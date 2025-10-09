Ново предаване в ефира на „Евроком“

Тази събота от 21:00 часа в ефира на телевизия стартира ново предаване, озаглавено „Примерът има значение“. Водещ на новия формат е Стивън Павлов.

Пред Николай Колев от „Делници“ Павлов заяви, че е много по-трудно да се прави добро, отколкото лошо.