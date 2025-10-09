НА ЖИВО
          Неостаряващ Новак Джокович стигна полуфинал номер 80 в Мастърс-турнирите

          След поредната си победа сърбинът ще има за съперник сензацията в надпреварата – световният №204 Валентин Вашеро

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович продължава да чупи рекорди. Той се класира за полуфинал 80 на ниво Мастърс 1000. Неостаряващият сърбин продължава пътя си към титлата в Шанхай след успех с 6-3, 7-5 над намиращия се в отлична форма Зизу Бергс.

          Още с успеха в предишния кръг той се превърна в най-възрастния четвъртфиналист в турнир от тази категория. За него това ще бъде и 10-и полуфинал само в Шанхай, където спечели 4 от общо 40 Мастърс трофея. 

          Победата в два сета бе закономерна, но и в двете части сърбинът трябваше да се потруди за успеха.

          Той проби в шестия гейм на мача за 4-2, след което отрази три възможности на Бергс за рибрейк. В следващия гейм пък белгиецът оцеля, спасявайки четири сетбола на Ноле. Все пак фаворитът не трепна, сервирайки за сета при 5-3.

          Във втората част Бергс бе загубил само две точки на сервис до 4-4, но в деветия гейм допусна нов брейк. Джокович сервираше за мача и наглед бе свършил трудното, но освободената игра доведе до първия пробив от страна на световния №44. 

          Рекордьорът по седмици като №1 обаче проби отново, след което трябваше да се потруди доста и на свой сервис – след два пропуснати мачбола и един отразен брейкбол все пак двубоят приключи в негова полза.

          На полуфинал Джокович ще има за съперник сензацията на турнира – световният №204 Валентин Вашеро, който по-рано днес победи в три сета Холгер Руне. 

