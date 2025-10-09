Зафиров: Водна криза в България няма! (ВИДЕО)

Броят на хората без постоянен достъп до питейна вода е намалял наполовина за десет дни – от 310 000 на 160 000 души, съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след второто заседание на Националния борд по водите.

Подобряване на ситуацията благодарение на валежите и ВиК дружествата

„За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата“, заяви Зафиров. - Реклама -

По думите му подобрението се дължи както на падналите дъждове, така и на усилената работа на ВиК дружествата и местните власти.

Вицепремиерът уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено, а в Брезник нивото на основния водоизточник се е повишило с над 50 сантиметра, докато съдържанието на манган е намаляло драстично.

Основни причини за кризата

Според анализа на Националния борд, водната криза се дължи не само на климатичните промени, но и на амортизираната водопреносна мрежа.

Средните загуби на вода в страната достигат 63%, като 53% от тях са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали тръби.

Инвестиции и мерки

За справяне с проблемите правителството ще предприеме краткосрочни и дългосрочни действия:

До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 млн. лв.

За 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. лв.

За Плевен ще бъдат отпуснати допълнителни средства чрез преструктуриране на държавния бюджет.

„Благодаря на народните представители за бързата реакция. Средствата за Плевен ще бъдат ударно инвестирани в обновяване на местната ВиК мрежа“, подчерта Зафиров.

Националният борд по водите – прозрачност и отчетност

Националният борд вече има функционираща интернет страница, където ще се публикуват всички решения и доклади.

Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен в Народното събрание, съгласно решението председателят на борда да се отчита ежемесечно пред парламента.

Законодателни промени и междуведомствена координация

Създадена е междуведомствена група, която ще идентифицира пропуски в законодателството и ще предложи по-бързи процедури при бедствени ситуации.