НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Наказват те в България, свириш в световни квалификации

          Георги Кабаков ще е главен съдия на двубоя от група К между Латвия и Андора

          0
          49
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдия номер 1 в България Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, получи наряд за мач от световните квалификация.  Пловдивчанинът ще е главен съдия на двубоя от група К от пресевките за Мондиала между Латвия и Андора. Срещата е в събота. А цялата бригада на Кабаков е от България. 

          - Реклама -

          Помощници ще са му Мартин Маргаритов и Мартин Венев. 4-и съдия е Радослав Гидженов.

          За ВАР пък отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов.

          Припомняме, че БФС спря правата на Кабаков след двубоя Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР той допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, като преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.

          Съдия номер 1 в България Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, получи наряд за мач от световните квалификация.  Пловдивчанинът ще е главен съдия на двубоя от група К от пресевките за Мондиала между Латвия и Андора. Срещата е в събота. А цялата бригада на Кабаков е от България. 

          - Реклама -

          Помощници ще са му Мартин Маргаритов и Мартин Венев. 4-и съдия е Радослав Гидженов.

          За ВАР пък отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов.

          Припомняме, че БФС спря правата на Кабаков след двубоя Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР той допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, като преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Исландия загуби от Украйна в истинско шоу с цели 8 гола

          Станимир Бакалов -
          Украйна извоюва зрелищна победа с 5:3 като гост на Исландия в мач от третия кръг на световните квалификации в група „D“. Срещата предложи истински...
          Спорт

          Франция се разходи за лесна победа

          Станимир Бакалов -
          Франция победи лесно Азербайджан с 3:0 в мач от Група D на световните квалификации. "Петлите" са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна...
          Спорт

          Швейцария върви по график и без грешка

          Станимир Бакалов -
          Швейцария продължава да действа по график в световните квалификации. "Кръстоносците" спечелиха визитата си в Швеция с 2:0. Те вече имат три победи от три...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions