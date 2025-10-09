Тръмп: Разоръжаването на Хамас ще бъде част от втората фаза на споразумението за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разоръжаването ще бъде част от втората фаза на споразумението за Газа, като Израел настоява палестинската групировка Хамас да предаде оръжията си.

„Няма да коментирам това подробно, защото вие в общи линии знаете какво представлява втората фаза. Но… ще има разоръжаване“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета.

Той добави, че ще има и „оттегляне“ на израелските сили.

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.