В Германия: „Вместо „есен на реформи“ се задава „зима на недоволство“. Индустриалното производство в Германия претърпя най-големия си срив от началото на войната в Украйна

През август промишленото производство в Германия спадна рязко – с 4,3% в сравнение с юли, съобщи Федералната статистическа служба. Това е най-големият спад от март 2022 г., когато Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна. Икономистите очакваха спад само от 1%, пише BILD.

Спадът засегна всички ключови сектори – производство, строителство и енергетика. Анализаторът на банката LBBW Йенс-Оливер Никлаш определи това като „още един тежък удар върху германската икономика“ и предупреди, че нов спад на БВП е „все по-вероятен“ през третото тримесечие.

„Вместо „есен на реформи“ се задава „зима на недоволство“. Сега става все по-трудно да оправдаем продължаващата си положителна прогноза за 2026 г.“, добави Никлаш.

Германската индустриално-търговска камара заяви, че „основните индустриални сектори в Германия се сриват“.

„Индустриалното производство пада до най-ниското си ниво от пандемията на коронавируса. Високите разходи за енергия и труд, както и данъчните и бюрократичните тежести, поставят тежко бреме върху Германия като индустриална дестинация“, добави експертът от камарата Юп Зентцен.