Зафиров: Водна криза в България няма! (ВИДЕО)

Броят на хората без постоянен достъп до питейна вода е намалял наполовина за десет дни – от 310 000 на 160 000 души, съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след второто заседание на Националния борд по водите.
Подобряване на ситуацията благодарение на валежите и ВиК дружествата
По думите му подобрението се дължи както на падналите дъждове, така и на усилената работа на ВиК дружествата и местните власти.
Вицепремиерът уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено, а в Брезник нивото на основния водоизточник се е повишило с над 50 сантиметра, докато съдържанието на манган е намаляло драстично.
Основни причини за кризата
Според анализа на Националния борд, водната криза се дължи не само на климатичните промени, но и на амортизираната водопреносна мрежа. Средните загуби на вода в страната достигат 63%, като 53% от тях са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали тръби.
Инвестиции и мерки
За справяне с проблемите правителството ще предприеме краткосрочни и дългосрочни действия:
До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 млн. лв.
За 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. лв.
За Плевен ще бъдат отпуснати допълнителни средства чрез преструктуриране на държавния бюджет.
Националният борд по водите – прозрачност и отчетност
Националният борд вече има функционираща интернет страница, където ще се публикуват всички решения и доклади. Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен в Народното събрание, съгласно решението председателят на борда да се отчита ежемесечно пред парламента.
Законодателни промени и междуведомствена координация
Създадена е междуведомствена група, която ще идентифицира пропуски в законодателството и ще предложи по-бързи процедури при бедствени ситуации.
На следващите избори ако този е още начело на БСП те просто няма да са вътре в парламента
Ми ,като си умен,толкова умен просто е просто!!!!
Е не се научихте значи! Тя водната криза, е като корупцията, то е само усещане за водна криза. Кое не е ясно… Някакви други въпроси…
Ай сиктир.
Този изобщо знае ли ,че язовирите 80/ са в критично положение!
Амбреаж
Този явно не се къпи и бръсне! За това водна криза няма , а и като го гледам – не му и трябва!! Леш!!!
Политическата е голяма…..
Фред Флинстоун в Белене
Що за наглост?
Фритюрник
Като те гледам ,на теб вода не ти трябва, не си къпан от бебе
Защо преди месец не излезе да го кажеш?
Смърди на прегоряла мазнини!
Този човек наред ли е?
Не го обиждайте! Този,снажен левент, отвсякъде МЪЖ!!!
Щото така каза шиши
Тоя по нагъл и от 🐷
Това е нелепо… Да отричаш фактите че хората са без вода и да дрънкаш глупости от 1001 нощи живеем в абсурдна държава
За следващата петилетка ще отрежете лентичките на минимум 5язовира и 10 водни цикъла с другарите Пеевски и Борисов. И то предсрочно за 3 години
Нагъл та нагъл…
Луд
Този е от най-смешните в кабинета…..
и национални предатели също….само подлоги !
Лъжец !!!
PRedATEL..
Доктор Радева каза ,че във водата има микроби.В Плевенско има хубаво вино.
Кризата е решена.
Подигравай им се това заслужават.
И ти не си прост и нагъл! О, да!
И ти си същата свиня
Мръсник
ОЛИГОФРЕН
Фритюрника няма ли да мре вече
Гълвакккк 🤣🤣🤣
Мухъл!
Как пък ги подбират от прост, по- прост в тези правителства? В България валят дъждове от седмица, заради институционално безхаберие в годините на “ прехода” и застрояване на места на които не трябва да се строи вода заля населени места и се изтъпанва един лумпен назначен за министърче и говори глупости- нямало водна криза. Няма сега когато след изобилни валежи на дъждове язовирите преливат, но въпреки това има населени места без вода заради лошо изпълнени и морално остарели водопроводи. Водна криза в България ИМА във всички населени места, в които не са подменяни ВиК мрежите от както са изградени преди 60-70 години
Йордан Георгиев лошото е че и сега има в Плевен пак е спряна водата- с тези неграмотници и потоп да има пак няма да текат чешмите
Lenko Iliew
Така е. Те само едно си знаят и само за промяна в климата и засушаване говорят, а такива неща няма. Има само некадърно управление на водите и липса на инвестиции във ВиК
Йордан Георгиев инвестиции има но половината ги крадат а другата половина я усвояват НАШИТЕ момчета
Барни Дубъл пак се изложи!
Този не е адекватен
Само дрегер в Парламента и Министерски съвет ще помогне! Ако упрвлявам МПС проверка, ако управляваш Държавата, куче влачи рейс.
Като гледам нема и политици
ОСТАВКА НАГЪЛ ПРОДАЖНИК !
Ох още една подлога и некадърник.
Има и то каква едни се издавиха други нямат за пиене наглеци
Е това е шев на комисия! Заняколко дена и проблем нема! Честито!
О да, в София няма водна криза…
Народа е казал , Сития на гладния ,вяра няма.
Тя се удави
При тоя има алкохолна криза,той вода не пие,даже и не се къпи
Този си е чист да пече на скарата кебапчета от него нищо не става.