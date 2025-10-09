НА ЖИВО
          Руски „Герани" и „Калибри" посетиха портовете на Одеса и Черноморск след турски кораб с военен товар

          Пожар в пристанището на Одеса
          Пожар в пристанището на Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Снощи руски ракети „Геран“ и „Калибър“ са посетили пристанищата на Одеса и Черноморск…, съобщава Юрий Подоляка в своя Telegram канал.

          Те предизвикаха масивни пожари там, придружени от мощна вторична детонация. Ден преди това кораби, превозващи военни товари, бяха пристигнали от Турция, което беше причината за това „непланирано“ посещение, се отбелязва в публикацията

          „Много навременна „визита“, пише още коментаторът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия изчака влошаване на метеорологичните условия, за да атакува енергийната ни система

          Владимир Висоцки -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е изчакала влошаване на метеорологичните условия, преди да предприеме масирана атака срещу енергийната система на...
          Война

          Г-7 се събраха спешно заради руските удари по инфраструктурата на Украйна

          Иван Христов -
          Посланиците на страните от Г-7 проведоха спешна среща с министъра на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук и представители на енергийния сектор на 10 октомври,...
          Война

          Маряна Безуглая посъветва украинците да напуснат Киев и градовете за есента и зимата, да oчакват пълен блекаут

          Иван Христов -
          Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая посъветва жителите на градовете, особено на Киев, да се преместят някъде за есента и зимата, както и да...

          1. Тези, които са запознати с историята и литературата могат да коментират!
            Тези, които гледат света само от свойта камбанария да слезнат от нея и да се огледат, белким видят какво се случва със света!? Русия ще се справи с проблемите си „на всех ценой“. А Украйна винаги е била и ще бъде руска(история)

            България над всичко!

          2. Русия ще спаси Европа от лапите на потъващите големи Украйна отдавна е била цел на САЩ, и Англия време е Русия да ги постави на мястото им, а относно умника който цетира руските автори да прочете малко повече за тях и да види в какъв разкош са живял и колко жени са имали и на кого са били доносници

            • Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш.“ – Александър Блок.
              „Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска.“ – Алексей Толстой.“
              „Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи.“ – Михаил Булгаков.
              „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост“. – Максим Горки.
              „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ – Фьодор Достоевски.
              „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

            • На Праси няма какво да кажа, той се е обозначил сам. Тревога буди отношението на медията ви към нехуманно и престъпно деяние, каквото е агресивното поведение на РФ. „Насилник посети жертвите си в дома им!“!? Добре ли е като заглавие на статия? Грамотният винаги е пристрастен към ясна морална гледна точка. А тя според 10.Божи заповеди е категорична! Убиецът и средствата му за убийство или за вреда на жертвата не е „посетител“! Агресор, насилник, бандит -имате избор, нали!

          5. Има купени медии-продажни слуги на путиновия фашизъм.На днешния Хитлер-Путлер на 21 век.
            Кат Русия няма втора
            Тъй престъпна на света,
            Тя е връщане в коптора
            Тя е нашта тъпота.
            Като не щеш Просия,що щеш с Русия?
            Е,то по престъпления,човеконенавистна диктатура и вероломни нападения верно няма втора,дядо Славейков…Или не,май има-другата като нея с такива тежки престъпления спрямо мира и човечеството,за които няма давност,се е наричала…Хитлерова Германия преди около 80г.
            Робското безправие в страната,където през 21 век процъфтява Робовладелски Строй,това е РФ-Робовладелство и Фашизъм
            Тия,дето не служат на България,а на петоколонни антибългарски интереси са тези,които блокират или спират постове като моя.Да припомня,че времето,през което се преследваха и репресираха хора за изказванията им против тоталитарния комунизъм,а на дело феодализъм и имперската агресивна политика на „Кремля“ приключи още преди края на 1989 година,а днес за тяхно съжаление и за наша радост не сме в СИВ и Варшавския Договор,а в НАТО и ЕС,от които руския фашизъм „бега далече“ като дявол от тамян или като вампир от ултравиолетова светлина.

            • На г-н Путлер му се ходи на война?Ако е дър.т п.ръч,неговите синове ще ги прибират от улицата и на ф.ронта.Днес отново приеха решение ,което дава право на натовските бази у нас ,плюс нашите военни съвместно да атакуват дронове,които щели да летят над наша територия.Опичай си акъла и не забравяй,че Х.итлер беше су.бсидиран от западни корпорации

            • Изумен съм колко неистово злорадстваш с пилешкия си промит мозък ,амебо!Фашистите са в Усрайна както по врремето на ВСВ,така и сега!Русия уби фашизма,а еврогейовете сега го възраждат ,,умнико“

          11. Малоумни Путино смукачи Я си е ете майките.Каи може да сте толкова жалки.Отивайте в Русия да живеете щом толкова милеете.И без това никой не ви иска тук

          13. Не ви е срам. На какво толкова се радвате? Че взривили, убили, завладяло, пребили, унищожили. Нищожества. Нека да се покаже какво са построили, какво добро са направили напоследък.. Защото ние ги ограмотихме и осветихме. Станаха просветни и християни от нас. Но никога не го признаха. Искат само да им се кланяме ѝ възхищаваме. Защо по точно?

            • Изумен съм колко неистово злорадстваш с пилешкия си промит мозък ,амебо!Фашистите са в Усрайна както по врремето на ВСВ,така и сега!Русия уби фашизма,а еврогейовете сега го възраждат ,,умнико“

          14. Пълно е с педераси в България подгответе се с отворени бузки да посрещне те
            братята.Тъпи евроатлантически продажници.Помислете къде ще бягате дрисливци.

          15. Те и жидовете имаха железен купол,пък цървуланковците от Хамас взеха ,че го пробиха.Но съм наясно с вложената ирония.

          20. Абе смешници толкова ли сте прости отворете си очите и стига близахте задниците на сащ и нато!!!

            • Те и жидовете имаха железен купол,пък цървуланковците от Хамас взеха ,че го пробиха.Но съм наясно с вложената ирония.

          22. И ние сме сред целите за осветяване – тук има много хора които ще посрещнат братските осветители с хляб и сол и иззути гащи . Това се нарича народ !!!!!!!!!!! Вече се радват с дива радост какво ни очаква ! Същите предатели като преди 1989г. Да не забравяме тогавашното им предателство , и сега са същите предатели !

            • Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш.“ – Александър Блок.
              „Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска.“ – Алексей Толстой.“
              „Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи.“ – Михаил Булгаков.
              „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост“. – Максим Горки.
              „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ – Фьодор Достоевски.
              „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.

              • Банковото, знаеш ли колко от тия цитати в действителност са казани за украинците? Или си зле с четенето?
                „Винету“ и ти го е чела кака ти?

              • Батковото, знаеш ли колко от тия цитати в действителност са казани за украинците? Или си зле с четенето?
                „Винету“ и ти го е чела кака ти?

          23. И ние сме сред целите за осветяване – тук има много хора които ще посрещнат братските осветители с хляб и сол и иззути гащи . Това се нарича народ !!!!!!!!!!! Вече се радват с дива радост какво ни очаква ! Същите предатели като преди 1989г. Да не забравяме тогавашното им предателство , и сега са същите предатели !

          26. Много са си строшили главите в Русия,сега започва истинския бой по бандеровците.Русия е непобедима Путин е велик

          27. Заради някои коментари по горе много нашенци намразиха всички руснаци и се радват на повече убити агресори

          33. Браво! помогнали са руснаците! Било е тъмно непрогледно и те са осветили за гостите даже ги приветствали с заря

