НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Заради здравословен проблем на подсъдим: Отложиха делото за побоя над Слави Ангелов

          0
          168
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заради здравословни проблеми на един от подсъдимите делото за побоя над журналиста Слави Ангелов беше отложено за ноември месец, съобщи Софийският апелативен съд.

          - Реклама -

          Подсъдими по делото са близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев, които на първа инстанция получиха по 5 години затвор за нападението над криминалния журналист.

          Делото се отлага заради проблеми със здравето на подсъдим

          На днешното заседание, 9 октомври, стана ясно, че един от подсъдимите страда от проблеми с вестибуларния апарат, което не му позволява да участва пълноценно в процеса. Заради това съдът насрочи нова дата на делото през ноември.

          Бруталното нападение над Слави Ангелов

          Криминалният журналист беше жестоко пребит пред дома си през март 2020 година от няколко мъже, въоръжени с метални тръби и палки.

          Ангелов оцеля, но се възстановяваше дълго време след нападението, което предизвика вълна от възмущение в обществото и постави въпроса за сигурността на журналистите в България.

          Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години

          Връзката с Красимир Каменов – Къро

          В свои публични изказвания Слави Ангелов е посочвал, че поръчител на побоя е Красимир Каменов – Къро, известен бизнесмен и обвиняем по други дела.

          Каменов беше екзекутиран в дома си в Кейптаун, Южна Африка, през май 2023 г.

          Четворното убийство в Кейптаун

          На 25 май 2023 г. в къщата на Каменов бяха открити четири тела – на самия него, съпругата му Гергана, личния му охранител Деан (23 г.) и детегледачка, която се грижела за децата на семейството.

          Телата бяха окървавени и открити с вързани ръце, стегнати със свински опашки.

          Местната полиция в Кейптаун и до днес няма годни следи или заподозрени, а убийството остава неразкрито.

          „Истината боли“: Слави Ангелов с жестоки обвинения към МВР „Истината боли“: Слави Ангелов с жестоки обвинения към МВР

          Заради здравословни проблеми на един от подсъдимите делото за побоя над журналиста Слави Ангелов беше отложено за ноември месец, съобщи Софийският апелативен съд.

          - Реклама -

          Подсъдими по делото са близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев, които на първа инстанция получиха по 5 години затвор за нападението над криминалния журналист.

          Делото се отлага заради проблеми със здравето на подсъдим

          На днешното заседание, 9 октомври, стана ясно, че един от подсъдимите страда от проблеми с вестибуларния апарат, което не му позволява да участва пълноценно в процеса. Заради това съдът насрочи нова дата на делото през ноември.

          Бруталното нападение над Слави Ангелов

          Криминалният журналист беше жестоко пребит пред дома си през март 2020 година от няколко мъже, въоръжени с метални тръби и палки.

          Ангелов оцеля, но се възстановяваше дълго време след нападението, което предизвика вълна от възмущение в обществото и постави въпроса за сигурността на журналистите в България.

          Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години Слави Ангелов: Държавата не работи както трябва от години

          Връзката с Красимир Каменов – Къро

          В свои публични изказвания Слави Ангелов е посочвал, че поръчител на побоя е Красимир Каменов – Къро, известен бизнесмен и обвиняем по други дела.

          Каменов беше екзекутиран в дома си в Кейптаун, Южна Африка, през май 2023 г.

          Четворното убийство в Кейптаун

          На 25 май 2023 г. в къщата на Каменов бяха открити четири тела – на самия него, съпругата му Гергана, личния му охранител Деан (23 г.) и детегледачка, която се грижела за децата на семейството.

          Телата бяха окървавени и открити с вързани ръце, стегнати със свински опашки.

          Местната полиция в Кейптаун и до днес няма годни следи или заподозрени, а убийството остава неразкрито.

          „Истината боли“: Слави Ангелов с жестоки обвинения към МВР „Истината боли“: Слави Ангелов с жестоки обвинения към МВР

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions