Няма кой да го спре! Великият български лъв Карлос Насар е световен шампион! (ВИДЕО)

Българската супер звезда Карлос Насар стана световен шампион за трети път в своята кариера. Родният щангист триумфира в новата за него категория до 94 килограма и след много драма остави всички опоненти зад себе си. Състезанието се проведе във Фьорде, Норвегия пред погледа на крал Олаф V. Освен титлата, Карлос успя да регистрира и нов световен рекорд в изтласкването – 222 килограма.

Така Насар се нареди до други легендарни състезатели като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов – те също имат спечелени по три световни златни медала. Все още рекордът за страната ни държи Янко Русев – 5 титли. В световен мащаб номер 1 си остава Василий Алексеев с осем трофея.

Иначе по време на състезанието олимпийският шампион остана извън тройката в първото движение. Карлос завърши четвърти в изхвърлянето, като премина успешно само първата тежест от 173 килограма.

Оттам дойде и обратът! Първият опит на Насар в изтласкването на 210 килограма се оказа лесна задача. След това щабът на родния лъв заяви 219 килограма, които също бяха покорени без проблем. И така дойде черешката на тортата – при третият опит Карлос вдигна над главата си 222 килограма, с което постави нов световен рекорд!