      събота, 11.10.25
          Политика

          Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на София Васил Терзиев публикува позиция в социалните мрежи, в която реагира на поканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков за среща в парламента, посветена на кризата с отпадъците в столицата.

          „Г-н Борисов ме кани в парламента – да „даде“ пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева“, пише Терзиев.

          „Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци“

          Кметът благодари за поканата, но заяви, че няма нужда от популистки жестове, а от реална и предвидима държавна политика:

          „Благодаря за “подадената ръка”. Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест.“

          „София има нужда от стабилна, предвидима и професионална политика за управление на отпадъците“

          Според Терзиев, днешната криза с боклука е само видимият резултат от дългогодишен срив в държавната система за управление на отпадъците:

          „Битката на София с отпадъците днес е видима, но не е от вчера. Проблемът е резултат от години нерешени зависимости, липса на контрол и разпадаща се държавна система. Ако държавата иска да помогне, нека започне от това да изпълнява задълженията си и да не пречи.“

          Кметът изброи конкретни мерки, които държавата трябва да предприеме

          • Криминализиране на незаконното депониране

          „Общините не трябва да се борят с планини от строителни отпадъци, струпани в дерета и ниви.“

          • Въвеждане на депозитна система за опаковки

          „Модерна, прозрачна и справедлива система, която ще увеличи оползотворяването и ще превърне отпадъците в ресурс.“

          • Либерализиране на системата за събиране на отпадъци от опаковки

          „Общините трябва да получават събраните такси, вместо да са заложници на няколко частни организации.“

          Терзиев подчерта, че половината от отпадъците, които днес се заравят, могат да бъдат върнати в икономиката чрез ефективна политика.

          „Така и принципът „замърсителят плаща“ няма да ни плаши повече. От 20 години държавата търпи пълен провал в това – време е да си свърши работата.“

          „Имаме нужда от конструктивно мнозинство в СОС и реален капацитет“

          На местно ниво кметът изтъкна две ключови нужди за решаване на проблема:

          • Системност и капацитет в управлението на общинските дружества.
          • Конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет, което да приеме решенията за по-добро събиране и оползотворяване на едрогабаритните и строителните отпадъци.

          „Имаме нужда от техника, хора и ясни правила – не от лозунги.“

          „Ще продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата“

          Терзиев предложи конкретни действия към държавата по ключови сектори:

          • Финансиране на градския транспорт

          „Министерствата на транспорта и финансите да осигурят справедливо финансиране – държавата да покрива половината от разходите, както е уредено в Регламент 1370 на ЕС. Не еднократна акция, а системна подкрепа – 15 млн. всяка година.“

          • Навременни плащания по инвестиционните програми на МРРБ

          „От 156 одобрени проекта сме получили едва 236 хил. лв., а чакаме още 35 млн. Ако има истинска загриженост за София – нека бъдат направени разплащанията по ключови обекти като бул. „Стамболийски“.“

          • Държавна програма за детски градини и училища

          „Да се гарантира място за всяко дете и възможност за едносменен режим на обучение.“

          • Прекратяване на блокажа от държавни институции

          „Да ни позволят да поставим лампите в Южен парк и да засадим дърветата в Новата гора на София – чакаме разрешения от РИОСВ от месеци.“

          Финалното послание

          „Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност. Не искаме подаяния, и най-малко – обещания. Искаме държавата просто да не ни пречи да вършим своята работа.“

          „София ще се справи – както винаги. Но не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост.“

