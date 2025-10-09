НА ЖИВО
          - Реклама -
          МВР алармира: Сериозен ръст на пострадалите деца на пешеходни пътеки (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          17 пътнотранспортни произшествия са станали на пешеходни пътеки от началото на годината до 7 октомври, като 5 от тях са били на светофари, а 2 – в близост до училища и едно – до детска градина. Това съобщи пред журналисти инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“, цитиран от репортер на БГНЕС.

          От началото на 2025 г. 42 деца са пострадали като пешеходци, което е увеличение с 27% спрямо същия период на миналата година.

          „В тази връзка нашите екипи често провеждат специализирани операции, насочени към детския пътен травматизъм и към пешеходния трафик като цяло“, посочи инспектор Биков.

          По думите му само за последните 10 дни са били санкционирани 260 пешеходци, които не са пресичали правилно.
          От тях петима са използвали мобилен телефон по време на пресичане, което от 7 септември е забранено по закон.

          „Използването на мобилен телефон е забранено за всички, които се намират на платното за движение. Глобата е 100 лева“, припомни Биков.

          Той уточни, че няма значение дали човек говори по телефона, пише съобщение или слуша музика на слушалки – забраната важи за всички мобилни устройства, които могат да отвлекат вниманието.

          Полицейският инспектор призова учители, директори и персонал в училища и детски градини да подават сигнали към „Пътна полиция“, ако забележат нерегламентирано пресичане на деца или опасни участъци.

          „Сигнализирайте и за всяка друга нередност – избледняла пешеходна пътека, липсващ парапет, закрит пътен знак. Всичко това може да доведе до инцидент“, каза още той.

          Биков отправи и апел към родителите:

          „Времето се влошава, видимостта намалява. Нека децата не бъдат изцяло в тъмни дрехи – дори един светлоотразителен елемент на раницата или дрехата може да спаси живот. Това е въпрос на безопасност.“

          - Реклама -

          Прегазиха пешеходец на пътя Е-79 в Благоевград

          Джип блъсна 11-годишно момиче в Бургас

          Пътна полиция: Солени глоби, ако говорите по телефон на пешеходна пътека

          3 КОМЕНТАРА

          1. Очакваше се. Откакто в началото на септември дефакто отнеха предимството на пешеходците на пешеходните пътеки….

            • Velislava Dimitrova Нищо не им е отнето.Просто трябва да са съпричастни към опазването на своя живот и да не разчитат някой да ги пази докато зяпат в телефона си…

              • Moruka Nikolov напротив. Докато държа за ръка 3-годишния си внук ,а в другата нося колелото му , от мен се очаква да подам знак, че искам да пресичам… А що се отнася до децата, както знаем те нямат спирачки…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

