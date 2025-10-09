Палестинският президент: Надяваме се, че споразумението ще осигури стабилност (ВИДЕО)

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението между Израел и „Хамас“ за ивицата Газа и изрази надежда, че то ще доведе до създаването на независима палестинска държава, предаде Франс прес.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Абас посочва, че „приветства обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа“ и „изразява надежда, че тези усилия са прелюдия към трайно политическо решение, което ще доведе до края на израелската окупация и създаването на независима палестинска държава“.

„Надяваме се, че това е началото на истински мирен процес, който ще осигури сигурност, стабилност и справедливост за нашия народ“, заяви палестинският лидер.

По-рано днес текущият президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и „Хамас“ са подписали първата фаза от мирното споразумение за Газа, което включва прекратяване на военните действия, допускане на хуманитарна помощ и размяна на пленници и заложници.

Йордания също приветства споразумението и механизмите за изпълнение на първия му етап, като подчерта, че то трябва да доведе до окончателен край на войната, изтегляне на израелските сили от Газа и създаване на условия за политическо уреждане на конфликта, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.