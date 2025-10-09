Съветът на Европа призова България да признае „македонците“ и ОМО „Илинден“

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) приключи постмониторинговия диалог с България, но същевременно призова властите в София да демонстрират напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, по-специално тези, отнасящи се до отказа за регистрация на сдружения на лица, обявяващи се за „етнически македонци“, предава скопското електронно издание „Журнал“
В приетата резолюция се посочва, че въпреки постигнатия напредък в ключови реформи, остават нерешени въпроси в съдебната система, борбата с корупцията по високите етажи на властта и човешките права на малцинствата. ПАСЕ ще продължи да следи ситуацията чрез периодични доклади.
В резолюцията се подчертава конкретно, че над 90 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България все още чакат изпълнение, а около една трета са по-стари от 10 години. Изрично се споменават делата на ОМО „Илинден“ и други дела, свързани с „македонци“.
Досега България не е изпълнила нито едно от 16-те решения, в които Страсбург е установил „нарушения на правото на свобода на сдружаване на македонците“. От тях 11 са за ОМО „Илинден“-Пирин, с първата присъда от 2001 г., докато останалите пет се отнасят до „Македонски клуб за етническа толерантност в България“ и други ищци.
Ахаааа, значи те не признават българите, нямало такива там. Ама, видиш ли, ние тея сепаратисти ще ги признаем… Наглост.
педа….ите от пп нещо да кажат .
Димитър Ш. Григоров Той е бил същият Предател като вас сега!!!
Димитър Ш. Григоров Евро-Миндилите за Предателя Георги Димитров ли говориш???
Съби Ранков не, съветските миндили, като не знаеш история, къде си тръгнал 🤡
В БЪЛГАРИЯ НИ АКЪЛ , НИТО ЕВРО ИСКАМЕ ОТ ЕЛИТА НА ЕВРО-ТИТАНИК, КОЙТО ПОТЪВА БАВНО , НО СИГУРНО.
Има по важни неща от това. И първо да си запазим държавата глуп@ци . Мислете как да се измъкнем от робството .
Евро-Миндилите ли?
РСМ са си супер и цар си нЕмат, и господар, сал едни албанци им останаха!
Евро-Миндилите и Предатели на България Доволни ли са?
Слави Трифонов ще Оправи нещата с Една Песен по Случаят!!!Заради Македония!!!
На продажните „джурналисти“ предлагам да отидат в Пиринска Македония и да питат хората какви са. Нито един няма да каже, че е „македонец“ .
Швестерите да призовават колкото си искат 😆
Ха ха ха
И аз призовавам да си подадат оставките вкупом.
Браво.Истината възтържествува.
Европа се подиграва с Българите, а нашето правителство продължава да се самоунижава!!
Европа се подиграва с Българите, а нашето правителство продължава да се самоунижава!!