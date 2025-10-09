Сър Джим Ратклиф: Давам на Рубен Аморим три години в Манчестър Юнайтед

Миноритарният собственик на Манчестър Юнайтед сър Джим Ратклиф заяви, че иска да даде на опрения до стената мениджър на тима Рубен Аморим три години начело на отбора. Идеята е специалистът да развие своите идеи и да се докаже, че може да ръководи отбор от подобен калибър.

- Реклама -

Португалският специалист води „червените дяволи“ от почти година след идването си през ноември 2024. Той обаче не се радва на много положителни моменти от встъпването си в длъжност, като до момента не е печелил два поредни мача във Висшата лига. Миналият сезон отборът завърши на разочароващото 15-о място в Премиършип, а по-рано през август тази година Юнайтед допусна да отпадне от четвъртодивизионния Гримзби Таун с дузпи за Купата на Лигата.

„Рубен трябва да демонстрира, че е голям треньор в рамките на три години“ – сподели Ратклиф пред The Business Podcast.

Запитан относно това дали ще даде на Аморим този срок, бизнесменът беше категоричен: „Да. Три години. Защото във футбола нещата не стават от днес за утре. Виждате какво стана в Арсенал с Микел Артета. Той имаше огромни трудности в първите си няколко сезона там. Трябва да сме търпеливи. Имаме дългосрочен план. Не може да управляваш клуб като Манчестър Юнайтед и да се влияеш от реакции на журналисти, които критикуват отбора всяка седмица“.

Ратклиф все пак е миноритарен собственик в Юнайтед с малко под 30% дял. По-големият контрол остава у фамилията Глейзър. На въпрос какво ще се случи, ако някой от тях му каже да уволни Аморим, собственикът на ИНЕОС каза уверено: „Това няма да се случи“. |