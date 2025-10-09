Прегазиха пешеходец на пътя Е-79 в Благоевград

89-годишен мъж е загинал тази сутрин, след като е бил блъснат от лек автомобил на главен път Е-79 в района на благоевградския квартал „Струмско“, съобщава БНР. Инцидентът е станал малко преди 6:00 часа.

- Реклама -

На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията и „Спешна помощ“, но въпреки бързата реакция мъжът е починал. По първоначална информация той е излязъл внезапно на пътното платно, при което е бил ударен от автомобил, управляван от 52-годишна жена.

Тестовете на шофьорката за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Органите на реда продължават да изясняват всички обстоятелства около тежкия инцидент. Движението по пътя не е спирано.