ПП-ДБ: Държавата да подкрепи общината, а не да пречи

Държавата трябва да застане зад усилията на Столична община за решаване на кризата с боклука, вместо да пречи с излишни проверки и разпити, заяви председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет Бойко Димитров по време на брифинг преди заседанието на СОС.

По думите му Общината вече предприема конкретни стъпки за разширяване на капацитета на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме обслужването на няколко района и ще осигури по-ефективно и по-евтино почистване на столицата.

„Битката за чиста София е обща кауза – на гражданите и на институциите, които не искат да плащат огромни суми на частни фирми за сметосъбиране“, подчерта Димитров.

Той уточни, че ресорната комисия в СОС е одобрила единодушно два доклада, които ще позволят на „Софекострой“ в кратки срокове да придобие необходимата техника.

Според него на пазара действат фирми с „картелно поведение и дори криминални действия“, които се опитват да наложат прекомерно високи цени – над 400 лева на тон.

„Кметът ясно заяви, че няма да допусне двойни и тройни увеличения на такса смет, за да се удовлетворяват интересите на частни оператори“, каза още председателят на групата на ПП–ДБ.

Димитров призова прокуратурата да установи кой е запалил камионите на общинското предприятие, вместо да привиква на разпити неговото ръководство и заместник-кмета по екология.

„Необходимо е държавните институции да помагат на града, а не да го затрудняват. Самосезирането на различни контролни органи, включително РЗИ, само отклонява ресурси и внимание от реалните задачи – да се изчисти градът“, заяви той.

Димитров благодари на стотиците граждани, доброволци и организации, които участват в кампании за почистване и разделно събиране на отпадъци.

„Виждаме, че усилията дават резултат – цели квартали вече са изчистени благодарение на гражданската енергия. София може да излезе от тази ситуация по-задружна, с по-малко отпадъци и повече справедливост“, посочи той.

По думите му обществените поръчки за сметосъбиране са проведени при пълна прозрачност, без да се фиксират пределни цени, за да не се стигне до обжалвания и блокиране на процедурите.