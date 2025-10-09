НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ново предаване в ефира на „Евроком“

          0
          1278
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Тази събота от 21:00 часа в ефира на телевизия стартира ново предаване, озаглавено „Примерът има значение“. Водещ на новия формат е Стивън Павлов.

          - Реклама -

          Пред Николай Колев от „Делници“ Павлов заяви, че е много по-трудно да се прави добро, отколкото лошо.

          „Търсим хора, които правят добро със сърцето, а не с джоба си. В първото предаване“, обясни още гостът.

          Тази събота от 21:00 часа в ефира на телевизия стартира ново предаване, озаглавено „Примерът има значение“. Водещ на новия формат е Стивън Павлов.

          - Реклама -

          Пред Николай Колев от „Делници“ Павлов заяви, че е много по-трудно да се прави добро, отколкото лошо.

          „Търсим хора, които правят добро със сърцето, а не с джоба си. В първото предаване“, обясни още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions