Проф. Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия

Това каза професор Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на професор Радулов управляващите искат да овладеят службите, тъй като те отдавна не служат за защита на държавата, а се ползват за бухалка.
Според депутата от ПП МЕЧ властта прави пореден опит да наложи цензура върху медиите чрез приемането на промените, предвиждащи да не може да се разгласяват подробности за личния живот на хората.
