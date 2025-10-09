НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Съветът на Европа призова България да признае „македонците“ и ОМО „Илинден“

          18
          499
          ОМО Илинден
          ОМО Илинден
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) приключи постмониторинговия диалог с България, но същевременно призова властите в София да демонстрират напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, по-специално тези, отнасящи се до отказа за регистрация на сдружения на лица, обявяващи се за „етнически македонци“, предава скопското електронно издание „Журнал“

          - Реклама -

          В приетата резолюция се посочва, че въпреки постигнатия напредък в ключови реформи, остават нерешени въпроси в съдебната система, борбата с корупцията по високите етажи на властта и човешките права на малцинствата. ПАСЕ ще продължи да следи ситуацията чрез периодични доклади.

          В резолюцията се подчертава конкретно, че над 90 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България все още чакат изпълнение, а около една трета са по-стари от 10 години. Изрично се споменават делата на ОМО „Илинден“ и други дела, свързани с „македонци“.

          Досега България не е изпълнила нито едно от 16-те решения, в които Страсбург е установил „нарушения на правото на свобода на сдружаване на македонците“. От тях 11 са за ОМО „Илинден“-Пирин, с първата присъда от 2001 г., докато останалите пет се отнасят до „Македонски клуб за етническа толерантност в България“ и други ищци.

          Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) приключи постмониторинговия диалог с България, но същевременно призова властите в София да демонстрират напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, по-специално тези, отнасящи се до отказа за регистрация на сдружения на лица, обявяващи се за „етнически македонци“, предава скопското електронно издание „Журнал“

          - Реклама -

          В приетата резолюция се посочва, че въпреки постигнатия напредък в ключови реформи, остават нерешени въпроси в съдебната система, борбата с корупцията по високите етажи на властта и човешките права на малцинствата. ПАСЕ ще продължи да следи ситуацията чрез периодични доклади.

          В резолюцията се подчертава конкретно, че над 90 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България все още чакат изпълнение, а около една трета са по-стари от 10 години. Изрично се споменават делата на ОМО „Илинден“ и други дела, свързани с „македонци“.

          Досега България не е изпълнила нито едно от 16-те решения, в които Страсбург е установил „нарушения на правото на свобода на сдружаване на македонците“. От тях 11 са за ОМО „Илинден“-Пирин, с първата присъда от 2001 г., докато останалите пет се отнасят до „Македонски клуб за етническа толерантност в България“ и други ищци.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          18 КОМЕНТАРА

          1. Ахаааа, значи те не признават българите, нямало такива там. Ама, видиш ли, ние тея сепаратисти ще ги признаем… Наглост.

          5. Съби Ранков не, съветските миндили, като не знаеш история, къде си тръгнал 🤡

          6. В БЪЛГАРИЯ НИ АКЪЛ , НИТО ЕВРО ИСКАМЕ ОТ ЕЛИТА НА ЕВРО-ТИТАНИК, КОЙТО ПОТЪВА БАВНО , НО СИГУРНО.

          7. Има по важни неща от това. И първо да си запазим държавата глуп@ци . Мислете как да се измъкнем от робството .

          12. На продажните „джурналисти“ предлагам да отидат в Пиринска Македония и да питат хората какви са. Нито един няма да каже, че е „македонец“ .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions