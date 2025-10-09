НА ЖИВО
      събота, 11.10.25
          НачалоЕвропа

          Урсула фон дер Лайен оцеля вотовете на недоверие с масирана подкрепа от ЕП

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Урсула фон дер Лайен оцеля в ръководството на Европейската комисия след два вота на недоверие, съобщава европейската редакция на Politico.

          Мнозинството от членовете на Европейския парламент, които гласуваха по две предложения – едно от крайната левица и едно от крайната десница – подкрепиха председателя на Комисията.

          При гласуването от крайната десница имаше 179 гласа „за“, 378 „против“ и 37 „въздържал се“.

          При предложението от крайната левица бяха подадени 133 гласа „за“, 383 „против“ и 78 „въздържал се“.

          Ако беше загубила някой от гласуванията, Фон дер Лайен и останалата част от нейната Комисия щяха да бъдат принудени да се оттеглят.

          Според оповестените мотиви на „Патриоти за Европа“ по време на дебата в понеделник Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен са отслабили ЕС, проявили са недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предали са европейските фермери, а в работата им липсва прозрачност. 

          Обвиненията на „Левицата“ пък бяха, че е подпомогнала геноцида в Газа, отказала е прекратяването на търговските връзки с Израел и е наложила на оръжейно ембарго.

          През юли Фон дер Лайен вече оцеля при подобен опит за вот на недоверие. Тогава дебатът предостави възможност на привърженици от проевропейския лагер да изразят собствени критики. Левицата и центърът обвиняват Комисията в отслабване на екологичното законодателство и „размиване на линиите“ с крайната десница.

