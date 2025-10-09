ОФИЦИАЛНО: ЕП взе решение по вотовете на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен (ВИДЕО)

Европейският парламент (ЕП) отхвърли два последователни вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, внесени съответно от групата „Патриоти за Европа“ и от „Левицата“.
Резултати от гласуванията
Вот на „Патриоти за Европа“
„Против“ недоверието: 378
„За“: 179
„Въздържал се“: 37
Вот на „Левицата“
„Против“: 383
„За“: 133
„Въздържал се“: 78
И в двата случая за успех на вота беше необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, каквото не беше постигнато.
Мотивите на „Патриоти за Европа“
Групата на Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в:
„погрешно водени зелени политики“,
неефективна икономическа и миграционна политика,
превишаване на правомощията и липса на прозрачност,
както и „търговска капитулация пред САЩ“ след подписването на споразумението с президента Доналд Тръмп.
Бардела остро заяви, че „Фон дер Лайен води Европа към нищото“, обвинявайки я в прекомерна бюрокрация и съкращения на селскостопанските субсидии.
Вотът на „Левицата“
Левицата внесе втори вот на недоверие, обвинявайки председателя на ЕК в:
липса на реакция по хуманитарната криза в Газа,
„капитулация пред САЩ“ по търговската сделка,
неспособност да се справи със социалната и климатичната криза.
Контекст и последици
През юли Европарламентът вече беше отхвърлил друг вот на недоверие, внесен от крайната десница. Разглеждането на три вота на недоверие за няколко месеца е безпрецедентно в историята на ЕС.
Досега нито една Европейска комисия не е била сваляна с вот на недоверие. Единствено през 1999 г. комисията на Жак Сантер подаде оставка преди гласуването, след доклад за злоупотреби и измами.
Фон дер Лайен остава на поста си и разполага с парламентарна подкрепа от Европейската народна партия (ЕНП), социалдемократите (S&D) и „Обнови Европа“, които формират стабилно мнозинство в Европарламента.
Боклучарка вапирка
Власт не се дава. Власт се взима. Иначе, чакайте Михаля !!!
ЕС върви по пош път
Изкизане
Саркози влиза в затвора. Рано или късно и тая ще лежи на топло
Ама аз не мога да ви разбера… всички Вие нещо друго ли очаквахте?
Тая я държат за пълно унищожение на европейския народ!Дано Господ ги изпревари!!!
и моята позиция: БЪЛГАРИЯ ВЪН ОТ ЕС НАТО И СЗО!!!!! Незабавно!
Очертана се един фашиски европейски съюз който не мисли за народа в Ес а за война далавели корупция
🤮
Тази, ако не се лъжа, неотдавна като военен министър, заповяда да нарежат танковете, за да могат бременни жени да влязат в тях. То къде по подходящо място за бъдещи майки от танковете! Та този
“ блестящ“ ум упралява така нареченият ес! Да видим до къде ще го докара този ес!
Не те искат хората!
ВЪН И ДОЛУ РЪЦЕТЕ ВИ МРЪСНИ ОТ БЪЛГАРИЯ…😡🙏