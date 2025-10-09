НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ОФИЦИАЛНО: ЕП взе решение по вотовете на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен (ВИДЕО)

          85
          3089
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейският парламент (ЕП) отхвърли два последователни вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, внесени съответно от групата „Патриоти за Европа“ и от „Левицата“.

          - Реклама -

          Резултати от гласуванията

          • Вот на „Патриоти за Европа“
            • „Против“ недоверието: 378
            • „За“: 179
            • „Въздържал се“: 37
          • Вот на „Левицата“
            • „Против“: 383
            • „За“: 133
            • „Въздържал се“: 78

          И в двата случая за успех на вота беше необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, каквото не беше постигнато.

          Два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в ЕП за ден (ВИДЕО) Два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в ЕП за ден (ВИДЕО)

          Мотивите на „Патриоти за Европа“

          Групата на Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в:

          • „погрешно водени зелени политики“,
          • неефективна икономическа и миграционна политика,
          • превишаване на правомощията и липса на прозрачност,
          • както и „търговска капитулация пред САЩ“ след подписването на споразумението с президента Доналд Тръмп.

          Бардела остро заяви, че „Фон дер Лайен води Европа към нищото“, обвинявайки я в прекомерна бюрокрация и съкращения на селскостопанските субсидии.

          „Тя превърна Европа в лаборатория на прекомерната регулация и климатичната утопия“, каза Бардела по време на дебата.

          Вотът на „Левицата“

          Левицата внесе втори вот на недоверие, обвинявайки председателя на ЕК в:

          • липса на реакция по хуманитарната криза в Газа,
          • „капитулация пред САЩ“ по търговската сделка,
          • неспособност да се справи със социалната и климатичната криза.

          „Фон дер Лайен е съучастник в геноцида в Газа и е предала европейските интереси на Вашингтон“, заяви Манон Обри, лидер на групата на Левицата в ЕП.

          Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента

          Контекст и последици

          През юли Европарламентът вече беше отхвърлил друг вот на недоверие, внесен от крайната десница.
          Разглеждането на три вота на недоверие за няколко месеца е безпрецедентно в историята на ЕС.

          Досега нито една Европейска комисия не е била сваляна с вот на недоверие. Единствено през 1999 г. комисията на Жак Сантер подаде оставка преди гласуването, след доклад за злоупотреби и измами.

          Фон дер Лайен остава на поста си и разполага с парламентарна подкрепа от Европейската народна партия (ЕНП), социалдемократите (S&D) и „Обнови Европа“, които формират стабилно мнозинство в Европарламента.

          Европейският парламент (ЕП) отхвърли два последователни вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, внесени съответно от групата „Патриоти за Европа“ и от „Левицата“.

          - Реклама -

          Резултати от гласуванията

          • Вот на „Патриоти за Европа“
            • „Против“ недоверието: 378
            • „За“: 179
            • „Въздържал се“: 37
          • Вот на „Левицата“
            • „Против“: 383
            • „За“: 133
            • „Въздържал се“: 78

          И в двата случая за успех на вота беше необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, каквото не беше постигнато.

          Два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в ЕП за ден (ВИДЕО) Два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен в ЕП за ден (ВИДЕО)

          Мотивите на „Патриоти за Европа“

          Групата на Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в:

          • „погрешно водени зелени политики“,
          • неефективна икономическа и миграционна политика,
          • превишаване на правомощията и липса на прозрачност,
          • както и „търговска капитулация пред САЩ“ след подписването на споразумението с президента Доналд Тръмп.

          Бардела остро заяви, че „Фон дер Лайен води Европа към нищото“, обвинявайки я в прекомерна бюрокрация и съкращения на селскостопанските субсидии.

          „Тя превърна Европа в лаборатория на прекомерната регулация и климатичната утопия“, каза Бардела по време на дебата.

          Вотът на „Левицата“

          Левицата внесе втори вот на недоверие, обвинявайки председателя на ЕК в:

          • липса на реакция по хуманитарната криза в Газа,
          • „капитулация пред САЩ“ по търговската сделка,
          • неспособност да се справи със социалната и климатичната криза.

          „Фон дер Лайен е съучастник в геноцида в Газа и е предала европейските интереси на Вашингтон“, заяви Манон Обри, лидер на групата на Левицата в ЕП.

          Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента

          Контекст и последици

          През юли Европарламентът вече беше отхвърлил друг вот на недоверие, внесен от крайната десница.
          Разглеждането на три вота на недоверие за няколко месеца е безпрецедентно в историята на ЕС.

          Досега нито една Европейска комисия не е била сваляна с вот на недоверие. Единствено през 1999 г. комисията на Жак Сантер подаде оставка преди гласуването, след доклад за злоупотреби и измами.

          Фон дер Лайен остава на поста си и разполага с парламентарна подкрепа от Европейската народна партия (ЕНП), социалдемократите (S&D) и „Обнови Европа“, които формират стабилно мнозинство в Европарламента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Енергийният капан на Запада „щракна“ за Сърбия: Ще плати скъпо за опита си да седи на два стола едновременно, а Хърватия ще отхапе нейния...

          Иван Христов -
          Понякога опитът да се седи на два стола едновременно се заплаща твърде скъпо. Именно такава е ситуацията в момента за Сърбия, чиято енергийна зависимост...
          Европа

          „Най-светлата дата в модерната македонска история“: В Скопие отбелязват с фанфари атаката срещу българския полицейски участък в Прилеп от 11 октомври

          Иван Христов -
          „11 октомври 1941 г. представлява най-ярката дата в съвременната македонска национална история. Това е символичното начало на Националноосвободителната и антифашистка борба на македонския народ....
          Политика

          Радев: Най-важната ни задача е да решим войната в Европа (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          „Нашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент – задължително условие за траен мир, сигурност и просперитет.“С тези думи президентът...

          85 КОМЕНТАРА

          8. Очертана се един фашиски европейски съюз който не мисли за народа в Ес а за война далавели корупция

          10. Тази, ако не се лъжа, неотдавна като военен министър, заповяда да нарежат танковете, за да могат бременни жени да влязат в тях. То къде по подходящо място за бъдещи майки от танковете! Та този
            “ блестящ“ ум упралява така нареченият ес! Да видим до къде ще го докара този ес!

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions