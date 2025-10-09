В Германия: „Вместо „есен на реформи“ се задава „зима на недоволство“. Индустриалното производство в Германия претърпя най-големия си срив от началото на войната в Украйна

През август промишленото производство в Германия спадна рязко – с 4,3% в сравнение с юли, съобщи Федералната статистическа служба. Това е най-големият спад от март 2022 г., когато Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна. Икономистите очакваха спад само от 1%, пише BILD.
Спадът засегна всички ключови сектори – производство, строителство и енергетика. Анализаторът на банката LBBW Йенс-Оливер Никлаш определи това като „още един тежък удар върху германската икономика“ и предупреди, че нов спад на БВП е „все по-вероятен“ през третото тримесечие.
„Вместо „есен на реформи“ се задава „зима на недоволство“. Сега става все по-трудно да оправдаем продължаващата си положителна прогноза за 2026 г.“, добави Никлаш.
Германската индустриално-търговска камара заяви, че „основните индустриални сектори в Германия се сриват“.
„Индустриалното производство пада до най-ниското си ниво от пандемията на коронавируса. Високите разходи за енергия и труд, както и данъчните и бюрократичните тежести, поставят тежко бреме върху Германия като индустриална дестинация“, добави експертът от камарата Юп Зентцен.
Санкцониращия усети санкционирането.
Интригата на САЩ и укрия.
И всички им клъвнаха ……
Актуализирайте се и премахнете мръсните тецове .. В Китай всички автомобили са електрически и производството им е зелено
Vanesa Stoyanova Ivanova най-зеленото
Sergey Mamihin Да , най зеленото е
Vanesa Stoyanova Ivanova зелена е Норвегия . Поне съм го видял с очите си …. Небето е синьо и няма кафявочервения смог както над а зелените ЕС
А за нас Българите какво се “ задава“?!😏
Валя Маринова то е известно Госпожа 🤣🤣🤣.Учитивата форма е: Кривата круша…