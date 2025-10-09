Заради здравословен проблем на подсъдим: Отложиха делото за побоя над Слави Ангелов

Заради здравословни проблеми на един от подсъдимите делото за побоя над журналиста Слави Ангелов беше отложено за ноември месец, съобщи Софийският апелативен съд.

Подсъдими по делото са близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев, които на първа инстанция получиха по 5 години затвор за нападението над криминалния журналист.

Делото се отлага заради проблеми със здравето на подсъдим

На днешното заседание, 9 октомври, стана ясно, че един от подсъдимите страда от проблеми с вестибуларния апарат, което не му позволява да участва пълноценно в процеса. Заради това съдът насрочи нова дата на делото през ноември.

Бруталното нападение над Слави Ангелов

Криминалният журналист беше жестоко пребит пред дома си през март 2020 година от няколко мъже, въоръжени с метални тръби и палки.

Ангелов оцеля, но се възстановяваше дълго време след нападението, което предизвика вълна от възмущение в обществото и постави въпроса за сигурността на журналистите в България.

Връзката с Красимир Каменов – Къро

В свои публични изказвания Слави Ангелов е посочвал, че поръчител на побоя е Красимир Каменов – Къро, известен бизнесмен и обвиняем по други дела.

Каменов беше екзекутиран в дома си в Кейптаун, Южна Африка, през май 2023 г.

Четворното убийство в Кейптаун

На 25 май 2023 г. в къщата на Каменов бяха открити четири тела – на самия него, съпругата му Гергана, личния му охранител Деан (23 г.) и детегледачка, която се грижела за децата на семейството.

Телата бяха окървавени и открити с вързани ръце, стегнати със свински опашки.

Местната полиция в Кейптаун и до днес няма годни следи или заподозрени, а убийството остава неразкрито.