В Израел са възхитени от Доналд Тръмп: Кръщават стадион на негово име

Израел е възхитен от президента на САЩ Доналд Тръмп и иска да увековечи името му в знак на благодарност за споразумението за освобождаване на заложниците от ХАМАС. Ели Дукорски, кмет на Кирят Бялик (близо до Хайфа), заяви, че нов футболен стадион може да бъде кръстен на Тръмп, пише The Times of Israel.

„Дълбоко сме благодарни на президента Тръмп за усилията му да осигури освобождаването на израелски граждани и войници. Благодарим на президента Тръмп за неговата отдаденост за осигуряване на освобождаването на заложниците и за предприемането на решителните стъпки, довели до успех. В знак на уважение и благодарност, новият стадион, който се строи в Кирят Бялик, ще бъде кръстен на президента Тръмп“, заяви градоначалникът.

Войникът от Силите за отбрана на Израел Матан Ангрест, един от заложниците, отвлечени на 7 октомври 2023 г., е от Кирят Бялик. Той е в плен от 734 дни.

В Тел Авив се изгражда и крайбрежна алея, която също ще носи името на Тръмп. Премиерът Бенямин Нетаняху лично положи основния камък на проекта.