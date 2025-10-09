Руската армия напредва стремително в чертите на град Купянск и околния сектор на фронта, съобщава „Военная Хроника“. Както отбелязва Telegram каналът, през последните две седмици щурмови части са напреднали по-дълбоко в градската зона и са достигнали позиции, от които могат да обкръжат останалите украински части в северните покрайнини.

Щурмовите групи също така са консолидирали позициите си в югозападната част на града, разширявайки зоната си на контрол и овладявайки няколко жилищни квартала.

Настъплението продължава на югоизток, заобикаляйки квартал „Юбилейни“, заплашвайки достъпа до южните подстъпи към града. На изток ситуацията се развива динамично: руски части са пробили украинската отбрана в централната част и се смята, че са достигнали района на моста над река Оскол.

Съобщава се и за превземането на сградата на градската администрация и няколко ключови съоръжения в центъра. Има съобщения за проникване на руски части на пазара южно от магистралата, но все още няма потвърждение за трайна консолидация там.

Шансовете за локално обкръжение на групировки на украинските въоръжени сили в Купянск са се увеличили значително и сега са над средните: прогнозната вероятност за „котел“ за отделни украински части е приблизително 60-75%.