      събота, 11.10.25
          Самсомова не оказа никаква съпротива на Сабаленка

          В четвъртфиналите победителката ще се изправи срещу спечелилата от сблъсъка между Линда Носкова и Елена Рибакина

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Арина Сабаленка не спира с победите на един от любимите си турнири в Ухан, Китай. Световната номер 1 взе 19-а последователна жертва в лицето на Людмила Самсонова за крайното 6-3, 6-2 след около час и 15 минути игра.

          Трикратната шампионка в Ухан реализира общо три пробива, като нямаше трудности по пътя към успеха. Беларускинята доминира на първи и втори сервис, като не даде нито една възможност за пробив на съперничката.

          В четвъртфиналите Сабаленка ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Линда Носкова и осмата в схемата Елена Рибакина.

          Към последните осем продължи и Джесика Пегула. Американката трябваше да се потруди, за да спре Екатерина Александрова в три сета. Пегула ще играе за място на полуфиналите срещу Ива Йович или Катерина Синякова.

