НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ: Държавата да подкрепи общината, а не да пречи

          2
          70
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавата трябва да застане зад усилията на Столична община за решаване на кризата с боклука, вместо да пречи с излишни проверки и разпити, заяви председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет Бойко Димитров по време на брифинг преди заседанието на СОС.

          - Реклама -

          По думите му Общината вече предприема конкретни стъпки за разширяване на капацитета на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме обслужването на няколко района и ще осигури по-ефективно и по-евтино почистване на столицата.

          Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО) Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО)

          „Битката за чиста София е обща кауза – на гражданите и на институциите, които не искат да плащат огромни суми на частни фирми за сметосъбиране“, подчерта Димитров.

          Той уточни, че ресорната комисия в СОС е одобрила единодушно два доклада, които ще позволят на „Софекострой“ в кратки срокове да придобие необходимата техника.

          Според него на пазара действат фирми с „картелно поведение и дори криминални действия“, които се опитват да наложат прекомерно високи цени – над 400 лева на тон.

          „Кметът ясно заяви, че няма да допусне двойни и тройни увеличения на такса смет, за да се удовлетворяват интересите на частни оператори“, каза още председателят на групата на ПП–ДБ.

          Димитров призова прокуратурата да установи кой е запалил камионите на общинското предприятие, вместо да привиква на разпити неговото ръководство и заместник-кмета по екология.

          Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея

          „Необходимо е държавните институции да помагат на града, а не да го затрудняват. Самосезирането на различни контролни органи, включително РЗИ, само отклонява ресурси и внимание от реалните задачи – да се изчисти градът“, заяви той.

          Димитров благодари на стотиците граждани, доброволци и организации, които участват в кампании за почистване и разделно събиране на отпадъци.

          „Виждаме, че усилията дават резултат – цели квартали вече са изчистени благодарение на гражданската енергия. София може да излезе от тази ситуация по-задружна, с по-малко отпадъци и повече справедливост“, посочи той.

          По думите му обществените поръчки за сметосъбиране са проведени при пълна прозрачност, без да се фиксират пределни цени, за да не се стигне до обжалвания и блокиране на процедурите.

          „Призовавам Комисията за защита на конкуренцията да провери внимателно всички сигнали, защото има сериозни индикации за картел между участниците“, добави Димитров.

          Държавата трябва да застане зад усилията на Столична община за решаване на кризата с боклука, вместо да пречи с излишни проверки и разпити, заяви председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет Бойко Димитров по време на брифинг преди заседанието на СОС.

          - Реклама -

          По думите му Общината вече предприема конкретни стъпки за разширяване на капацитета на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме обслужването на няколко района и ще осигури по-ефективно и по-евтино почистване на столицата.

          Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО) Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО)

          „Битката за чиста София е обща кауза – на гражданите и на институциите, които не искат да плащат огромни суми на частни фирми за сметосъбиране“, подчерта Димитров.

          Той уточни, че ресорната комисия в СОС е одобрила единодушно два доклада, които ще позволят на „Софекострой“ в кратки срокове да придобие необходимата техника.

          Според него на пазара действат фирми с „картелно поведение и дори криминални действия“, които се опитват да наложат прекомерно високи цени – над 400 лева на тон.

          „Кметът ясно заяви, че няма да допусне двойни и тройни увеличения на такса смет, за да се удовлетворяват интересите на частни оператори“, каза още председателят на групата на ПП–ДБ.

          Димитров призова прокуратурата да установи кой е запалил камионите на общинското предприятие, вместо да привиква на разпити неговото ръководство и заместник-кмета по екология.

          Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея

          „Необходимо е държавните институции да помагат на града, а не да го затрудняват. Самосезирането на различни контролни органи, включително РЗИ, само отклонява ресурси и внимание от реалните задачи – да се изчисти градът“, заяви той.

          Димитров благодари на стотиците граждани, доброволци и организации, които участват в кампании за почистване и разделно събиране на отпадъци.

          „Виждаме, че усилията дават резултат – цели квартали вече са изчистени благодарение на гражданската енергия. София може да излезе от тази ситуация по-задружна, с по-малко отпадъци и повече справедливост“, посочи той.

          По думите му обществените поръчки за сметосъбиране са проведени при пълна прозрачност, без да се фиксират пределни цени, за да не се стигне до обжалвания и блокиране на процедурите.

          „Призовавам Комисията за защита на конкуренцията да провери внимателно всички сигнали, защото има сериозни индикации за картел между участниците“, добави Димитров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сръбските власти спряха камионите на изход от България

          Камелия Григорова -
          Сръбските власти временно спряха преминаването на товарни камиони през ГКПП „Стрезимировци“ на изход от България, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. В обратната посока...
          Политика

          Фандъкова за кризата с боклука: Никакви оправдания не могат да обяснят забавянето

          Камелия Григорова -
          Гражданите на София излязоха по улиците, за да помогнат в почистването на столицата след кризата с извозването на отпадъците, която предизвика напрежение сред жителите....
          Инциденти

          Извършват повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла

          Камелия Григорова -
          Днес ще бъде извършен повторен оглед на свлачището на пътя Русе–Бяла. Снощи земната маса се свлече и затвори напълно едното платно в посока Русе....

          2 КОМЕНТАРА

          1. ПП- ДБ!.Я попитайте държавата колко е бройката на украинците в България и какви пари плащаме на месец за тях?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions