няма силно европейско единство по този въпрос. Много от държавите са под натиск да поддържат политиката на Брюксел. Кой ще надделее– Россия или ЕС? Докато РФ и ЕС воюват на територията на Украйна, тя самата свършва. Вече не говорят за „чемодан вокзал“, нито за перемога. Поддържат я изкуствено, не мисля че в този си вид, може да оцелее.
Simeon Delchev За ЕС (17 трилиона $) и САЩ (29 трилиона $) не е проблем да поддържат Украйна. Русия може да разчита само на себе си, допълнителни средства може да получи само за сметка на собственото си население.
Тутуу
Същото съм мислила, че в днешно време война се печели най- лесно, като се прекъсне ел.захранването и комуникациите.
Hristo Kolev Шаро айде у колибата
Смърт на фашизма!
Hristo Kolev Маймун е на майкати синът!А за мен се не радвай че то току виж си получил бор в задният двор булка.
Давайте покажете на тоя надрусания какво можете.юпобеда за Ресия
Тошо Тодоров Радвам се за теб бе маймун
Hristo Kolev Че то с евро работим отдавна бе калъф!
Бой
Путин е в пат, голямата армия се оказа не такава!
Слава на Украйна, най дибраъа армия в Европа.
Simeon Filchev НЯМА начин. Селски нагаждач софиянец неудачник цял живот.Няма снимка, значи и страхливец.
Simeon Filchev бързо оздравяване
Браво. Путин разбираш си от работата
Първата зима рашките не успяха да разрешат енергосистемата на Украйна, защо си мислят, че сега ще успеят?! Три години и половина обстрели и разрушения, но Украйна се държи и ще продължава да се съпротивлява! 🇪🇺🇧🇬🇺🇦
П. П. На снимката е Ф15, американски изтребител. 😉
Пламен Александров ОЩЕ ЕДИН ОТГОВАРЯЩ НА СНИМЧИЦАТА. НЯМА ПОВИТА С ЧЕР ПОВОЙ СМЕХУРКО! ЗА НАЧИНА ТА МИСЛЕНЕ- НЯМА И НАЧЕНКИ. ПРОСТО ЧУЛ- НЕДОЧУЛ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПАПАГАЛ.
Plamen Aleksandrov бързо оздравяване
Е ще решим..
Тошо Тодоров Да не забравяме да си честитим еврото от нова година.
САМО КАТО прочетеш ИМЕТО на вестника, става ти ясно за каква система става дума! С огромна наглост се прехвърля Путиновоата престъпна политика върху Зеленски! Долна руска, фашистка пропаганда!!
Александър Даскалов БОЖЕ, КОЙ БИ СЕ ОБВЪРЗАЛ С ИЗВЪНЗЕМНО ФАШИСТКО СЪЩЕСТВО???
Тая игра Украйна я игра миналата година,но ако си спомняте много страни , включително и България им пратиха генератори и готово .
Hristo Kolev бързо оздравяване
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!!
Svilen Evgenievи Газификация!
Кво стана с Киев за три дни!
Вече гледате само тока да им спрете!
Цветко К. Ников Мозъка ти, който се съмнявам да имаш, няма гънка.. Равен е като огледала..
Тъп, тъп та уникално прост 😂
Иванов Морския Ти пък си още по прост.. Едно време само вашите са го знаели, благодарение на Фейсбук вече всички 😂😂
Robert Dimitrov Много си проЗзззз
И да, аз съм русофил!
Слава на Русия, еврогейски джендър.. .
Пожелавам ти, синовете или внуците зетьове да ти докарат да си във крак със еврогейската общност!!!
Амин
Цветко К. Ников Не са поискали не са го сринали ! Само че там управляват политици с голямо „П“ и хора за които човешкият живот е от значение! Не забравяйте,че те са братя един народ ,принуден да се избива за чужди интереси!!!😏
Валя Маринова братя???????
Валя Маринова , поискаха, направиха всичко, което можаха руските говна, избиха рускоезичното население, и убитите и осакатени руснаци надминават 1 100 000 души. Неслучайно плашат с ядрено оръжие, като последно средство. Но и то не работи.
Валя Маринова , и не са никакви братя, украинците са близки генетично със поляците и литовците, и др. славяноезични народи, вкл. с нас. Нямат нищо общо с руската сган, които са еретици, и са откраднали езика и азбуката, защото са нямали свои.
Ivan Nikolov Да, както ние с македонците?!
Цветко К. Ников , минарата зима не успяха, и в тази няма да успеят. А руската сган вече стои без ток, вода и горива, вярно, не навсякъде по едно и също време, но пък им вдигат ДДС-то на 22%. И пенсиите им ще орязват с 30%! И щели да създадат отново кавалерийски полкове, за войната, конете били по-добри по заобикаляне на мини от мотоциклетистите!😀😄😁
Robert Dimitrov профилната ти снимка не е случайна, но е обидна за свинското съсловие.
Петър Иванов , не е случайна, тя е огледало, в което разпознават себе си разни простаци и малоумници, а нормалните не я забелязват!😂 Отделя разума от плявата.
Robert Dimitrov да те бяха отделили от урината …
Петър Иванов , не те бива много да пишеш, а! Към четвърти клас материалът ти е бил не по възможностите, и си отпаднал.😂😂😂
Петър Иванов, е, с картинка е по-лесно за такива като теб.😁
Robert Dimitrov Укрите ги приключиха за две-три седмици. Оттогава Россия воюва с НАТО и ЕС!
Robert Dimitrov А украинската сган я храним ние– европейските държави!
И у нас ДДС пада – 9% за лекарства и книги…Пенсии се увеличават, заплати също. И пари има е за клоуна!
Simeon Delchev , за съжаление НАТО все още не воюва, няма нито едно подразделение на фронта. Ако започнеше, щеше да е свършило часове по-късно. Русия, вместо Иран – същия пълен разгром. Впрочем, украинците започнаха офанзива, и ще приключат с руската кочина и сами. И ми прати копие на банков превод, който ти лично си превел на украинците, да видим как ги храниш.
Simeon Delchev , българските заплати са четири-пет пъти по-високи от руските. Няма бензинова криза тук, за разлика от там. И храната не е с купони тук. На руската кочина не и достигат 70 трилиона ру0ли, за да си балансира бюджета. И няма откъде да ги вземе.
Руското джудже съвсем се разпени
Rada Naslednikova Да му мислят обратните еврогейчета.
Иванов Морския Батав обратнияеврогеец!
Rada Naslednikova ..И ЩО( ЗАЩО?) МА РАДО СИ КРИЕТЕ МУТРЕТО ? ПРОФИЛЪТ ВИ ОТГОВАРЯ НА НЕСРЕТНИЦА. ТАКА ЛИ СЕ ИЗДЪРЖАТЕ ?
Rada Naslednikova бързо оздравяване
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Петър Соколов Ти пи ли си хапчетата? 😂😭
Петър Соколов ватник
Петър Соколов ПРОБИТ ВИ Е ЧЕРЕПА И МАЛКОТО МОЗЪК МАСАР И ЗА ПАНЕ Е ИЗТЕКЪЛ.
Няма как. Ток за Украйна ще има.
Десислава Иванова ще има, ако има по какво да дойде, не са измислили безжичния още.
Димитър Тодоров Споко ти не се грижи. Не е на свинята работа😂
Dimiter Dimitroff свинята да не лее мозък тогава, щом не й е работа.
Димитър Тодоров Ти си гледай ватенката .
Димитър Тодоров По генератори,ако знаеш какво е това.
Hristo Kolev а откъде да знам какво е генератор, нещо за ядене ли е?
Dimiter Dimitroff не ми трябва ватенка, не ме мисли.
Димитър Тодоров Стига бе 😂 Продължавай в този дух и британците ще ти намажат ските😂
Dimiter Dimitroff нещо да съм излъгал?
Димитър Тодоров Пишеш живееш в Англия. После слушаш глупостите на Владо Николов – колко е хубаво в Мордор. Ако поседиш там 10 дни ще запалиш джапанките с 200. Ама ги приказвате😂
Десислава Иванова бързо оздравяване
Единственият начин да спрат подобни гадости, е да изчезне тоя отвратителен путински сайт!!!