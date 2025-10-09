На 9 октомври въоръжените сили на Русия продължиха многодневната си стратегическа операция за изваждане от строя на критичната енергийна и транспортна инфраструктура на Украйна. Съоръжения в Одеса и Чернигов бяха подложени на нови атаки. Както заяви пред „Московский комсомолец“ военният анализатор и главен редактор на списание „Национална защита“ Игор Коротченко, руските ракети и дронове са предназначени да „спрат тока“ на Украйна, което ще принуди Зеленски незабавно да подпише мирен договор.

Припомняме, че от нощта на 9 октомври руските сили започнаха нов комбиниран удар, измествайки фокуса на атаките от западните райони на Украйна към централните и южните области. Основните цели бяха логистични съоръжения, горивно-енергийни обекти и пристанищна инфраструктура.

Един от най-значимите епизоди беше нападението срещу пристанищни терминали в Одеса и Черноморск (Иличевск). Според местни източници ударите са били насочени по складови помещения за входящи военни товари. Местните власти и медиите съобщиха за пожари в складове, повреда на кейове и контейнери, както и мощни експлозии в района на пристанището. Очевидци описаха „силна детонация, каквато Одеса не е виждала от дълго време“. Според предварителни данни, военни доставки от Турция са пристигнали там предния ден.

Масираните удари срещу непосредствените тилови райони на украинските въоръжени сили в Сумска област продължиха. През последните 24 часа там бяха регистрирани най-малко 25 атаки срещу железопътни възли и енергийни съоръжения.

Удари бяха насочени и към цели в Харковска и Днепропетровска области, като бяха използвани реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ и управляеми авиобомби.

Според Игор Коротченко, най-ефективният начин да се принуди Киев към мир е пълното унищожаване на неговата инфраструктура и горивно-енергиен комплекс:

„Всеки удар със сигурност постига целите си, включително оперативната реакция при разтоварването на транспорти, натоварени с оръжие, както се случва сега в пристанищата на Одеса. Такива удари са ефективни и необходими.

От експертна гледна точка обаче съм убеден, че целенасочените удари са недостатъчни. Само пълното унищожаване на горивно-енергийния комплекс на Украйна, което би оставило страната без ток и топлина, би довело до колапс на държавната и военната система за командване. Когато електропреносната мрежа се срине в Киев и други центрове, на тях вече няма да им е до организирана съпротива срещу Русия.

По никакъв начин не омаловажавам значението на настоящите ни удари. Но, въз основа на приоритетите, трябва да започнем два, три или четири масирани удара специално срещу сектора за производство на електроенергия. „Спрете тока“ в Украйна и системата за управление ще се срине. Или нека въртят генераторите ръчно. Това е трудно решение, но не виждам други варианти за максимизиране на усилията ни в СВО“.

„Защо това е толкова важно?“

„Защото характерът на съвременната война се промени кардинално. Театърът на военните действия стана абсолютно прозрачен. За всеки наш военнослужещ на линията на съприкосновение се падат от три до пет украински дрона. „Мъглата на войната“ се е разсеяла. Вече не е възможно тайно да се концентрират войски за голяма офанзива. При тези условия дори батальонни тактически групи не могат да се използват ефективно. Това е тактика за оцеляване, а не за настъпление.

Да, ние напредваме по цялата линия на съприкосновение, отблъскваме противника, а той се оттегля в бой. Това е факт. Но режимът на Зеленски продължава да функционира. Те провеждат мобилизация, изпращат хора на фронта, получават западна помощ и стартират собствено производство на дронове с голям обсег. Има само един начин да се обърне този сценарий: „спрете им тока“, парализирайте системата за командване и контрол, спрете транспорта и промишлеността и предизвикайте общ колапс. Тогава управлението ще се срине.

Без енергия режимът няма да може ефективно да управлява страната или да оказва организирана съпротива. Фактът, че те се държат вече няколко години, доказва, че системата за управление не се е сринала. Така че трябва да се насочим към слабото му място – неговия комплекс за производство на енергия и гориво. По този начин ще направим ефективното функциониране на украинската държава невъзможно.

Уверен съм, че нашите военни разполагат с всичко необходимо. Те не трябва да бъдат ограничавани; напротив, трябва да им се даде картбланш да използват всички оръжия. Разбирате, всеки удар по инфраструктурата на Украйна намалява загубите ни на фронтовата линия. Затова трябва да продължим започнатото.

„Имаше изявления за доставка на „Томахоук“ и други сложни системи на Украйна. Днешният удар по Одеса превантивна мярка за предотвратяване на пристигането им ли е?“

„Не мисля. Всички те ще бъдат прехвърлени през сухопътните граници без проблем. Ще влезе камион и това е. Въпросът не е да им се попречи да получат оръжие, а да бъдат лишени от възможността да го използват ефективно.

Трябва да разкрием всички вътрешности на тази гнила система. Нека Зеленски кърви и пълзи, за да подпише мирно споразумение при нашите условия, които бяха изразени още в Истанбул.

Наложиха ни този сценарий на „прозрачна“ война и ние трябва да го счупим. А можем да го разрушим само като унищожим цялото производство на електроенергия в Украйна, от горе до долу. Унищожавайки всички нефтени рафинерии, депа за гориво и газоразпределителна инфраструктура. И колкото по-скоро направим това, толкова по-скоро ще настъпи мир и милиони украински и руски животи ще бъдат спасени.

Зеленски беше възприеман като клоун, свирещ на пианино с оная си работа, но той се е изродил в опасен международен терорист. А мерките срещу тероризма са добре известни. Трябва да бъдат громени.