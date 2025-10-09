Съветът на Европа призова България да признае „македонците“ и ОМО „Илинден“

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) приключи постмониторинговия диалог с България, но същевременно призова властите в София да демонстрират напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, по-специално тези, отнасящи се до отказа за регистрация на сдружения на лица, обявяващи се за „етнически македонци“, предава скопското електронно издание „Журнал“

В приетата резолюция се посочва, че въпреки постигнатия напредък в ключови реформи, остават нерешени въпроси в съдебната система, борбата с корупцията по високите етажи на властта и човешките права на малцинствата. ПАСЕ ще продължи да следи ситуацията чрез периодични доклади.

В резолюцията се подчертава конкретно, че над 90 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България все още чакат изпълнение, а около една трета са по-стари от 10 години. Изрично се споменават делата на ОМО „Илинден“ и други дела, свързани с „македонци“.

Досега България не е изпълнила нито едно от 16-те решения, в които Страсбург е установил „нарушения на правото на свобода на сдружаване на македонците“. От тях 11 са за ОМО „Илинден“-Пирин, с първата присъда от 2001 г., докато останалите пет се отнасят до „Македонски клуб за етническа толерантност в България“ и други ищци.