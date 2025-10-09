МВР алармира: Сериозен ръст на пострадалите деца на пешеходни пътеки (ВИДЕО)

17 пътнотранспортни произшествия са станали на пешеходни пътеки от началото на годината до 7 октомври, като 5 от тях са били на светофари, а 2 – в близост до училища и едно – до детска градина. Това съобщи пред журналисти инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“, цитиран от репортер на БГНЕС.
От началото на 2025 г. 42 деца са пострадали като пешеходци, което е увеличение с 27% спрямо същия период на миналата година.
По думите му само за последните 10 дни са били санкционирани 260 пешеходци, които не са пресичали правилно. От тях петима са използвали мобилен телефон по време на пресичане, което от 7 септември е забранено по закон.
Той уточни, че няма значение дали човек говори по телефона, пише съобщение или слуша музика на слушалки – забраната важи за всички мобилни устройства, които могат да отвлекат вниманието.
Полицейският инспектор призова учители, директори и персонал в училища и детски градини да подават сигнали към „Пътна полиция“, ако забележат нерегламентирано пресичане на деца или опасни участъци.
Биков отправи и апел към родителите:
Очакваше се. Откакто в началото на септември дефакто отнеха предимството на пешеходците на пешеходните пътеки….
Velislava Dimitrova Нищо не им е отнето.Просто трябва да са съпричастни към опазването на своя живот и да не разчитат някой да ги пази докато зяпат в телефона си…
Moruka Nikolov напротив. Докато държа за ръка 3-годишния си внук ,а в другата нося колелото му , от мен се очаква да подам знак, че искам да пресичам… А що се отнася до децата, както знаем те нямат спирачки…