          Съдия-активист от „Да, България“ е „случайно разпределен“ да поеме делото на Кирил Петков и Божидар Божанов

          Нов скандал за възможен конфликт на интереси разтърси съдебната система, след като стана ясно, че делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков е „случайно“ разпределено на съдия Емил Дечев – дългогодишен активист, свързан с партията „Да, България“, пише Epicenter.bg.

          Двамата политици бяха предадени на съд по обвинения за изнудване и заплахи срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. Според обвинението те са оказвали натиск върху Йоловски да провежда обществени поръчки за над 640 млн. лв. под техен контрол, в полза на приближени до ПП–ДБ фирми от IT-сектора.

          Назначаването на съдия Емил Дечев по делото предизвика остри реакции, тъй като магистратът има явни политически връзки с подсъдимите. Дечев е бивш заместник-министър на правосъдието – първо в екипа на Надежда Йорданова, а след това и при Атанас Славов, и двамата от „Да, България“. Освен това той е дългогодишен член на Съюза на съдиите – организация, която често е определяна като близка до политическото крило на формацията.

          Според Софийската градска прокуратура тези факти поставят под сериозно съмнение безпристрастността на съдията. Затова държавното обвинение е поискало незабавен отвод на Дечев от делото, като се позовава на чл. 29 от Наказателно-процесуалния кодекс, според който не може да участва в съдебен състав лице, което може да се счита за „предубедено или заинтересовано“ от изхода на процеса.

          Прокуратурата подчертава, че Дечев е имал възможност сам да се отведе, но не го е направил. Междувременно информацията за това, че делото е внесено в съда, първо се появи в медии, свързвани с „Да, България“ – което засили съмненията, че съдията е уведомил свои политически съмишленици преди официалното обявяване.

          Случаят предизвика обществена реакция, тъй като засяга едно от най-коментираните дела в последните месеци – процесът срещу бившите лидери на управлявалата коалиция ПП–ДБ. Александър Йоловски е дал подробни показания, в които твърди, че е бил принуждаван „да изпълнява указания кой да печели поръчки и как да се провеждат процедурите“.

          Засега не е ясно дали съдия Емил Дечев ще се отведе доброволно от процеса, за да избегне съмнения за пристрастие. Правни експерти и представители на прокуратурата обаче поставят под съмнение възможността той да остане безпристрастен, тъй като именно Кирил Петков – един от подсъдимите – е бил премиерът, подписал назначаването му за заместник-министър през 2021 г.

          Ако не последва отвод, делото ще остане под негово ръководство – ход, който може допълнително да засили напрежението между съдебната власт и обществото по въпроса за политическото влияние в Темида.

