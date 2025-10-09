Наказват те в България, свириш в световни квалификации

Съдия номер 1 в България Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, получи наряд за мач от световните квалификация. Пловдивчанинът ще е главен съдия на двубоя от група К от пресевките за Мондиала между Латвия и Андора. Срещата е в събота. А цялата бригада на Кабаков е от България.

Помощници ще са му Мартин Маргаритов и Мартин Венев. 4-и съдия е Радослав Гидженов.

За ВАР пък отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов.

Припомняме, че БФС спря правата на Кабаков след двубоя Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР той допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, като преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.