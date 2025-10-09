НА ЖИВО
          Сър Джим Ратклиф: Давам на Рубен Аморим три години в Манчестър Юнайтед

          Миноритарният собственик на "червените дяволи" посочи като позитивен пример практиката на Арсенал, спрямо Микел Артета

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Миноритарният собственик на Манчестър Юнайтед сър Джим Ратклиф заяви, че иска да даде на опрения до стената мениджър на тима Рубен Аморим три години начело на отбора. Идеята е специалистът да развие своите идеи и да се докаже, че може да ръководи отбор от подобен калибър.

          Португалският специалист води „червените дяволи“ от почти година след идването си през ноември 2024. Той обаче не се радва на много положителни моменти от встъпването си в длъжност, като до момента не е печелил два поредни мача във Висшата лига. Миналият сезон отборът завърши на разочароващото 15-о място в Премиършип, а по-рано през август тази година Юнайтед допусна да отпадне от четвъртодивизионния Гримзби Таун с дузпи за Купата на Лигата.

          „Рубен трябва да демонстрира, че е голям треньор в рамките на три години“ – сподели Ратклиф пред The Business Podcast.

          Запитан относно това дали ще даде на Аморим този срок, бизнесменът беше категоричен: „Да. Три години. Защото във футбола нещата не стават от днес за утре. Виждате какво стана в Арсенал с Микел Артета. Той имаше огромни трудности в първите си няколко сезона там. Трябва да сме търпеливи. Имаме дългосрочен план. Не може да управляваш клуб като Манчестър Юнайтед и да се влияеш от реакции на журналисти, които критикуват отбора всяка седмица“.

          Ратклиф все пак е миноритарен собственик в Юнайтед с малко под 30% дял. По-големият контрол остава у фамилията Глейзър. На въпрос какво ще се случи, ако някой от тях му каже да уволни Аморим, собственикът на ИНЕОС каза уверено: „Това няма да се случи“. |

