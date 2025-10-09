СОС с помощ от 500 хиляди лева за волейболните национали

Столичен общински съвет (СОС) взе решение да отпусне финансови средства в размер на 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българска федерация по волейбол с цел покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Това стана на заседание на СОС днес. Съгласно приетия доклад от Съвета, БФ Волейбол се ангажира да популяризира Столична община.

Предложението бе включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка. Докладът бе с вносители Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на Столичен общински съвет, и Димитър Шалъфов – общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към СОС.

Предложението бе прието единодушно с 54 гласа „за“ (0 „против“, 0 „въздържали се“).

Така се очаква съвсем скоро CEV да официализира, че столицата ще приеме мачовете от Евроволей 2026, а не както първоначално бе заявен град Варна.

Волейболистите ни предизвикаха истински фурор в последните седмици, след като станаха световни вицешампиони във Филипините.