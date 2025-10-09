СОС дава 9 милиона заем на „Софекострой“ (ВИДЕО)

Столичният общински съвет (СОС) прие единодушно доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лева с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата.

- Реклама -

Нови машини за почистване и дезинфекция

Със средствата ще бъдат закупени сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета. В списъка са включени и автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, както и малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване.

Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, посочва се в доклада.

Цел – по-висока ефективност и качество на услугите

В документа се подчертава, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София.

„Закупуването на нова техника ще засили капацитета на „Софекострой“ и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства“, се посочва във внесения доклад.

Финансиране и условия на заема

Предвижда се средствата да бъдат осигурени чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата.

Лихвеният процент е определен като основен лихвен процент плюс един пункт, който към 1 октомври 2025 г. е 1,81%.

Вносители и подкрепа

Сред вносителите на свързания доклад са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, които подчертаха, че тази инвестиция е ключова стъпка към дългосрочно решение на кризата с боклука в София.