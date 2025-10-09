СГС пусна под домашен арест общинските съветници, задържани с Благомир Коцев (ВИДЕО)

Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

- Реклама -

Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група (ОПГ) заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, който остава в ареста.

Според съдебния състав има обосновано предположение, че Кателиев и Стефанов са участвали в престъпната група, но липсва опасност да извършат други престъпления, поради което задържането под стража вече не е необходимо.

Прокурорът по делото Асен Христов заяви, че няма опасност двамата да се укрият, а съдът отбеляза, че общинските съветници са с чисто съдебно минало.