Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал

Кметът на София Васил Терзиев публикува позиция в социалните мрежи, в която реагира на поканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков за среща в парламента, посветена на кризата с отпадъците в столицата.
„Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци“
Кметът благодари за поканата, но заяви, че няма нужда от популистки жестове, а от реална и предвидима държавна политика:
„София има нужда от стабилна, предвидима и професионална политика за управление на отпадъците“
Според Терзиев, днешната криза с боклука е само видимият резултат от дългогодишен срив в държавната система за управление на отпадъците:
Кметът изброи конкретни мерки, които държавата трябва да предприеме
Криминализиране на незаконното депониране –
Въвеждане на депозитна система за опаковки –
Либерализиране на системата за събиране на отпадъци от опаковки –
Терзиев подчерта, че половината от отпадъците, които днес се заравят, могат да бъдат върнати в икономиката чрез ефективна политика.
„Имаме нужда от конструктивно мнозинство в СОС и реален капацитет“
На местно ниво кметът изтъкна две ключови нужди за решаване на проблема:
Системност и капацитет в управлението на общинските дружества.
Конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет, което да приеме решенията за по-добро събиране и оползотворяване на едрогабаритните и строителните отпадъци.
„Ще продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата“
Терзиев предложи конкретни действия към държавата по ключови сектори:
Финансиране на градския транспорт –
Навременни плащания по инвестиционните програми на МРРБ –
Държавна програма за детски градини и училища –
Прекратяване на блокажа от държавни институции –
Финалното послание
ТУК СИ АБСОЛЮТНО ПРАВ, ТОЗИ Е ГРОБОКОПАЧА НА БЪЛГАРИТЕ И НАЦИЯТА .ТЕРЗИЕВ ,КАЖИ ГО НА КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ И НА“ ПАРТНЬОРИТЕ „ВИ ОТ „ДБ-ЛИЦЕМЕРИ“
Ще молиш за милостиня 🤡
Абсолютно!
Мариана Петрова Ако вие се ринете ,ние не !
Не харесвам Терзиев, но това е живата истина и някой трябваше да го каже на Тиквата!
Терзиев ти си на дъното, повече нама на къде да потънеш! Ако не вземеш мерки, ще почнеш да дълбаеш в тинята!
Вярно е
за кмета, затова че се опитва да се бори срещу боклукчийската мафия (както той казва), но не е лошо първо да се справи с мафията на ,,паяците“. Това поне зависи само от него.
Стига с този Бойко ,оставете момчето да работи !
Зарежете го да се оправя както иска. Той не е човек да му се помага. Нека докрай да съсипе София.
Потъвай на майка си в п…та .пе….ал скапан
Тоя който лапа комисионите подава ръка, Терзиев внимавай тая ръка рядко дава, редовно отнема!!!
Абсолютно прав е! Никой не оцелява!
За това пък, Терзи обича да поема нещо друго 🏳️🌈🏳️🌈 Големи актьори са тия наще политици. Холивуд пасти да яде
Винаги ли си толкова проЗт!!!!
Винаги ли си толкова проЗт!!!!
Винаги ли си толкова проЗт!!!!
Винаги ли си толкова проЗт!!!!
Да не си докоснал мутрата ! Няма отърнане
Като не любиш ръка, ще любиш посран гъз, кмете. Всички кризи в София са благодарение на теб и твоята некомпетентност.
Krumov Grozdanov Pe Всички кризи не само в София но и в цяла България са благодарение на гербаджиите и Боко тиквата
Е сега е наред и топлото да ви вдигнат,защото е нереално евтино
Внимавай да не те ухапят!
Терзиев се прави на герой …ще видим какво ще излезе ..
Polina Stoyanova Я кажи кой е Борисов, един обикновен депутат, как така той решава, той ли разпределя парите в България.
БРАВО КМЕТЕ ТАКА И ППДБ МУ ПОВЯРВАХА ЗА СГЛИБКАТА И ИМ НАНЕСЕ МНОГО ЩЕТИ