      събота, 11.10.25
          Начало България Общество

          Зафиров: Водна криза в България няма! (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Броят на хората без постоянен достъп до питейна вода е намалял наполовина за десет дни – от 310 000 на 160 000 души, съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след второто заседание на Националния борд по водите.

          Подобряване на ситуацията благодарение на валежите и ВиК дружествата

          За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата“, заяви Зафиров.

          По думите му подобрението се дължи както на падналите дъждове, така и на усилената работа на ВиК дружествата и местните власти.

          Вицепремиерът уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено, а в Брезник нивото на основния водоизточник се е повишило с над 50 сантиметра, докато съдържанието на манган е намаляло драстично.

          Румен Петков: Правителството се справи много добре с водната криза Румен Петков: Правителството се справи много добре с водната криза

          Основни причини за кризата

          Според анализа на Националния борд, водната криза се дължи не само на климатичните промени, но и на амортизираната водопреносна мрежа.
          Средните загуби на вода в страната достигат 63%, като 53% от тях са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали тръби.

          Инвестиции и мерки

          За справяне с проблемите правителството ще предприеме краткосрочни и дългосрочни действия:

          • До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 млн. лв.
          • За 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. лв.
          • За Плевен ще бъдат отпуснати допълнителни средства чрез преструктуриране на държавния бюджет.

          Благодаря на народните представители за бързата реакция. Средствата за Плевен ще бъдат ударно инвестирани в обновяване на местната ВиК мрежа“, подчерта Зафиров.

          Промяна: Депутатите преразглеждат спешно бюджета заради водната криза Промяна: Депутатите преразглеждат спешно бюджета заради водната криза

          Националният борд по водите – прозрачност и отчетност

          Националният борд вече има функционираща интернет страница, където ще се публикуват всички решения и доклади.
          Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен в Народното събрание, съгласно решението председателят на борда да се отчита ежемесечно пред парламента.

          Законодателни промени и междуведомствена координация

          Създадена е междуведомствена група, която ще идентифицира пропуски в законодателството и ще предложи по-бързи процедури при бедствени ситуации.

