ПП-ДБ: Държавата да подкрепи общината, а не да пречи

Държавата трябва да застане зад усилията на Столична община за решаване на кризата с боклука, вместо да пречи с излишни проверки и разпити, заяви председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет Бойко Димитров по време на брифинг преди заседанието на СОС.
По думите му Общината вече предприема конкретни стъпки за разширяване на капацитета на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме обслужването на няколко района и ще осигури по-ефективно и по-евтино почистване на столицата.
Той уточни, че ресорната комисия в СОС е одобрила единодушно два доклада, които ще позволят на „Софекострой“ в кратки срокове да придобие необходимата техника.
Според него на пазара действат фирми с „картелно поведение и дори криминални действия“, които се опитват да наложат прекомерно високи цени – над 400 лева на тон.
Димитров призова прокуратурата да установи кой е запалил камионите на общинското предприятие, вместо да привиква на разпити неговото ръководство и заместник-кмета по екология.
Димитров благодари на стотиците граждани, доброволци и организации, които участват в кампании за почистване и разделно събиране на отпадъци.
По думите му обществените поръчки за сметосъбиране са проведени при пълна прозрачност, без да се фиксират пределни цени, за да не се стигне до обжалвания и блокиране на процедурите.
