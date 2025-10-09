Терзиев отговори на Борисов: Всеки, поел подадена ръка от него, е потънал

Кметът на София Васил Терзиев публикува позиция в социалните мрежи, в която реагира на поканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков за среща в парламента, посветена на кризата с отпадъците в столицата.

„Г-н Борисов ме кани в парламента – да „даде“ пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева“, пише Терзиев. - Реклама -

„Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци“

Кметът благодари за поканата, но заяви, че няма нужда от популистки жестове, а от реална и предвидима държавна политика:

„Благодаря за “подадената ръка”. Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест.“

„София има нужда от стабилна, предвидима и професионална политика за управление на отпадъците“

Според Терзиев, днешната криза с боклука е само видимият резултат от дългогодишен срив в държавната система за управление на отпадъците:

„Битката на София с отпадъците днес е видима, но не е от вчера. Проблемът е резултат от години нерешени зависимости, липса на контрол и разпадаща се държавна система. Ако държавата иска да помогне, нека започне от това да изпълнява задълженията си и да не пречи.“

Кметът изброи конкретни мерки, които държавата трябва да предприеме

Криминализиране на незаконното депониране –

„Общините не трябва да се борят с планини от строителни отпадъци, струпани в дерета и ниви.“

Въвеждане на депозитна система за опаковки –

„Модерна, прозрачна и справедлива система, която ще увеличи оползотворяването и ще превърне отпадъците в ресурс.“

Либерализиране на системата за събиране на отпадъци от опаковки –

„Общините трябва да получават събраните такси, вместо да са заложници на няколко частни организации.“

Терзиев подчерта, че половината от отпадъците, които днес се заравят, могат да бъдат върнати в икономиката чрез ефективна политика.

„Така и принципът „замърсителят плаща“ няма да ни плаши повече. От 20 години държавата търпи пълен провал в това – време е да си свърши работата.“

„Имаме нужда от конструктивно мнозинство в СОС и реален капацитет“

На местно ниво кметът изтъкна две ключови нужди за решаване на проблема:

Системност и капацитет в управлението на общинските дружества.

Конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет, което да приеме решенията за по-добро събиране и оползотворяване на едрогабаритните и строителните отпадъци.

„Имаме нужда от техника, хора и ясни правила – не от лозунги.“

„Ще продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата“

Терзиев предложи конкретни действия към държавата по ключови сектори:

Финансиране на градския транспорт –

„Министерствата на транспорта и финансите да осигурят справедливо финансиране – държавата да покрива половината от разходите, както е уредено в Регламент 1370 на ЕС. Не еднократна акция, а системна подкрепа – 15 млн. всяка година.“

Навременни плащания по инвестиционните програми на МРРБ –

„От 156 одобрени проекта сме получили едва 236 хил. лв., а чакаме още 35 млн. Ако има истинска загриженост за София – нека бъдат направени разплащанията по ключови обекти като бул. „Стамболийски“.“

Държавна програма за детски градини и училища –

„Да се гарантира място за всяко дете и възможност за едносменен режим на обучение.“

Прекратяване на блокажа от държавни институции –

„Да ни позволят да поставим лампите в Южен парк и да засадим дърветата в Новата гора на София – чакаме разрешения от РИОСВ от месеци.“

Финалното послание

„Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност. Не искаме подаяния, и най-малко – обещания. Искаме държавата просто да не ни пречи да вършим своята работа.“