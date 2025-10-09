Руски „Герани“ и „Калибри“ посетиха портовете на Одеса и Черноморск след турски кораб с военен товар

Снощи руски ракети „Геран“ и „Калибър“ са посетили пристанищата на Одеса и Черноморск…, съобщава Юрий Подоляка в своя Telegram канал.

Те предизвикаха масивни пожари там, придружени от мощна вторична детонация. Ден преди това кораби, превозващи военни товари, бяха пристигнали от Турция, което беше причината за това „непланирано“ посещение, се отбелязва в публикацията

„Много навременна „визита“, пише още коментаторът.