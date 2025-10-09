Неостаряващ Новак Джокович стигна полуфинал номер 80 в Мастърс-турнирите

Новак Джокович продължава да чупи рекорди. Той се класира за полуфинал 80 на ниво Мастърс 1000. Неостаряващият сърбин продължава пътя си към титлата в Шанхай след успех с 6-3, 7-5 над намиращия се в отлична форма Зизу Бергс.

Още с успеха в предишния кръг той се превърна в най-възрастния четвъртфиналист в турнир от тази категория. За него това ще бъде и 10-и полуфинал само в Шанхай, където спечели 4 от общо 40 Мастърс трофея.

Победата в два сета бе закономерна, но и в двете части сърбинът трябваше да се потруди за успеха.

Той проби в шестия гейм на мача за 4-2, след което отрази три възможности на Бергс за рибрейк. В следващия гейм пък белгиецът оцеля, спасявайки четири сетбола на Ноле. Все пак фаворитът не трепна, сервирайки за сета при 5-3.

Във втората част Бергс бе загубил само две точки на сервис до 4-4, но в деветия гейм допусна нов брейк. Джокович сервираше за мача и наглед бе свършил трудното, но освободената игра доведе до първия пробив от страна на световния №44.

Рекордьорът по седмици като №1 обаче проби отново, след което трябваше да се потруди доста и на свой сервис – след два пропуснати мачбола и един отразен брейкбол все пак двубоят приключи в негова полза.

На полуфинал Джокович ще има за съперник сензацията на турнира – световният №204 Валентин Вашеро, който по-рано днес победи в три сета Холгер Руне.