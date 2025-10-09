Вучич: Турция дестабилизира Балканите, мечтае да възстанови Османската империя

Турция дестабилизира Западните Балкани, като доставя оръжие на Косово в нарушение на международното право, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от Politico.

Държавният глава на западната ни съседка изрази възмущение от поведението на Анкара и от нейното „грубо нарушение на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН“, като Анкара продължава да въоръжава властите в Прищина, отбеляза той.

Политикът добави, че сега е абсолютно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и отново мечтае за възстановяване на Османската империя. Той подчерта, че Сърбия е малка страна, но посланието ѝ е ясно разбрано.

Докато резолюция на Съвета за сигурност на ООН от 1998 г. забранява продажбата или доставката на оръжие на Косово, споразумение от 1999 г., Резолюция 1244, уточнява, че тази забрана не се отнася за оръжия за международни граждански и охранителни сили.

Белград и Анкара поддържат сложни отношения, балансирайки икономическото сътрудничество с дълбоките исторически и политически напрежения. Турция е един от най-силните съюзници на Косово и една от първите страни, които признаха независимостта му от Сърбия през 2008 г.

Последните обвинения идват на фона на засиленото напрежение в Северно Косово, където спорадичните сблъсъци между сръбските общности и косовските сили за сигурност през последните години отново разпалиха опасенията за регионалната сигурност.

През януари 2024 г. министрите на отбраната на Турция и Косово подписаха рамково военно споразумение в Анкара, разширявайки сътрудничеството в областта на продажбите на оръжие, съвместните учения и програмите за обучение.

В края на септември Вучич заяви, че Сърбия може да проведе предсрочни президентски избори в края на 2026 г. Мандатът на Вучич изтича през 2027 г.

Протестите в Сърбия продължават от 2024 г., започвайки със срутването на бетонен навес на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите настояват за предсрочни президентски избори и разпускане на парламента.