НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          СГС пусна под домашен арест общинските съветници, задържани с Благомир Коцев (ВИДЕО)

          2
          213
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

          - Реклама -

          Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група (ОПГ) заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, който остава в ареста.

          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Според съдебния състав има обосновано предположение, че Кателиев и Стефанов са участвали в престъпната група, но липсва опасност да извършат други престъпления, поради което задържането под стража вече не е необходимо.

          Прокурорът по делото Асен Христов заяви, че няма опасност двамата да се укрият, а съдът отбеляза, че общинските съветници са с чисто съдебно минало.

          Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

          - Реклама -

          Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група (ОПГ) заедно с кмета на Варна Благомир Коцев, който остава в ареста.

          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Според съдебния състав има обосновано предположение, че Кателиев и Стефанов са участвали в престъпната група, но липсва опасност да извършат други престъпления, поради което задържането под стража вече не е необходимо.

          Прокурорът по делото Асен Христов заяви, че няма опасност двамата да се укрият, а съдът отбеляза, че общинските съветници са с чисто съдебно минало.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions