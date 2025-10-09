НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          Тръмп: Разоръжаването на Хамас ще бъде част от втората фаза на споразумението за Газа

          Владимир Висоцки
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разоръжаването ще бъде част от втората фаза на споразумението за Газа, като Израел настоява палестинската групировка Хамас да предаде оръжията си.

          „Няма да коментирам това подробно, защото вие в общи линии знаете какво представлява втората фаза. Но… ще има разоръжаване“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета.

          Той добави, че ще има и „оттегляне“ на израелските сили. 

          На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

          Икономика

          Тръмп: САЩ ще наложат допълнителни 100-процентни мита на Китай

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително...
          Политика

          Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да подкрепи плана за Газа

          Владимир Висоцки -
          Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха Съвета за сигурност на ООН да застане зад подкрепяния от Съединените щати план за Ивицата Газа, докато...
          Общество

          Нов силен трус удари Филипините, броят на жертвите от сутринта расте (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Поредно мощно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари Филипините, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Според данните, трусът е бил регистриран в 19:12 ч. местно...

