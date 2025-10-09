НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Война

          „Московский комсомолец": Единственият начин за Русия да завърши войната е да „спре тока" на Украйна

          Иван Христов
          На 9 октомври въоръжените сили на Русия продължиха многодневната си стратегическа операция за изваждане от строя на критичната енергийна и транспортна инфраструктура на Украйна. Съоръжения в Одеса и Чернигов бяха подложени на нови атаки. Както заяви пред „Московский комсомолец“ военният анализатор и главен редактор на списание „Национална защита“ Игор Коротченко, руските ракети и дронове са предназначени да „спрат тока“ на Украйна, което ще принуди Зеленски незабавно да подпише мирен договор.

          Материалът е представен без редакторска намеса от Eurocom.bg.

          Припомняме, че от нощта на 9 октомври руските сили започнаха нов комбиниран удар, измествайки фокуса на атаките от западните райони на Украйна към централните и южните области. Основните цели бяха логистични съоръжения, горивно-енергийни обекти и пристанищна инфраструктура.

          Един от най-значимите епизоди беше нападението срещу пристанищни терминали в Одеса и Черноморск (Иличевск). Според местни източници ударите са били насочени по складови помещения за входящи военни товари. Местните власти и медиите съобщиха за пожари в складове, повреда на кейове и контейнери, както и мощни експлозии в района на пристанището. Очевидци описаха „силна детонация, каквато Одеса не е виждала от дълго време“. Според предварителни данни, военни доставки от Турция са пристигнали там предния ден.

          Масираните удари срещу непосредствените тилови райони на украинските въоръжени сили в Сумска област продължиха. През последните 24 часа там бяха регистрирани най-малко 25 атаки срещу железопътни възли и енергийни съоръжения.

          Удари бяха насочени и към цели в Харковска и Днепропетровска области, като бяха използвани реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ и управляеми авиобомби.

          Според Игор Коротченко, най-ефективният начин да се принуди Киев към мир е пълното унищожаване на неговата инфраструктура и горивно-енергиен комплекс:

          „Всеки удар със сигурност постига целите си, включително оперативната реакция при разтоварването на транспорти, натоварени с оръжие, както се случва сега в пристанищата на Одеса. Такива удари са ефективни и необходими.

          От експертна гледна точка обаче съм убеден, че целенасочените удари са недостатъчни. Само пълното унищожаване на горивно-енергийния комплекс на Украйна, което би оставило страната без ток и топлина, би довело до колапс на държавната и военната система за командване. Когато електропреносната мрежа се срине в Киев и други центрове, на тях вече няма да им е до организирана съпротива срещу Русия.

          По никакъв начин не омаловажавам значението на настоящите ни удари. Но, въз основа на приоритетите, трябва да започнем два, три или четири масирани удара специално срещу сектора за производство на електроенергия. „Спрете тока“ в Украйна и системата за управление ще се срине. Или нека въртят генераторите ръчно. Това е трудно решение, но не виждам други варианти за максимизиране на усилията ни в СВО“.

          „Защо това е толкова важно?“

          „Защото характерът на съвременната война се промени кардинално. Театърът на военните действия стана абсолютно прозрачен. За всеки наш военнослужещ на линията на съприкосновение се падат от три до пет украински дрона. „Мъглата на войната“ се е разсеяла. Вече не е възможно тайно да се концентрират войски за голяма офанзива. При тези условия дори батальонни тактически групи не могат да се използват ефективно. Това е тактика за оцеляване, а не за настъпление.

          Да, ние напредваме по цялата линия на съприкосновение, отблъскваме противника, а той се оттегля в бой. Това е факт. Но режимът на Зеленски продължава да функционира. Те провеждат мобилизация, изпращат хора на фронта, получават западна помощ и стартират собствено производство на дронове с голям обсег. Има само един начин да се обърне този сценарий: „спрете им тока“, парализирайте системата за командване и контрол, спрете транспорта и промишлеността и предизвикайте общ колапс. Тогава управлението ще се срине.

          Без енергия режимът няма да може ефективно да управлява страната или да оказва организирана съпротива. Фактът, че те се държат вече няколко години, доказва, че системата за управление не се е сринала. Така че трябва да се насочим към слабото му място – неговия комплекс за производство на енергия и гориво. По този начин ще направим ефективното функциониране на украинската държава невъзможно.

          Уверен съм, че нашите военни разполагат с всичко необходимо. Те не трябва да бъдат ограничавани; напротив, трябва да им се даде картбланш да използват всички оръжия. Разбирате, всеки удар по инфраструктурата на Украйна намалява загубите ни на фронтовата линия. Затова трябва да продължим започнатото.

          „Имаше изявления за доставка на „Томахоук“ и други сложни системи на Украйна. Днешният удар по Одеса превантивна мярка за предотвратяване на пристигането им ли е?“

          „Не мисля. Всички те ще бъдат прехвърлени през сухопътните граници без проблем. Ще влезе камион и това е. Въпросът не е да им се попречи да получат оръжие, а да бъдат лишени от възможността да го използват ефективно.

          Трябва да разкрием всички вътрешности на тази гнила система. Нека Зеленски кърви и пълзи, за да подпише мирно споразумение при нашите условия, които бяха изразени още в Истанбул.

          Наложиха ни този сценарий на „прозрачна“ война и ние трябва да го счупим. А можем да го разрушим само като унищожим цялото производство на електроенергия в Украйна, от горе до долу. Унищожавайки всички нефтени рафинерии, депа за гориво и газоразпределителна инфраструктура. И колкото по-скоро направим това, толкова по-скоро ще настъпи мир и милиони украински и руски животи ще бъдат спасени.

          Зеленски беше възприеман като клоун, свирещ на пианино с оная си работа, но той се е изродил в опасен международен терорист. А мерките срещу тероризма са добре известни. Трябва да бъдат громени.

          Материалът е представен без редакторска намеса от Eurocom.bg.

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          72 КОМЕНТАРА

          1. Пламен Александров Че от къде внася??? Нали целия „цивилизован свят“ беше срещу Россия! Или греша?
            РФ бензин не внася! Бензин изнася! Суровините са при тях!
            А пък за внос на хора–виж укрите! Цели колумбийски бригади се бият за тях. От самото начало на СВО! Освен всякаква друга евро-атлантическа „демократична“сган! И плащаме за всичко това НИЕ!

          4. Пламен Александров Проблем е, защото САЩ се отказаха да финансират войната (която впрочем сами подпалиха!)…Урсула мисли, че със средства само на ЕС ще може да продължи да финансира киевския режим. Но много държави вече отказват да участват в тази саксонска авантюра. Няма силно европейско единство по този въпрос. Много от държавите са под натиск да поддържат политиката на Брюксел. Кой ще надделее– Россия или ЕС? Докато РФ и ЕС воюват на територията на Украйна, тя самата свършва. Вече не говорят за „чемодан вокзал“, нито за перемога. Поддържат я изкуствено, не мисля че в този си вид, може да оцелее.

          5. Simeon Delchev За ЕС (17 трилиона $) и САЩ (29 трилиона $) не е проблем да поддържат Украйна. Русия може да разчита само на себе си, допълнителни средства може да получи само за сметка на собственото си население.

          7. Същото съм мислила, че в днешно време война се печели най- лесно, като се прекъсне ел.захранването и комуникациите.

          10. Hristo Kolev Маймун е на майкати синът!А за мен се не радвай че то току виж си получил бор в задният двор булка.

          15. Путин е в пат, голямата армия се оказа не такава!
            Слава на Украйна, най дибраъа армия в Европа.

          17. Първата зима рашките не успяха да разрешат енергосистемата на Украйна, защо си мислят, че сега ще успеят?! Три години и половина обстрели и разрушения, но Украйна се държи и ще продължава да се съпротивлява! 🇪🇺🇧🇬🇺🇦
            П. П. На снимката е Ф15, американски изтребител. 😉

            • Пламен Александров ОЩЕ ЕДИН ОТГОВАРЯЩ НА СНИМЧИЦАТА. НЯМА ПОВИТА С ЧЕР ПОВОЙ СМЕХУРКО! ЗА НАЧИНА ТА МИСЛЕНЕ- НЯМА И НАЧЕНКИ. ПРОСТО ЧУЛ- НЕДОЧУЛ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПАПАГАЛ.

          20. САМО КАТО прочетеш ИМЕТО на вестника, става ти ясно за каква система става дума! С огромна наглост се прехвърля Путиновоата престъпна политика върху Зеленски! Долна руска, фашистка пропаганда!!

          21. Тая игра Украйна я игра миналата година,но ако си спомняте много страни , включително и България им пратиха генератори и готово .

            • Цветко К. Ников Мозъка ти, който се съмнявам да имаш, няма гънка.. Равен е като огледала..
              Тъп, тъп та уникално прост 😂

              • Иванов Морския Ти пък си още по прост.. Едно време само вашите са го знаели, благодарение на Фейсбук вече всички 😂😂

              • Robert Dimitrov Много си проЗзззз
                И да, аз съм русофил!
                Слава на Русия, еврогейски джендър.. .
                Пожелавам ти, синовете или внуците зетьове да ти докарат да си във крак със еврогейската общност!!!
                Амин

            • Цветко К. Ников Не са поискали не са го сринали ! Само че там управляват политици с голямо „П“ и хора за които човешкият живот е от значение! Не забравяйте,че те са братя един народ ,принуден да се избива за чужди интереси!!!😏

              • Валя Маринова , поискаха, направиха всичко, което можаха руските говна, избиха рускоезичното население, и убитите и осакатени руснаци надминават 1 100 000 души. Неслучайно плашат с ядрено оръжие, като последно средство. Но и то не работи.

              • Валя Маринова , и не са никакви братя, украинците са близки генетично със поляците и литовците, и др. славяноезични народи, вкл. с нас. Нямат нищо общо с руската сган, които са еретици, и са откраднали езика и азбуката, защото са нямали свои.

            • Цветко К. Ников , минарата зима не успяха, и в тази няма да успеят. А руската сган вече стои без ток, вода и горива, вярно, не навсякъде по едно и също време, но пък им вдигат ДДС-то на 22%. И пенсиите им ще орязват с 30%! И щели да създадат отново кавалерийски полкове, за войната, конете били по-добри по заобикаляне на мини от мотоциклетистите!😀😄😁

              • Петър Иванов , не е случайна, тя е огледало, в което разпознават себе си разни простаци и малоумници, а нормалните не я забелязват!😂 Отделя разума от плявата.

              • Петър Иванов , не те бива много да пишеш, а! Към четвърти клас материалът ти е бил не по възможностите, и си отпаднал.😂😂😂

              • Robert Dimitrov А украинската сган я храним ние– европейските държави!
                И у нас ДДС пада – 9% за лекарства и книги…Пенсии се увеличават, заплати също. И пари има е за клоуна!

              • Simeon Delchev , за съжаление НАТО все още не воюва, няма нито едно подразделение на фронта. Ако започнеше, щеше да е свършило часове по-късно. Русия, вместо Иран – същия пълен разгром. Впрочем, украинците започнаха офанзива, и ще приключат с руската кочина и сами. И ми прати копие на банков превод, който ти лично си превел на украинците, да видим как ги храниш.

              • Simeon Delchev , българските заплати са четири-пет пъти по-високи от руските. Няма бензинова криза тук, за разлика от там. И храната не е с купони тук. На руската кочина не и достигат 70 трилиона ру0ли, за да си балансира бюджета. И няма откъде да ги вземе.

          27. Единственият начин да спрат подобни гадости, е да изчезне тоя отвратителен путински сайт!!!

