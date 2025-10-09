Самсомова не оказа никаква съпротива на Сабаленка

Арина Сабаленка не спира с победите на един от любимите си турнири в Ухан, Китай. Световната номер 1 взе 19-а последователна жертва в лицето на Людмила Самсонова за крайното 6-3, 6-2 след около час и 15 минути игра.

- Реклама -

Трикратната шампионка в Ухан реализира общо три пробива, като нямаше трудности по пътя към успеха. Беларускинята доминира на първи и втори сервис, като не даде нито една възможност за пробив на съперничката.

В четвъртфиналите Сабаленка ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Линда Носкова и осмата в схемата Елена Рибакина.

Към последните осем продължи и Джесика Пегула. Американката трябваше да се потруди, за да спре Екатерина Александрова в три сета. Пегула ще играе за място на полуфиналите срещу Ива Йович или Катерина Синякова.