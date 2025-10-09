НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Николай Радулов: Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия

          15
          469
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия и затова решиха да му отнемат правомощия.“

          Това каза професор Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          По думите на професор Радулов управляващите искат да овладеят службите, тъй като те отдавна не служат за защита на държавата, а се ползват за бухалка.

          Според депутата от ПП МЕЧ властта прави пореден опит да наложи цензура върху медиите чрез приемането на промените, предвиждащи да не може да се разгласяват подробности за личния живот на хората.

          „Борисов и Пеевски много се уплашиха, че президентът ще прави партия и затова решиха да му отнемат правомощия.“

          Това каза професор Николай Радулов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          По думите на професор Радулов управляващите искат да овладеят службите, тъй като те отдавна не служат за защита на държавата, а се ползват за бухалка.

          Според депутата от ПП МЕЧ властта прави пореден опит да наложи цензура върху медиите чрез приемането на промените, предвиждащи да не може да се разгласяват подробности за личния живот на хората.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          15 КОМЕНТАРА

          1. Писна ни от анализатори! Проф. Николай Радулов, Или си с нас на Барикадата или преди нас ще идеш в гробището! Избирай и анали не лижи!?

          3. Ти Господине от „Слънчоглед Партия“,да Не би Да ближеш „Д“-то На Неродената Партия на Румен Радев?????????Коя Партия ще е ???Да не Би 15-20??????Я се Пенсионирай!!!!!!!!!

          5. Да съдере задника си , Радев не може по добре от Борисов да се справя с работата като ръководител.

            • Желязка Георгиева , Борисов и успешен… В какво? В предателствата си към България! От тоя простак нищо добро не сме видели!

          6. Да, баш от преZидента ги е страх. Дето за два мандата (10 години) само ги почеса няколко пъти – колкото да не е без хич…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions